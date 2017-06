Tecnalia cambia de nuevo su sede social de Bizkaia a Gipuzkoa

Tecnalia ha consolidado el baile de la 'yenka' -izquierda, izquierda, adelante, atrás, un, dos tres- que le lleva a cambiar de sede social cada 18 meses, entre Bizkaia y Gipuzkoa. El próximo 1 de julio se consumará otro movimiento societario, que trasladará al Parque Tecnológico de Miramón la sede social de esta corporación de centros tecnológicos, que desde enero de 2016 estaba localizada en el Parque Tecnológico de Zamudio.

Por alguna extraña razón, nadie ha terminado con este sinsentido de mover la sede social cada dieciocho meses que comenzó a principios de 2011, cuando la fusión de varios centros tecnológicos dio lugar al nacimiento de la actual configuración de Tecnalia. En aquel momento, la Diputación de Gipuzkoa, con Markel Olano como diputado general, reclamó la ubicación de la sede en San Sebastián. De lo contrario, la Diputación de Gipuzkoa estaba dispuesta a no apoyar la integración en Tecnalia de los centros tecnológicos con sede en ese territorio y sobre los que tenía una amplia influencia. Como un resorte, la Diputación de Bizkaia, con José Luis Bilbao como máximo responsable, saltó de forma inmediata para asegurar que si se instalaba la sede en Gipuzkoa, el Ejecutivo foral vetaría la integración en los centros tecnológicos vizcaínos en los que participaba. Tras un buen número de tiras y aflojas se llegó a una solución salomónica que aún permanece,la de cambiar de sede social cada 18 meses.

Con estos antecedentes no es de extrañar que no tener centro oficial de cyberseguridad se haya pasado, de la noche a la mañana, a tener uno en Vitoria y otro en San Sebastián. El primero auspiciado por el Gobierno vasco y el segundo por la Diputación de Gipuzkoa. Menos mal que en este caso Unai Rementeria se ha mantenido calmado, aunque no le hubiesen faltado argumentos para intentar atraparlo.

La cuestión no tiene trascendencia física, aunque sí jurídica y no deja de ser una molestia -gratuita e innecesaria, por otra parte- para todas las instituciones y empresas que se relacionan con Tecnalia y que se ven obligadas a modificar cada 18 meses los datos legales de referencia. No tiene trascendencia física porque, afortunadamente al menos, los directivos y máximos responsables de la corporación tecnológica no mueven sus despachos cada 18 meses. Aseguran los expertos, además, que tampoco tiene trascendencia fiscal, ya que este baile es neutral a efectos de recaudación de impuestos. Eso sí, en la Comisión Europea, con la que Tecnalia tiene una estrecha relación debido a su participación en numerosos programas de investigación impulsados por la UE y financiados con dinero 'comunitario', deben pensar que los científicos locos del norte de España se han debido volver locos. Y es que cada 18 meses les llega una carta anunciándoles que deben cambiar la dirección de referencia, para cualquier documento oficial en el que se relaciones a Tecnalia.

Y dado que no parece haber beneficiario alguno de semejante absurdo, lo único que puede concluirse es que los únicos que sacan algo de provecho de esta situación son los notarios que deben elevar a público el acuerdo de traslado de sede cada 18 meses.