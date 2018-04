«Hay que celebrar los logros de la empresa, son fruto del buen trabajo» Amaia Madina, cofundadora de In Group, empresa que echó a andar en pleno estallido de la crisis económica. / IÑIGO SÁNCHEZ La cofundadora de In Group subraya que «en la búsqueda de un perfil nos centramos en los aspectos técnicos del puesto y nos olvidamos de los valores de nuestra empresa» ION FERNÁNDEZ Beasain Domingo, 15 abril 2018, 19:08

Encontrar al trabajador adecuado para una empresa no resulta fácil. La compañía beasaindarra In Group pone su experiencia para facilitar que el proceso de selección resulte óptimo. Su directora, Amaia Madina, tiene claro que «la actitud es lo que diferencia a los buenos trabajadores».

- ¿Cómo se detectan los trabajadores con talento?

- Todas las personas tenemos talento, aunque muchas veces el problema es que no lo tenemos identificado. Falta autoconocimiento y saber cuáles son nuestras fortalezas y facetas en las que mejorar. Las personas que poseen este autoconocimiento avanzan y brillan respecto a los demás. En lo que respecta al actual mercado laboral, no hay tantas personas para satisfacer toda la demanda de personal que se necesita. Por eso, los procesos de selección se han convertido ahora en mucho más proactivos que antaño, por lo que el 'headhunting' es una herramienta que cobra protagonismo para encontrar ese talento.

- ¿En qué puestos hay carencias de perfiles?

- En general, hay muchas necesidades y no tantas personas para cubrir esos puestos. Principalmente, hay demanda en perfiles técnicos cualificados (por ejemplo, ingenieros de automoción), operarios de mecanizado e ingenieros comerciales.

- ¿Cómo hay que identificar el talento de los trabajadores?

- Actualmente, los anuncios tradicionales ya no resultan útiles para atraer esos perfiles a nuestras empresas. Por eso, hay que mover el mercado y hacer uso del 'heathunting', que consiste en ir directamente a por los candidatos. Hay que mover muchos contactos para encontrarlos.

- ¿Qué características debe tener un buen proceso de selección para encontrar a la persona adecuada?

- Muchas organizaciones que buscan contratar a una persona, a la hora de buscarla se centran en la formación, el conocimiento de idiomas y la experiencia de los distintos candidatos. Es decir, en los aspectos técnicos. Pero hay trabajadores válidos para unas empresas y no para otras, porque se debe encontrar a la persona que encaje en los valores de la compañía, dado que una organización también cuenta con unos valores y una cultura, elementos importantes a tener en cuenta en los procesos de selección.

- ¿Cuáles son las características de un buen trabajador?

- La actitud distingue al buen trabajador. Hoy en día, todas las personas tenemos acceso a una formación de calidad y con el tiempo adquirimos cierta experiencia laboral. Por ello, la diferencia entre una persona y otra se encuentra en su forma de afrontar el trabajo y la vida. En los proyectos de implantación de evaluación de desempeño o entrevistas de mejora solemos incorporar factores como el compromiso o competencias como el liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

- ¿Cómo se consigue crear un equipo de trabajo?

- Un equipo no funciona cuando hay falta de autoconocimiento, confianza y comunicación. Estos tres elementos son básicos para que haya cohesión en un equipo. Una persona no hace equipo. Muchas veces una persona se centra en sus funciones y se olvida de que tiene unos objetivos comunes con el resto de compañeros. Para que un equipo funcione debe haber unos objetivos comunes, unos roles establecidos y unas relaciones definidas. Un equipo tiene que compartir y debe fluir la comunicación entre todos.

- ¿Cómo conocen el perfil de trabajador que necesita cada uno de sus clientes?

- Hay que acercarse al cliente y conocer al máximo posible la cultura y valores de la empresa y saber por qué tiene esa necesidad. Hay que valorar lo que te indica y también buscar distinguir lo que no te dice para poder adaptar todo ese conocimiento al servicio del cliente e identificar lo que quiere.

- ¿Cuál es el valor añadido de In Group?

- Las personas que formamos esta empresa. Nosotras no nos dedicamos a vender un producto con unas características determinadas. Ofrecemos un servicio, una confianza y un compromiso. Las personas que integramos In Group tenemos personalidades diferentes, con distintas características, pero también una idea clara: nuestras señas de identidad son la cercanía, flexibilidad, profesionalidad y la capacidad de formar un equipo con el cliente.

- ¿Qué le llevó a fundar In Group?

- Mi trayectoria profesional comenzó muy pronto. Realicé la carrera de Humanidades y Empresa y en tercer curso me ofrecieron compaginar los estudios con un trabajo en el departamento de personal de una empresa de ingeniería. Luego, me pasaron al área de consultoría. También completé un Máster en Dirección Financiera. Con 27 años decidí fundar con otras tres compañeras In Group. Buscábamos un proyecto compartido que nos ilusionara. Estoy muy contenta con el equipo, forman mi segunda familia.

- Comenzaron en 2008, justo cuando estalló la crisis económica. ¿Resultó más complicado de lo esperado?

- Al iniciar nuestra actividad en In Group en 2008, nosotras no conocíamos los años de bonanza como empresa. Empezamos desde cero y todo nuestro recorrido ha sido ir construyendo. Hemos ido caminando poco a poco. Han sido años muy intensos y de mucho aprendizaje.

- ¿Qué ha aprendido estos años en la empresa?

- En el mundo de la empresa hay que aportar y sembrar día a día para conseguir los objetivos que tienes en mente. Nadie hace nada por ti si no lo haces tú. Además, hay que celebrar los logros obtenidos, porque no suelen ser fruto de la casualidad, sino del trabajo bien hecho. Por otro lado, me ha quedado claro que la clave del éxito y de que las cosas salgan bien está en el equipo.

- ¿Qué es lo que más le gusta de su labor?

- En mi caso, el trabajo forma parte de mi proyecto de vida. Me levanto cada día con ilusión y la intención de dar siempre lo mejor de mí. Valoro la libertad para poner rumbo a mi vida profesional. No hay un día que sea igual que otro. Además, este trabajo me permite conocer personas y realidades muy diferentes y que me hacen crecer profesional y personalmente.