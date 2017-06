La donostiarra MásMóvil aprueba su salto al Mercado Continuo

La teleco donostiarra MásMóvil, que desde el año pasado es el cuarto operador integral de telecomunicaciones en España (tras Telefónica, Vodafone y Orange), se hace mayor. La junta general de accionistas de la firma pilotada por Meinrad Spenger, celebrada esta mañana en el Kursaal, ha aprobado la exclusión de negociación de los títulos en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y la solicitud de admisión a negociación de los mismos en el Mercado Continuo de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en lo que significa su salto a la que puede calificarse como 'la Bolsa de los mayores'. Allí aterrizará con una capitalización cercana a los 1.200 milones de euros. El paso efectivo se producirá en las próximas semanas.

Después de una trayectoria envidiable de algo más de siete años en el llamado Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ideado en su día para firmas más pequeñas que necesitan financiación (la que llega de los inversores) para su crecimiento, la teleco con sede en el polígono de Zuatzu está ya más que preparada para jugar en esa otra liga.

Según ha podido saber DV de fuentes solventes, el salto se llevará a cabo en la primera quincena de julio. No hay prisa, pero sí ganas de que todo salga bien. No solo por parte de la propia MásMóvil, sino también desde los reguladores y gestores del sistema bursátil español. Esto es, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME) tienen el mismo interés en que el tránsito sea rápido y sin sustos.

¿Por qué ese interés? Es muy sencillo. MásMóvil, que aterrizó en los mercados el 30 de marzo de 2012 como Ibercom (aquella empresa que nació en 1997 en una carnicería de Andoain) y que no ha parado de crecer en los últimos años mediante una sorprendente y efectiva estrategia de ampliaciones de capital y certeras adquisiciones, es una auténtica pionera bursátil.

Trabajo de reconversión

Nunca nadie ha pasado del MAB al Mercado Continuo (donde también cotizan CAF o Euskaltel), con lo que todos los ojos están puestos en la teleco "amarilla". El hecho de abrir camino es bueno y malo a la vez. En la cara de la moneda está el hecho de que todos los agentes involucrados, que no son pocos, han puesto lo mejor de sí mismos para que todo salga bien. En la cruz, si es que puede calificarse así, están los infinitos requerimientos que los supervisores han impuesto a MásMóvil; algo lógico, pues nadie quiere que el sistema quede en evidencia o que algo salga mal. Pero como no hay mal que por bien no venga, toda esa presión regulatoria y de transprencia hará que la credibilidad de la firma sea total cuando sus títulos lleguen al nuevo parqué.

Ese inmenso trabajo de reconversión, gran parte del cual se ha hecho en el orden interno de la compañía, ha sido posible gracias al apoyo de KPMG –que se ha encargado de los asuntos jurídicos– y de la también donostiarra Norgestión, que en su día acompañó a MásMóvil hasta el MAB en un esfuerzo compartido que la teleco no ha olvidado. La consultora se ha responsabilizado de la relación con la CNMV.

Los propietarios de la teleco han aprobado también las cuentas y los informes de gestión de 2016 así como una serie de cambios estatutarios derivados de ese salto al Continuo.