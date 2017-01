«Especializarnos es la mejor defensa para ser competitivos en el mercado»

El yogur es un producto con mucha demanda. En su proceso de elaboración, o más bien en el de su envase, tienen mucho que decir en AmcorLezo. En esta planta dirigida por José María Santiago se encargan de proporcionar a las marcas el diseño de la tapa y la banderola que rodea al vaso.

- ¿Qué características debe tener un buen embalaje para los yogures?

LA EMPRESA 2001 año de comienzo de la actividad de Amcor en Lezo por adquisición de la antigua Impalsa de la familia Nerecán. Amcor, actualmente con sede central en Zurich y presencia en 43 países, cuenta en su planta de Gipuzkoa con más de 140 trabajadores. Actividad Embalaje flexible. Elaboración y diseño de las banderolas y tapas de los yogures.

-La misión de la tapa reside en ofrecer una buena barrera ante el oxígeno, la luz y los contaminantes externos para que el lácteo se mantenga en buenas condiciones. A su vez, y esto ya al igual que la banderola que rodea el vaso, tiene que ofrecer una imagen atractiva del producto. Ambos cumplen así una función decorativa. Además, en AmcorLezo hemos desarrollado una innovación dentro del mercado con la finalidad de que la banderola y la tapa también contribuyan al medioambiente, y permita reducir costes a nuestro cliente final, ya que deberá afrontar unos menores costes del denominado impuesto verde.

- ¿Dan mucha importancia a la sostenibilidad?

- Se trata de un tema que preocupa mucho en todo Amcor y se trabaja para mejorar en este aspecto. En Lezo, además de la innovación mencionada, hemos obtenido buenos resultados medioambientales gracias a la puesta en marcha de diferentes acciones y proyectos que vienen realizándose desde 2010. Gracias a ellos, hemos conseguido superar los objetivos marcados por el grupo de cara al periodo 2016/17. En este tiempo hemos logrado reducir la intensidad de nuestras emisiones de CO2 un 10%, nuestro consumo de agua por metro cuadrado ha descendido un 20% y hemos disminuido en un 99% nuestros residuos a vertederos.

- ¿Cuál es el embalaje que está por llegar?

- Suena bien decir que es hacer embalajes más medioambientales, pero la realidad es que pasa por ofrecer un producto a menor coste. Quizá esto esté motivado por el propio mercado. Nuestros clientes venden a grandes superficies un producto maduro de gran consumo. Esto hace que se persiga más conseguir el ofrecer un precio competitivo antes que la innovación. Amcor se caracteriza por ser líder dentro del sector y emplear muchos recursos en innovación, pero no siempre crecemos por innovación. Realmente, lo que nos va a marcar la diferencia a la hora de crecer es la especialización y ofrecer un producto a un coste adecuado.

- ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan en la compañía?

«Es bueno que la gente vaya a trabajar fuera. Volverá con una experiencia más global»

- En estos momentos, el principal reto de Amcor pasa por el crecimiento y la especialización. La planta de Lezo representa un ejemplo de ello dentro del grupo, dado que entendemos que especializarnos es la mejor defensa para ser competitivos en el mercado global. Por otro lado, el reto de la fábrica de Gipuzkoa es crecer más que el propio mercado y sacar ventaja de la mejora continua que hemos tenido en nuestro proceso interno. Buscamos capitalizar con volumen adicional esos avances que hemos realizado en los últimos cuatro años. Se ha llevado a cabo una gran inversión y se ha producido una gran mejora en costes, incluso comparándonos con otras fábricas del grupo. Esto se tiene que traducir en crecimiento, de lo contrario el esfuerzo no habrá servido para nada.

- ¿Cómo trabajan con el cliente?

- El cliente nos solicita un pedido para hacer el diseño de la banderola y la tapa para incluir en el vaso de su yogur. Aquí hacemos la estructura de esas dos partes del recipiente y una vez completada esta labor le enviamos unas bobinas para que las utilice a la hora de desarrollar el producto final. El fabricante introducirá por separado en su máquina los tres elementos: la receta de su yogur, el vaso y las banderolas y la tapa. De este proceso se obtiene el producto final que se comercializa.

- ¿Qué ventajas le aporta a AmcorLezo estar dentro de una multinacional?

- Te permite tener una visión muy global del mercado. Desde el punto de vista económico, si eres una planta que funcionas bien, eres competitiva y presentas proyectos interesantes obtienes un gran apoyo financiero. Además, nos permite acceder y negociar con clientes globales, que tienen gran capacidad de compra. AmcorLezo no sería competitiva si fuera únicamente una empresa local dentro del mercado del yogur.

- También tendrá desventajas.

- El gran problema es que las decisiones no se toman aquí, en nuestro caso se hace en Zurich. Pero en este juego al final tienes que admitir que esto suceda. En este negocio hay que ser global y saber jugar en este terreno. Debemos adaptarnos al mercado y conocer cómo movernos dentro de una multinacional. Nos tenemos que saber vender.

- ¿Cuál ha sido su recorrido hasta llegar a la dirección de AmcorLezo?

- He estado de director general en seis empresas del grupo en España, Italia y Noruega. También he sido director de operaciones a nivel europeo de una división dentro de Amcor. Soy vasco y después de más de 20 años fuera hace cuatro vine a Lezo.

- Ha viajado mucho, ¿cómo valora el tejido empresarial vasco?

- Euskadi cuenta con trabajadores con muy buena formación y una cultura industrial que no existe en otras zonas del mundo, aunque no se es consciente en la mediana y pequeña empresa. No han salido lo suficiente. Ese núcleo de empresas debería ser el embrión del crecimiento como en su momento lo hicieron otras compañías locales que hoy son multinacionales. Tenemos el talento y las oportunidades alrededor de nosotros.

- Es partidario de que las personas salgan a trabajar fuera

- Para mí ha supuesto una gran experiencia y lo pongo en positivo. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado. Es un fastidio que la crisis haya llevado a mucha gente a emigrar en busca de un empleo, lo ideal sería que estas personas lo hicieran porque quieren. No obstante, que alguien se vaya a trabajar fuera hay que verlo en positivo. Conocerá lo que hay fuera y cuando vuelva vamos a tener a un profesional que ha aprendido a adaptarse a otra cultura, ser más flexible, más global y una mentalidad abierta al cambio. Si queremos que las empresas de Euskadi sean competitivas a nivel global hay que tener profesionales que hayan vivido estas experiencias, porque esto no te lo enseñan en ningún lado. Este tipo de perfiles son cada vez más necesarios en las empresas.