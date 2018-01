Ibermática firma con la ONCE un contrato récord de 100 millones de euros Sede de Ibermática en el parque tecnológico de Miramón, en San Sebastián. La compañía donostiarra de tecnologías de la información gestionará y dará soporte a todos los servicios tecnológicos de la corporación hasta 2021 EL DIARIO VASCO San Sebastián Viernes, 19 enero 2018, 12:57

La compañía guipuzcoana de tecnologías de la información Ibermática ha firmado con la ONCE un contrato récord por valor de 100 millones de euros para la gestión de los servicios tecnológicos a todas las empresas que componen la corporación, incluyendo el grupo empresarial Ilunion y la Fundación ONCE. Se trata del mayor contrato firmado hasta la fecha por la firma donostiarra y uno de los mayores, si no el mayor, suscrito en España en el ámbito de la externalización de servicios en este sector.

En virtud de este acuerdo, Ibermática será la compañía encargada de dar soporte a toda la infraestructura tecnológica de la ONCE, desde el desarrollo y mantenimiento software para los principales procesos de negocio a la atención a usuarios. Así, el acuerdo engloba áreas estratégicas como el desarrollo de aplicaciones de gestión y de juego, y el soporte a la infraestructura IT completa, incluyendo servidores de aplicaciones, gestión de red de comunicaciones, gestión de incidencias y soporte in-situ. Ibermática operará este servicio en sus centros de datos ubicados en España, y el acuerdo hará especial hincapié en las tecnologías accesibles y la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad.

Ángel Sánchez Cánovas, director general de la ONCE, y Juan Ignacio Sanz, consejero delegado de Ibermática.

El contrato se ha firmado hasta el año 2021 y comprende a una veintena de empresas que operan en mercados y sectores tan diversos como alimentación, turismo, promoción y gestión inmobiliaria, seguridad, limpieza, seguros o fisioterapia.

Principal cliente

Con este acuerdo Ibermática amplía su relación con el que hasta la fecha ya era su principal cliente. La vinculación entre la compañía donostiarra y la ONCE se remonta a 2001, cuando la ONCE decidió externalizar con Ibermática sus servicios informáticos, siendo ya entonces el mayor contrato de 'outsourcing' integral de servicios de España.

El nuevo convenio extiende la cobertura tecnológica de Ibermática a la ONCE en un momento en que esta entidad, en la que trabajan 70.000 personas (el 56% con alguna discapacidad), aborda el reto tecnológico de actualizar los sistemas que soportan su actividad comercial, desde los terminales punto de venta (TPV) de los vendedores hasta los sistemas de gestión de los productos de lotería.