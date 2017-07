Danobat entrega en Australia una planta digitalizada por un importe de 100 millones de euros Vistas de la empresa Danobat Group, en Elgoibar / Juantxo Lusa Ha sido diseñada para la reparación de vagones de trenes de la multinacional BHP Billiton FERNANDO SEGURA Jueves, 6 julio 2017, 13:44

Danobat ha puesto en marcha una planta de reparación de vagones en Australia, una instalación propiedad de la multinacional BHP Billiton, líder mundial en el sector minero. La infraestructura está preparada para reparar un vagón cada 28 minutos en líneas de trabajo totalmente automatizadas. El proyecto ha supuesto unos ingresos para la cooperativa de Elgoibar de 100 millones de euros.

El desarrollo de la infraestructura ha sido un reto, dado que se ubica en el desierto de la región de Pilbara, donde son habituales temperaturas superiores a los 45 grados. El taller demuestra el salto tecnológico definitivo dado por la cooperativa hacia el nuevo paradigma de la fabricación digital.

La instalación ha sido presentada esta mañana en las instalaciones de DanobatGroup en Elgoibar, con la presencia de la diputada de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Pello Rodríguez, director general de DanobatGroup, ha señalado que la planta de Australia es consecuencia de una apuesta por la I+D que supone la inversión de 15 millones de euros al año. Por su parte Xabier Alzaga, director gerente de Danobat, subrayó que este proyecto supone que el paso de la cooperativa hacia la digitalización "no tiene marcha atrás".

"Zona de confort"

Tapia ha felicitado a la cooperativa por el proyecto desarrollado, pero no ha eludido que otras empresas, como Muebles Xey, Fagor CNA o General Electric, están pasando un mal momento. En este sentido, indicó que los datos económicos son positivos en Euskadi, "pero no podemos estar tranquilos y quedarnos en la zona de confort. No hay recetas mágicas, pero hay que apostar por la tecnología y la internacionalización". Tapia ha anunciado que este mes el Gobierno Vasco presentará el Plan Industrial, con el objetivo de que el 25% del PIB vasco se sostenga en esta actividad.