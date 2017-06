Roussel: «Las empresas se verían mejoradas si invirtieran más en comunicación»

«La comunicación sirve para que en la organización todo fluya con mayor eficiencia, porque así todo el mundo sabe qué se hace y a dónde se va». Conchi Roussel está convencida de la importancia de su trabajo y sabe de qué habla. Hace casi 30 años fundó la empresa CR Comunicación.

- ¿Cómo de importante es una buena comunicación para las empresas?

- La comunicación siempre se presenta como un aspecto importante para una compañía independientemente de su tamaño. Va a conseguir que se dé a conocer de dentro hacia fuera lo que en ella se está realizando. Y para una empresa siempre será vital mostrar cuáles son sus productos o servicios. Pero no se trata únicamente de lo que se muestre al exterior, también hay que dar gran relevancia a la gestión de la comunicación interna, dado que va a permitir que toda la organización entienda qué se hace y para qué. A su vez, esto permitirá que los propios profesionales se erijan como prescriptores de su compañía. Además, debemos tener claro que lo que no se comunica no existe. Así, es importante que tanto trabajadores como clientes conozcan los valores y objetivos de la empresa.

LA EMPRESA 1988 año de fundación La empresa donostiarra cuenta actualmente con siete trabajadores. Comunicación. Asesoría para empresas con una oferta integral, desde la asesoría hasta la gestión integral de la información y el marketing.

- ¿Deben mejorar las compañías en este área?

- Todas las empresas se verían mejoradas si destinaran una pequeña parte de sus beneficios a invertir en comunicación. Colaboramos en lograr los objetivos que marca el consejo de administración. Reforzamos al departamento de recursos humanos facilitando la comunicación interna. Y somos el mejor compañero de viaje para el departamento comercial. Somos una herramienta transversal. Por ello, teniendo en cuenta la importancia de nuestro papel, sí reivindicaría más ayudas para el área de comunicación. Gipuzkoa es una tierra de emprendedores. Somos buenos gestores y hemos acertado apostando por la calidad y la innovación. Ahora, toca apostar por la comunicación para visibilizar lo que hacemos.

- ¿Cómo ha evolucionado el mundo de la comunicación?

- Cuando comencé con CR Comunicación en Gipuzkoa solo los empresarios más visionarios se lanzaban a contratar a un asesor o gestor de comunicación. Las agencias de comunicación como tal no existían. Estaba naciendo la figura del director de comunicación. En esos momentos, lo único que había eran las agencias de publicidad. Ha sido en estos 30 años cuando se ha ido desarrollando en las compañías el departamento de comunicación y marketing. También ha cambiado el modo de funcionar. Antes se trabajaba con notas de prensa y ahora han perdido valor por la saturación de las mismas que llegan a los medios de comunicación. De aquí la importancia de saber encontrar el gancho informativo que va a hacer posible un punto de comunión entre los intereses de la empresa y del periodista. Por otro lado, la crisis y el desarrollo tecnológico nos han llevado a evolucionar.

- ¿A qué se refiere?

- La crisis ha provocado nuevas oportunidades. Ha sido el mejor trampolín para el mundo digital y para que los profesionales se reciclen. Ha servido para buscar nuevas alternativas ante la falta de presupuesto para llevar campañas en los medios convencionales y para llegar a nuevos públicos utilizando fórmulas diferentes.

- Ha llevado a las empresas a interesarse por el mundo online.

- Las empresas siempre se van a preocupar por llegar a los clientes y ahora los tienen en mundos diversos. No quiere decir que la televisión, la radio o el periódico hayan muerto. La crisis nos ha traído este nuevo mundo digital donde hay posibilidad de llegar a públicos muy exigentes. Pero también aquí ha habido que evolucionar. Ahora, el móvil sirve para que muchos accedan a internet, por lo que ha habido que adaptar el lenguaje a este medio.

- ¿Cómo ha influido esto en CR Comunicación?

- En 2011 creamos una nueva empresa llamada Acento. Nuestra compañía tiene el lema 'Ponemos el acento en la comunicación' y esta nueva empresa surgió para trabajar en el soporte audiovisual, para hacer vídeos cortos que ayuden a explicar el mensaje que quieren transmitir las compañías.

- ¿De dónde viene el lema 'Ponemos el acento en la comunicación'?

- Con este eslogan queremos expresar que somos, sobre todo, periodistas. Por lo tanto, somos muy sensibles a la hora de elegir modelos de comunicación que impacten en el cliente y en la sociedad de una forma amable y cercana. Y que además sean verdaderos.

- ¿Cómo ayudan en CR Comunicación a acertar con el mensaje?

- Primero hay que saber qué quiere el cliente. Hay que escucharle. Esta es la parte más importante. No se trata de que nosotros le digamos qué tiene que hacer, sino de que él lo sepa y nosotros le ayudemos a alcanzar ese objetivo. Siempre desde una perspectiva de responsabilidad y ética profesional. Un asesor de comunicación tiene que ser un facilitador para que fluya la información de la empresa a la sociedad a la que se dirige. Pero siempre respetando sus valores. También hay que entender que la comunicación es un proyecto a largo plazo, no algo de lo que se deben esperar efectos a corto plazo. Este trabajo debe realizarse de manera profesionalizada y permanente.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes de la empresa?

- La cercanía, la calidad de nuestros trabajos, el impacto de nuestros mensajes y el compromiso con nuestros clientes son lo que nos diferencia. Además, nuestros clientes destacan la calidad de nuestros dosieres de resultados, que les sirven para hacer balance y les permiten constatar el valor de la inversión realizada.

- ¿Qué le llevó a fundar CR Comunicación?

- La casualidad. Empecé trabajando en diferentes medios y mi gran maestro fue la agencia Colpisa, donde aprendí a centrar el titular de la noticia. Dos empresas guipuzcoanas me ofrecieron luego el reto de dar a conocer sus proyectos y lo acepté. No podía yo fallarles. A partir de aquí ha sido trabajo, trabajo y trabajo. Y cero autocomplacencia. Eso sí, hasta aquí no hubiera llegado sin mis compañeras de trabajo. Cuento con personas excelentes, muy profesionales y alegres.

- Una de las frases que repite mucho es 'Que nuestro trabajo hable de nosotras'. ¿A qué se refiere?

- No valen grandes palabras, lo que sirve es el trabajo bien hecho. Si tú haces bien el trabajo, alguien lo contará. Para mí es muy importante que todo lo que entrego cada día la haga con la conciencia bien tranquila de que está bien rematado.