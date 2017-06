Xabier Mutuberria: «Invertiremos 350 millones para conquistar Europa y crearemos 3.000 nuevos empleos; 400 en Hernani»

Xabier Mutuberria (Zubieta, 1958) es de los navarros que ejercen. Casado y orgulloso padre de dos hijos, acumula 33 años de experiencia en Orona, donde desde la dirección general y con una gestión al menos peculiar ha situado a la empresa en la liga de gigantes que facturan decenas de miles de millones. Su obsesión ahora es crecer en Europa, donde la firma de Hernani es ya el quinto operador.

-El guipuzcoano medio poco sabe de Orona. ¿Sería capaz de explicarme cómo es la empresa que usted pilota en pocas palabras?

-Orona es una experiencia cooperativa asentada desde el punto de vista industrial en Hernani, desde donde produce y da servicio a todo el mundo, que nació de una situación típica de la reconversión vivida en este país. En estos más de 50 años nos hemos convertido en un grupo de treinta empresas presente en once países de Europa, donde atendemos a 220.000 comunidades de vecinos y ocupamos la quinta posición en nuestro sector. Hablo del diseño, la fabricación, la venta, la instalación, el montaje y la conservación. Hacemos todo. En el mundo somos los décimos por detrás de verdaderos gigantes; el primero nos multiplica por 17 la facturación, aunque cuando empezamos ese número era 52. Y vamos a crecer.

-¿Y qué potencia de tiro tiene?

-Tenemos casi 5.000 trabajadores, de los que 1.700 son socios cooperativistas y, de ellos, unos 1.000 están en Euskadi, donde también hay empleados no cooperativistas. Nuestra planta de Hernani, que para nosotros es un orgullo, es la número uno del mundo en capacidad productiva de ascensores completos.

«En la liga de los grandes solo puedes jugar si dispones de tecnología propia»



«El Gobierno Vasco debería apoyar más la inversión en innovación»



«Estoy muy orgulloso de mi aportación al movimiento asociativo, al que soy muy fiel»



«Creceremos de forma orgánica pero también seguiremos comprando empresas en Europa»

-¿Cómo lo han logrado?

-Hace quince años dimos un giro radical. Éramos una empresa local y apostamos por convertirnos en una empresa global. Para eso multiplicamos la capacidad innovadora y nos volcamos en tener tecnología propia, que es la única manera de jugar en la liga de los grandes. Hay miles de empresas que compran tecnología y la instalan, pero eso no te permite cerrar la brecha con los mejores. Nosotros creamos el holding para multiplicar la velocidad de desarrollo y que se abriera el hueco para la I+D. Y lo hicimos abriendo una estrecha colaboración con Mondragon Unibertsitatea e Ikerlan, en los que nos apalancamos. Ese fue el secreto.

-Algo más habría...

-Bueno, sí. Nos lo creímos y creamos formas y arquitecturas nuevas de trabajo novedosas que en el mundo cooperativo eran desconocidas. No le cuento cómo sonaba eso de crear una holding. Y eso que, por supuesto, lo hicimos, y así seguimos, con el máximo respeto a la experiencia cooperativa.

-¿Fue por necesidad?

-¡No! Íbamos bien, lo que pasa es que decidimos reducir nuestra dependencia del mercado español y la brecha tecnológica con los líderes.

-¿El siguiente paso?

-Europa. Queremos conquistar Europa. Ya tenemos una presencia en el arco atlántico, y queremos ir hacia el centro. Consolidarnos.

-En los últimos seis años han comprado ustedes cuarenta empresas en el Viejo Continente. ¿Es Orona una empresa europea?

-Compensamos la crisis en España, que la vimos venir antes de que estallara y la pudimos surfear, con esa salida a Europa. Eso nos dio una posición inicial desde la que crecer. Ahora queremos duplicar nuestra posición en Europa y llevar las ventas anuales a los 1.400 millones. Para eso vamos a invertir en los próximos años hasta 350 millones de euros, que nos permitirán crear 3.000 nuevos empleos.

-¿Cuántos en Euskadi?

-Calculamos que 400, en Hernani.

-¿Y en cuanto tiempo?

