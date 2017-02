«Mantenemos la parte artesanal que se está perdiendo en la imprenta»

Desde los 18 años mantiene vivo el espíritu familiar en la imprenta. Mentxu Álvarez ha seguido los pasos de su padre y abuelo al frente de Artes Gráficas Lorea, una empresa con largo recorrido. Esta gerente ha tenido que afrontar uno de los cambios más transcendentes que ha sufrido este oficio con la llegada de la era digital.

LA EMPRESA 5 trabajadores. Esta empresa cuenta con una historia de más de 100 años, pero fue hace 25 cuando pasó a denominarse Artes Gráficas Lorea. Actividad Imprenta: Hacen todo tipo de trabajos, aunque están especializados en temas culturales y para el sector de la restauración.

- ¿Acabará el mundo online con las impresiones de papel?

- No lo creo. El mundo digital y el analógico pueden convivir perfectamente. El 'boom' de la era digital se produjo durante la crisis. Muchos de nuestros clientes derivaron su actividad a este formato con la intención de ahorrar costes. La publicidad se empezó a hacer vía correo electrónico y muchas revistas se pasaron a internet. Se produjo un choque. Esto nos asustó. No obstante, se está volviendo a producir un equilibrio, ya que mucha gente ha entendido la importancia del papel. No es lo mismo ver una revista o un folleto en papel que por internet. Tiene otro valor. Muchas veces cuando recibimos correos electrónicos observamos que es publicidad, los desechamos sin mirarlos.

- ¿Cómo debe adaptarse una imprenta a la era digital?

- Nosotros hemos invertido en máquinas de impresión digital. Al principio, no estaba muy bien vista, porque no tenía calidad suficiente, pero ha mejorado mucho y nos hemos volcado con esta tecnología. Puede compatibilizarse tranquilamente la impresión offset con la digital. Hay publicaciones que por sus características es más rentable hacerlas con la impresión digital. Tiene ya buena calidad y sale más económico. Luego, están otros trabajos que requieren un mayor volumen, mejor calidad o conseguir unos acabados más específicos para los que es mejor emplear el offset.

- ¿Cómo valoran la necesidad de invertir en nuevas máquinas?

- Te lo va pidiendo tanto la clientela como las carencias que puedan ver que tienes. Muchas veces, ves que una máquina empieza a fallar o tiene ya unas limitaciones. Nosotros solemos ir a ferias del sector y en ellas observamos los avances. Entonces, valoras y consideras que hay que mejorar lo que tenemos.

- ¿De qué manera ha ido evolucionando este sector?

- La cuestión tecnológica ha ido cambiando mucho y en poco tiempo. Esto nos obliga a realizar continuas inversiones para estar al día y ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Sin embargo, con ello no queremos perder la parte artesanal que caracteriza al oficio, que siempre se ha denominado artes gráficas. Esto se está perdiendo y se está tendiendo mucho a únicamente dedicarse a dar al botón de la máquina. Antes, se tenía 10 trabajadores y tres máquinas, mientras que ahora son tres personas y una máquina lo que se emplea para hacer la misma labor. Nuestro propósito es mantener las dos líneas, digital y offset, pero conservando la parte de artes gráficas. Esto nos diferencia.

- ¿Cómo otorga esta empresa dar ese enfoque personal a los trabajos?

- Nosotros hacemos una labor muy grande de asesoramiento y ayuda a nuestros clientes. Vemos cuál es el trabajo que quieren llevar a cabo y con ello les damos soluciones, les proporcionamos otras ideas, les informamos sobre los distintos papeles que existen, etcétera. Gracias a esta tarea, confían mucho en nosotros. Le damos mucha importancia al trato directo. Tenemos muchos clientes del ámbito cultural y con ellos no vale decir 'aquí tienes el folleto'. En este área se cuidan mucho los detalles.

- ¿En qué se diferencian esos trabajos culturales del resto?

- Necesitan de una mayor dedicación. Muchos clientes acuden a nosotros porque saben que sus trabajos tienen gran dificultad y les vamos a ayudar. Requieren de formatos más elaborados. Estas personas vienen y nos explican sus proyectos. Nos indican cuáles son sus ideas y nosotros les buscamos soluciones, porque algunos únicamente vienen con un dibujo, otros quieren imprimir en tela... Quieren cosas diferentes. Tenemos que estar muy encima de ellos y ellos de nosotros, incluso suelen venir a la imprenta para verificar si les agrada cómo está quedando su proyecto. Ellos tienen la idea en la cabeza y nosotros les ayudamos a ejecutarla de la manera más bonita estética, eficiente y, si se puede, económicamente.

- ¿Cómo cuidan en esta empresa el tema de la sostenibilidad?

- Utilizamos mucho papel reciclable y también se usa el ecológico (no se emplean sustancias nocivas a la hora de la tala de árboles y durante su producción, como cloros o lejías), aunque este último ya va por modas. Depende de lo que nos demande el cliente.

- ¿Acabará girando este sector hacia la impresión 3D?

- No lo creo. La impresión 3D irá evolucionando, pero tendrá su propia línea de negocio. Igual, estará más ligado al sector de la arquitectura, diseño industrial, industria mecánica... Lo veo más que en el área de las artes gráficas, aunque esto no quita para que algunas imprentas también busquen integrarlo dentro de sus servicios. No obstante, se trata de una suposición. De momento, yo no veo que las imprentas vayan a asumir la impresión 3D.

- ¿Por qué decidió seguir los pasos familiares y mantener la imprenta?

- Este negocio viene ya de hace muchos años. Lo he vivido desde pequeña. Mis juegos de niña se puede decir que eran los papeles, el almacén... Mi padre también trabajó la litografía y me gustaba ver cómo lo hacía. Mi infancia ha estado rodeada de todo esto y siempre me he visto con la idea de seguir con la empresa familiar. Luego, cuando mi padre falleció, me involucré del todo. Me gusta este oficio.

- ¿Hay mucha competencia en este sector?

- Sí que la hay. No obstante, cada empresa tiende a especializarse en un apartado. Algunos se decantan por las grandes tiradas, otros por las pequeñas, otros al sector digital. Nosotros nos dirigimos a clientes que requieren una mayor atención y más directa.

- No tienen página web. ¿Cómo se dan a conocer?

- Funcionamos, sobre todo, con el boca a boca. Tenemos muchos clientes fijos que nos recomiendan. Les comentan que somos nosotros los que nos adaptamos a sus necesidades.