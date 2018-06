«Hay que ser buen compañero con el equipo y también con los clientes» Aitor Echevarria y Diego Polo en las instalaciones de Hasitago. / JOSÉ IGNACIO UNANUE Los fundadores de la agencias Hasitago insisten en que «no hay que relajarse en la relación y cercanía con el cliente» ION FERNÁNDEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 10 junio 2018, 10:45

Diego Polo y Aitor Echevarria unieron fuerzas para fundar Hasitago, una agencia de comunicación a la que le han dado su seña de identidad. Para los fundadores de la empresa donostiarra «la creatividad es muy importante en todos los aspectos, tanto para el futbolista, el músico o como para un padre». Coinciden en que es la manera de «encontrar soluciones a los problemas y mejorar».

La empresa 2015 Año de fundación: La empresa donostiarra cuenta actualmente con una plantilla de cinco personas Actividad, comunicación: Agencia destinada a servicios que van desde el branding hasta campañas de publicidad.

- ¿Cuáles son las claves de una buena comunicación hoy en día?

- Aitor Echevarria: Por una parte está la sinceridad. Hoy en día, internet ha conseguido que las personas se encuentren muy bien informadas. No se pueden crear mensajes que se escapen de la realidad. También resulta importante ser fresco. Ya nadie habla de 'usted'. Hay que comunicarse con el resto de 'tú a tú', porque es la mejor manera de empatizar con la gente y de que te crean. Otra de las claves para una buena comunicación es la diferenciación, que se consigue a partir de la creatividad.

- ¿Qué trabajos de comunicación demandan hoy en día más los clientes?

- Diego Polo.: Se encuentra en función del tamaño de la empresa. Los clientes más modestos en el aspecto económico requieren proyectos puntuales, como rediseñar una web o la elaboración de folletos para ferias. Ante una cuestión concreta, quiere una ayuda. Por otro lado, las organizaciones más grandes nos solicitan que les aportemos un servicio de acompañamiento o guía; es decir, un trabajo integral.

- El sector digital, ¿se impondrá al resto en el mundo de la comunicación?

- A.E.: Todo indica que avanzamos hacia ello. Se trata de un medio económico. Ha conseguido que todo el mundo pueda comunicar sin invertir grandes sumas. No obstante, las empresas necesitan bajar a la calle. Por ejemplo, para las compañías del sector industrial acudir a una feria resulta interesante. Por esto, el 'offline' no va a morir. Son dos medios que se complementan.

«En comunicación lo importante es el mensaje y cómo se transmite, no tanto el medio»

- Tienen clara la idea que 'lo importante no es el medio, sino el mensaje'.

- D.P.: Efectivamente. Nosotros trabajamos con conceptos para, luego, aplicarlos a las acciones que correspondan. Una buena idea funciona en cualquier medio, tanto en las redes sociales como en la televisión. Detrás de todo hay una serie de ideas. Nosotros nos encargamos de captarlas y transmitirlas de la mejor manera en función de dónde se encuentre el público objetivo.

- ¿Hacia dónde se dirige este sector de las agencias?

- A.E.: Las empresas quieren ser lo menos intrusivas posible. Buscan que la gente se interese o acuda a su marca, en vez de ellas ir a donde están las personas. Esto está llevando hacia nuevas vías de comunicación. Grandes organizaciones ya se encuentran más dirigidas a crear informaciones de calidad y menos acciones de publicidad. Generan contenido interesante y que guste a su público.

- ¿Cómo aportan valor añadido en sus proyectos?

- A.E.: Nos gusta animar a nuestros clientes a que se atrevan a probar cosas nuevas. A nosotros nos gusta hacerlo, y esperamos que ellos también lo hagan. Queremos que nuestra relación con ellos sea a largo plazo y no algo puntual, porque nos permite conocerles mejor y así ofrecerles un mejor servicio. También realizamos un gran esfuerzo por ponernos en su lugar para entender qué necesitan.

- D.P.: Nuestro trabajo con el cliente comienza con las reuniones necesarias para conocer sus necesidades y luego le ofrecemos una solución a partir de una reflexión.

- ¿Cuál es el valor añadido de una empresa como la suya?

- D.P.: Nuestra creatividad, agilidad y cercanía.

- ¿Qué les llevó a crear Hasitago?

- A.E.: Diego estuvo trabajando durante 12 años en diferentes departamentos de cuentas de agencias de comunicación. Yo he estado cinco años como creativo en empresas también de este sector. Es decir, los dos venimos de trabajar en agencias de comunicación grandes, que nos ha permitido acaparar experiencia para saber cómo ofrecer un proyecto integral a una empresa. Entonces, desde esta estructura más pequeña podemos ofrecer eso a empresas que quizá no puedan invertir tanto en una campaña. Aquí hemos encontrado nuestro hueco. Ofrecemos un servicio integral con un presupuesto más ajustado.

- D.P.: Queríamos hacer este trabajo de manera diferente. Esto nos dio fuerzas para crear Hasitago. Tenemos experiencia en el sector y hemos buscado sacar partido a las cosas buenas y corregir lo negativo. Hemos creado algo que funciona tal y como a nosotros nos gusta y de la manera que queremos.

- ¿Cuál es la parte más complicada de crear una empresa?

- A.E.: Un emprendedor tiene unas preocupaciones que un empleado no tiene, como la rentabilidad de la empresa. Llevas a cabo tareas que un trabajador por cuenta ajena no realiza. No obstante, si la compañía funciona correctamente estas dificultades se compensan con creces.

- ¿Qué cualidades debe tener una empresa para que funcione?

- A.E.: En nuestro sector se exige flexibilidad. Supone una formación continua, ya que en cada instante se están produciendo cambios. Una empresa rígida y que realiza todo el rato las mismas acciones ante un gran cambio va a caer.

- D.P.: No hay que relajarse en la relación y cercanía con el cliente. Hay que tratar de la misma manera a un cliente grande y a otro pequeño.

- ¿Cómo se crea un equipo en una empresa para que funcione correctamente?

- A.E.: Creemos que al igual que hay que ser buen compañero con el cliente también hay que serlo con el equipo. Nadie está por encima del resto en Hasitago. Cada uno tiene sus tareas y es responsable de hacerlas bien. Resulta importante crear un buen ambiente de trabajo, porque influye a la hora de que surjan buenas ideas. Nos ayudamos los unos a los otros para encontrar las mejores soluciones en nuestros proyectos. Al final, todos saben que el cliente es importante, porque si está insatisfecho no va a volver a contratar nuestros servicios.