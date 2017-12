Igepak amplía su planta de Usurbil y estudia comprar una fábrica en Europa Mauro Tenés posa en la planta de Usurbil donde se rellenan los envases de las principales marcas internacionales de cosmética. / ARIZMENDI Líder del mercado estatal de envasadores de aerosoles, quiere crecer en el exterior. La firma se ha consolidado como proveedora de las principales marcas internacionales de cosmética, con ventas por 26 millones de euros FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN Viernes, 8 diciembre 2017, 21:36

Piense usted en una marca emblemática en cosmética. A ser posible con acento francés, para que destile más 'glamour'. Pues bien, lo más seguro es que haya sido envasada en Igepak, una empresa de Usurbil que se ha consolidado como proveedora de las firmas líderes en champús, gel de baño, lacas, jabones, espumas de afeitar... Por cuestiones de confidencialidad no podemos citar sus nombres, pero tengan por seguro que por las cintas de llenado de la planta de Usurbil pasan las marcas con más relumbrón.

Igepak se fundó en 1970. En 1999, adquirió la empresa catalana Preval, constituyéndose el grupo Inenva. El 80% de la propiedad pertenece a familias guipuzcoanas. También cuenta con participaciones el fondo Orza, perteneciente a Elkarkidetza y Geroa.

Igepak se dedica al desarrollo, fabricación y envasado de aerosoles para terceros. Pueden limitarse a rellenar los spray con el producto que les envía el cliente o bien elaborar en Usurbil el champú o gel de que se trate. En este segundo caso, la marca cosmética confía absolutamente en Igepak porque le desvela la fórmula precisa para la fabricación del producto. Además, deja en manos de la compañía de Usurbil la responsabilidad de elaborar un bien de consumo que requiere unas garantías sanitarias y de seguridad máxima. Un fallo puede echar por tierra la imagen de esa marca en la que usted ha pensado.

«Efectivamente, nos hemos ganado la confianza de los mejores. Una gran marca solo externaliza la elaboración de sus cremas o geles si encuentra una empresa que cuenta con experiencia y con todas las garantías de fabricación». Quien así se expresa es Mauro Tenés, director general de Inenva, cuya sede se encuentra en la planta de Usurbil.

La instalación es objeto de controles exhaustivos por parte de los inspectores de las firmas para las que trabajan. «Lo chequean todo. Disponemos de un sistema de códigos impreso en los envases que nos permite conocer los detalles de producción de cada uno de ellos. Si un bote muestra un desperfecto, sabemos la hora, el día y la cadena en la que se ha fabricado. La trazabilidad es absoluta».

Este buen hacer ha permitido al grupo ganar cuota de mercado, hasta el punto de convertirse en líder estatal en envasadores de aerosoles para terceras marcas. En Igepak se rellenan 40 millones de unidades al año y en Preval 25 millones. La previsión a tres años vista indica un crecimiento de producción de entre un 15-20%.

Balance positivo

Por lo que respecta a facturación, el balance también es positivo. Las ventas del grupo en 2016 fueron de 21 millones de euros, en el presente ejercicio se elevará a 26 millones y el próximo año se prevén 30 millones. De estos últimos, 23 corresponden a Igepak y 7 millones a Preval.

El crecimiento de Igepak ha conllevado la compra de un pabellón cercano al que actualmente ocupa la empresa en el polígono Osinalde. La inversión ha ascendido a 2 millones de euros y obliga a la reordenación de las actuales dependencias para adecuarse a las nuevas dimensiones de la empresa. Igepak se extiende sobre un solar de 10.000 metros cuadrados -el nuevo pabellón ocupa 2.000- con una superficie útil de 14.500, dividida en varias plantas. Queda en cartera la posible compra de dos nuevas máquinas, con una inversión de 1.800.000 euros, decisión que todavía está en el aire.

Los números 65 millones de envases rellena cada año el gruo Inenva. 40 millones corresponden a Igepak y 25 a Preval. 58 trabajadores componen la plantilla de la planta de Usurbil. De momento, no se prevé ampliarla. En Preval trabajan 30. 2 millones se han invertido en el nuevo pabellón de Usurbil, que ocupa una parcela de 2.000 metros cuadrados.

En principio, esta ampliación de las instalaciones no lleva aparejado un incremento de la plantilla, formada por 58 trabajadores. La realización de nuevas contrataciones dependerá de si se compran las máquinas señaladas.

Los planes de expansión no se limitan a Gipuzkoa. El grupo exporta el 75% de su producción, la mayor parte a Europa, de ahí que entre sus planes destaque la compra de alguna fábrica. Tenés no quiere concretar dónde han echado las redes, pero da algunas pistas. «Francia no nos interesa, porque es un mercado que atendemos desde Usurbil y Barcelona, pero ahí están Alemania, donde se envasan 800 millones de aerosoles, o Inglaterra, con 1.400 millones. En España son unos 300. Por ahí va el mercado. Llevamos tiempo con los ojos puestos en una adquisición y últimamente los contactos se han intensificado, porque aquí poco más podemos hacer por ganar espacio, hemos ido comprando todo lo que había alrededor y estamos limitados».

¿Y la posibilidad de abrir una fábrica nueva en el exterior? El director general del grupo rechaza esta opción. «Nosotros no fabricamos marca propia, dependemos de clientes que hoy te encargan millones de envases y mañana pueden cambiar de proveedor. Para dar el salto a construir una fábrica debes disponer de una base productiva sólida. Este fue el motivo de la compra de Preval. Se trata de adquirir una compañía ya en funcionamiento y con margen de crecimiento».

El grupo no se plantea abrir otros mercados. En su día analizó la posibilidad de asentarse en México o Brasil, pero el proyecto quedó aparcado. En cuanto a las exportaciones, fuera de Europa y norte de África los costes de transporte se disparan, así que no compensa.

Ha quedado clara la vocación de adquirir alguna empresa en la Unión Europea pero, ¿existe la posibilidad de ser comprados? Tenés reconoce que ha habido intentos, pero los propietarios de Inenva no tienen intención de vender.

La compañía, además de rastrear «intensamente» mercados, también desarrolla nuevos productos. El 85% de la facturación corresponde al sector de la cosmética y el resto a cuidado del hogar, automoción, industria y alimentación. En este último sector, el grupo ha desarrollado aerosoles para aceite, vinagre y zumos.