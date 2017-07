«Hay que destacar la capacidad de Bidatek para internacionalizarse» Ion Goikoetxea y Borja Gómez lideran un proyecto de tratamiento de aguas residuales que cuenta con un sistema novedoso. / MIKEL FRAILE Emprendedores de Bidatek Ion Goikoetxea y Borja Gómez resaltan que están en un sector «con mucho futuro. La falta de agua será uno de los problemas que tendremos» ION FERNÁNDEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 15 julio 2017, 20:07

Los emprendedores Borja Vallina y Asier Gutiérrez pusieron en marcha en 2007 Bidatek. Ellos se encargaron de dar los primeros pasos con esta empresa, a la que posteriormente decidieron sumarse Ion Goiekoetxea y Borja Gómez. Ellos se unieron para aportar en un sector que «tiene mucho futuro»: «Muchos dicen que las guerras del futuro serán consecuencia de la falta de agua».

- ¿Es buena la calidad del agua de Gipuzkoa?

- Ion Goikoetxea: El control que se lleva a cabo en este territorio de las aguas es bastante exhaustivo. La empresa Ura se encarga de hacer análisis y chequear el estado de las mismas en este territorio, por lo que se puede afirmar que tanto la calidad como el tratamiento de las aguas en Gipuzkoa es muy bueno. No obstante, quedan algunos núcleos y barrios pequeños que se encuentran necesitados de una infraestructura de depuración para sus aguas.

- ¿Vierten los hogares muchos residuos al agua?

- I.G.: Los ciudadanos consumimos agua con los que limpiamos el hogar o los platos, y los detergentes pueden resultar muy nocivos. También necesitamos agua para cuando hacemos nuestras necesidades en los baños. Ensuciar el agua es inherente a la vida que llevamos los seres humanos. Realizamos una actividad que genera muchos residuos y que se vierten al agua. Echamos mucha basura, pero nada comparado con algunos tipos de industria.

- ¿Pueden las empresas echar toda la basura que quieran?

- Borja Gómez: Hay una regulación que estipula el máximo de suciedad que se puede verter. Ninguna compañía puede tirar toda la basura que quiera a las aguas comunes. Deben cumplir unos estándares y alcanzar unos parámetros mínimos. Si la suciedad que generan no llegan a esos mínimos tendrán que encargarse ellos mismos de solucionarlo, para lo cual no les queda más remedio que implantar sus propios sistemas.

- Han implantado un novedoso sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿cómo funciona?

- B.G.: El Vermifiltro es un estanque relleno por diferentes capas inorgánicas filtrantes y lombrices. El agua residual atraviesa por los lechos filtrantes, donde queda retenida la materia orgánica, la cual es degradada y se convierte en humus.

- ¿Qué ventajas tiene este sistema de Bidatek?

- I.G.: Sirve tanto para la actividad urbana como para la industrial. El Vermifiltro es un sistema de tratamiento biológico, con una excelente eficiencia en la eliminación de la materia orgánica. Se trata de un sistema eficaz, ya que alcanza unos excelentes rendimientos de depuración. Se caracteriza por sus reducidos gastos de operación, lo cual contrasta con las otras plantas de tratamiento convencional, incluso puede generar ingresos, ya que se produce un excedente de lombrices y humus. Los costes para su construcción también resultan mínimos. A su vez, genera cero residuos, es un sistema ecológico, y permite verter el agua tratada a otros lugares y permite reutilizar para algunos usos el agua.

- ¿Tiene algún inconveniente?

- B.G.: Sí. El Vermifiltro es apropiado para el agua urbana y agroindustrial, pero requiere de grandes espacios para su implantación. Se trata de un sistema que se puede aplicar para municipios de hasta 20.000 habitantes. En Gipuzkoa lo hemos instalado en Alkiza y el Kutxa Ekogunea. Sin embargo, en San Sebastián no lo podríamos poner. En este caso, habría que implantar un sistema convencional.

LA EMPRESA 2007. Año de fundación de la empresa impulsada por Borja Vallina y Asier Gutiérrez. La firma guipuzcoana cuenta actualmente con siete trabajadores. Actividad Tratamiento de aguas residuales. Diseño, construcción y puesta en marcha de depuradoras; operación y mantenimiento de las instalaciones y gestiones administrativas para la obtención de permisos y subvenciones.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes de la empresa?

- I.G.: El Vermifiltro es el sistema que nos hace diferentes. No obstante, también hay que destacar la capacidad que en Bidatek hemos tenido para internacionalizarnos. La crisis económica nos llevó a apostar por salir fuera. Tenemos mucha actividad en México y Brasil. A partir de 2015, comenzamos a identificar nuevos mercados donde poder desarrollar nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales. En Panamá, también estamos presentes. Pero no con el Vermifiltro. Aquí hemos llevado a cabo alianzas con diferentes socios locales, para atajar las grandes pérdidas de agua con las que se encuentran. Estamos en fase de estudio para luego aplicar soluciones. En Angola ya tenemos propuestas, que se llevarán adelante en función de que se consiga la financiación necesaria.

- ¿Qué les llevó a unirse al proyecto de Bidatek?

- I.G.: He trabajado en otras empresas en el ámbito de la internacionalización. Entonces, en 2015, cuando yo comencé en esta empresa, Bidatek estaba centrada en su expansión. Esto fue lo que me animó a unirme.

- B.G.: Yo me encontraba en una empresa familiar dedicada al mundo sociosanitario destinado al cuidado de las personas mayores. Hace ya unos años, sentimos la necesidad de querer diversificar y evaluamos las distintas oportunidades que se nos presentaron. A través de un conocido, nos surgió la posibilidad de entrar en Bidatek en 2016. De esta manera, nos involucramos con esta compañía para ayudar en todo lo que podamos.

- ¿Qué es lo que más les agrada de Bidatek?

- B.G.: En esta empresa me he encontrado con personas con mucha pasión por lo que hacen. Les gusta a lo que se dedican. No les importa tener que meter muchas horas para que el trabajo salga bien y prosperar. Esto fue otro de los factores que nos incentivó a entrar, porque si te gusta lo que haces y te empeñas, al final las cosas saldrán adelante. Por otro lado, es digno de destacar la vertiente internacional de Bidatek, un aspecto por el que siempre hemos querido apostar. También, creo que estamos en un sector con mucho futuro.

- I.G.: A mí me encanta el día a día que llevo en esta empresa. Se trata de una compañía pequeña, pero que tiene mucho que aportar. El sector del agua tendrá mucha relevancia en el futuro, ya que se espera que haya una escasez. Muchas personas indican que las guerras del futuro se librarán por la falta de agua. Tengo la sensación que estamos haciendo algo importante, buscando evitar pérdidas de agua y con su limpieza.