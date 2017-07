Eroski vende más de 100 perfumerías IF a su competidor Douglas El grupo cooperativo afirma que los empleados mantendrán su puesto de trabajo y las condiciones laborales MIGUEL ANGEL MATA San Sebastián Jueves, 27 julio 2017, 14:09

Eroski ha vendido 103 perfumerías IF, la mitad de la red, a uno de sus competidores en este sector, el grupo alemán Douglas, dentro de su estrategia de desprenderse de negocios no estratégicos para reducir su deuda y centrarse en los más importantes para su negocio. El grupo cooperativo, que no especifica ni el precio de venta ni las tiendas afectadas, sí asegura que la operación no tendrá repercusiones directas en los empleados de IF, toda vez que la compraventa contempla el mantenimiento de los puestos de trabajo de los centros traspasados y la subrogación de las condiciones laborales de los trabajadores. La operación requiere de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para materializarse.

La operación se enmarca en la estrategia de Eroski de deshacerse de negocios no prioritarios para reducir su deuda y en el objetivo de Douglas, controlada por el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, de crear un gigante de la perfumería en España. Douglas ya se hizo en marzo con Bodybell, operación con la que incorporó 200 tiendas a su anterior red de 60.

Con esta operación, Eroski se queda con en torno a un centenar de perfumerías IF, un negocio que llegó a tener 300 establecimientos en los primeros años de siglo, durante la etapa de expansión previa a la crisis.

La propia Eroski reconoce, en el comunicado en el que informa de la operación, que esta operación se enmarca dentro de su estrategia para «avanzar hacia un grupo más focalizado en sus fortalezas y más rentable». El director general de recursos de Eroski, Javier Amézaga, ha valorado positivamente la operación ya que «tendrá un impacto positivo en la competitividad de Eroski a medio plazo».

Tras esta operación, Eroski mantiene una red comercial de 1.270 supermercados y 54 hipermercados, 19 Cash&Carry y 330 tiendas en negocios de diversificación como gasolineras, perfumerías, ópticas, agencias de viaje y tiendas de material deportivo, además de 8 tiendas online. La red comercial de distribución alimentaria de Eroski se concentra principalmente en la franja norte y este de la península, donde el grupo mantiene una sólida posición con un 18% de cuota de mercado.