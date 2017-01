«Las TICs son necesarias, pero no pueden gestionar solas una empresa»

Las nuevas tecnologías ya se encuentran muy integradas en las empresas. Representan una ayuda importante. José María Ansola, al frente de Aner Sistemas Informáticos, conoce muy bien su evolución y la utilidad de ellas. Al frente de su empresa de Zarautz, está al corriente de los últimos avances en pos de ofrecer aplicaciones punteras a sus clientes.

- ¿Se puede gestionar una empresa únicamente con aplicaciones TICs (tecnologías de la información y la comunicación)?

LA EMPRESA 1988 Año de fundación. La empresa con sede en Zarautz tiene 65 trabajadores y cuenta con un total de siete centros en España y otro en Bogotá (Colombia). Actividad Tecnología: La principal actividad es el desarrollo de softwares de gestión (ERP/CRM), pero también crea otro tipo de aplicaciones, como para la gestión de ideas e innovación y recursos humanos.

- Hay un dicho popular que explica: ¿Cuándo le hace falta un ERP ('software' de gestión integral para planificar los recursos) a una empresa? Cuando los datos de la empresa ya no entran en tu cabeza. No hay que olvidar que la dirección estratégica y las personas conforman hoy en día una organización. Utilizar exclusivamente estas herramientas para gestionar una empresa sería como si un taller funcionara solo con robots. Todavía no nos encontramos en esa fase. Las TICs son hoy en día necesarias. Nos apoyan y ayudan, pero por sí solas no pueden gestionar una compañía, porque esta labor dentro de una empresa no puede ser tan automática.

- ¿Hasta qué punto son útiles estas herramientas?

- Nos encontramos en un mundo cambiante. Esto se ve en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. La tecnología lo está cambiando absolutamente todo, incluso la forma de relacionarnos entre las personas. Las TICs son necesarias y es imposible funcionar sin ellas. Por ejemplo, antes un comercial llevaba en su libreta de papel su cartera de clientes y lo que vendía a cada uno de ellos. Lo gestionaba todo en su cabeza. Pero actualmente nos encontramos en un mundo más dinámico y estas aplicaciones nos permiten que si este trabajador se encuentra de baja o fuera de la empresa haciendo otras tareas un compañero suyo pueda interactuar con ese cliente, ya que toda la información se encuentra centralizada y al alcance.

- ¿Conocen las empresas el uso de estas aplicaciones?

- Todos hablamos de las TICs, pero son las grandes desconocidas. A los directivos les entra cierto pánico a la hora de elegir un 'software' para su empresa. Se trata de algo normal, ya que se enfrenta a una decisión muy importante. Si no se realiza la elección correcta podría surgir un gran trauma dentro de la organización. Todos saben lo que es un software, pero pocos conocen cuáles son las implicaciones que conllevan.

- ¿Qué principios deben cumplir todos los 'softwares'?

- A la hora de desarrollar una de estas herramientas hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Primero estaría el apartado funcional: debe cumplir unos requerimientos. También necesita ser usable; es decir, no únicamente que pueda cumplir unas funciones, sino que resulte sencilla de manejar para el usuario. En caso contrario, generaría un rechazo y menor rentabilidad. Estos dos apartados son importantes. En tercer lugar, los datos de estos softwares deben ser transparentes y abiertos, con unos estándares que permitan analizar la información con facilidad.

- Las TICs pueden ser muy versátiles.

- Efectivamente. Recientemente, hemos diseñado una herramienta destinada a la gestión de ideas y de innovación. Esta aplicación aporta valor a una empresa y fomenta la colaboración de los trabajadores, con lo que un empleado se puede implicar más en los retos y las necesidades de la organización trasmitiendo sus impresiones e iniciativas. Con esta aplicación esta persona es consciente de si su idea ha sido aprobada o rechazada. Es un 'software' que lo ponemos a disposición de empresas o grupos de usuarios de manera gratuita cuando se utiliza a pequeña escala (www.onyx.cloud).

- ¿Cuál es el futuro de las TICs?

- Estas herramientas avanzan hacia el Big Data y la analítica. En estos momentos, el volumen de datos que utilizamos es muy pequeño y limitado. La información la tenemos en bruto y eso no sirve de mucho. El gran reto es el Big Data. Esta tecnología almacenará datos de diferentes ámbitos, por ejemplo de distintos departamentos de una empresa, y realizará análisis exhaustivos que permitan tomar decisiones predictivas.

- ¿Qué le llevó a crear Aner?

- Cuando fundé esta empresa era una persona muy joven y dinámica. Estudié empresariales, pero siempre he sido un apasionado de la informática. Este interés y mi conocimiento sobre el mundo empresarial me llevaron a crear Aner y ofrecer este tipo de servicios.

- En 1988 la informática era todavía una gran desconocida.

- Cuando puse en marcha Aner la informática era elitista y únicamente las medianas y grandes empresas podían llegar a disponer de ella. En mis inicios vendía, instalaba y formaba trabajadores para organizaciones de gran tamaño, porque eran las que se podían permitir estos sistemas. Pero en pocos años se empezó a popularizar y creció de manera exponencial su demanda.

- En los 30 años de vida de la empresa, ¿cómo han evolucionado las TICs?

- Han cambiado en imagen y costes, pero la base sigue siendo igual. Una empresa ahora factura, paga nóminas y vende sus productos igual que antes. Es cierto que la forma de realizar estas tareas ha cambiado, y con ello también las TICs.

- ¿Qué valores tienen en Aner?

- Estamos orientados al cliente. A ayudarle y a aportarle soluciones. Esta es la idea primordial de la empresa. Nuestros valores son la transparencia, honestidad y confianza. También estamos enfocados a la excelencia e innovación. Invertimos más de un 10% de nuestra cifra de ventas en I+D, lo que nos permite situarnos en una posición puntera en los avances tecnológicos con el fin de desarrollar productos nuevos.

- Para la comercialización de todos ellos recientemente han creado la marca Onyx. ¿Cuál es la finalidad?

- Se trata de una de las grandes apuestas de Aner Sistemas Informáticos. Hasta ahora comercializábamos nuestros productos a través de diferentes marcas en función del producto. Esto nos limitaba mucho. No habíamos aplicado bien los conceptos de 'branding'. Onyx se erige ahora como la marca única de Aner. En ella englobamos todas las plataformas que tenemos y, como consecuencia, todos los servicios.