-Hemos puesto entre 2020 y 2030, y si lo hacemos en 2025, mejor. Pero lo vamos a intentar.

-¿Cómo son esas compañías?

-Muchas veces son empresas familiares solventes y con arraigo a las que la falta de relevo generacional les conduce a la venta. Muchas son también clientes nuestros.

- Comprarán más, ¿no?

-Habrá crecimiento orgánico. Tenemos una buena posición en Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia... Como en España. Y eso es un motor de crecimiento que seguirá avanzando a ritmos del 15% y 20% anual como lo está haciendo. Y también habrá nuevas adquisiciones. Más y más empresas que incorporaremos al grupo con esas inversiones de entre 300 y 350 millones. Tenemos toda la artillería preparada.

-¿En qué países piensan ahora?

-Tenemos que multiplicar por dos nuestro peso en Europa. Nos queda el centro, la 'Europa vieja' y la Europa ampliada. Pensamos en Alemania, Noruega, Polonia o Suiza. Siempre en modelo integral de fabricación, venta, instalación y conservación. Hoy, en conjunto, estamos facturando 60 millones allí.

-¿Hay algún país más difícil?

-Alemania cuesta más. Estamos exportando bien pero... Aún así, vamos a estar sí o sí.

-Entiendo que eso se hará con el corazón y la cabeza en Hernani...

-Siempre. La ubicación de la sede es fundamental. Y el empleo de alto valor añadido estará aquí, en Orona Ideo, en la que hemos invertido 65 millones de euros y que para nosotros significa el entronque perfecto entre la empresa, la universidad y la sociedad en la que vivimos. La producción estará también aquí. Y a partir de ahí, el servicio, insisto en que somos una empresa de servicios, donde nos lo pidan los clientes.

-¿Y no les interesan mercados como Asia o Estados Unidos?

-Lo diré con claridad y rotundidad. Los recursos son limitados. Orona ha nacido tarde para ser un referente en el ámbito mundial. Para ser un referente en Europa estamos más que a tiempo. En Asia estuvimos y ganamos mucho dinero, pero no... Además, nosotros no usamos nunca palanca financiera externa.

Sin deuda

-¿No tienen deuda bancaria?

-(sonríe) No. No ponemos nunca en riesgo lo nuestro. La velocidad de crecimiento la regulamos según nuestros propios recursos. Es una filosofía. Aquí la gente tiene grabado que hay que trabajar más para invertir y crecer.

-Sacan ustedes poco pecho para ser los décimos del mundo y facturarar 700 millones, ¿no?

-Soy perezoso e insumiso. Aunque en la estapa anterior no nos ha ido mal estándo callados y haciendo, haciendo y haciendo...

-No me ha hablado de la faceta exportadora de Orona.

-Sí. Es un segmento importante para nosotros que nos aporta una facturación de unos cien millones al año. Vendemos a un centenar de países. A empresas locales que, recuerde lo que decíamos antes, no tienen tecnología propia. Somos los únicos del mundo que hacemos esto. Las multinacionales sólo fabrican para ellos. A nosotros, sin embargo, nos permite dimensión, escala y capacidad innovadora y tecnológica. Además, esta actividad nos permite estar cerca del mercado y conocer muchas empresas por todo el mundo.

-¿Cómo ha afectado la reciente crisis a Orona?

-Europa nos permitió neutralizar el efecto de la crisis en España. En esos años hemos consolidado empleo societario aquí.

-Hablaba usted antes de surfear la burbuja inmobiliaria...

-(sonríe) En abril de 2007, con el mercado nacional creciendo y ante la sorpresa general, decidimos parar las máquinas e irnos con fuerza a Europa. No lo entendió nadie en esta casa. Eso nos permitió hacer una reestructración suave, suave, crecer en empleo... Es sencillo hacer nuestros números. Nosotros tenemos, en números redondos, 250 (millones de euros de ventas) en Europa, otros 250 en España y unos 100 en exportación. Algo más.

-Es verdad que el empleo se ha mantenido en los últimos años, pero la inversión subió muchísimo en 2012 y 2013, con 60 y 115 millones, respectivamente, pero luego cayó a niveles de 30 o 35...

-Piense que Orona Ideo supuso una inversión de 65 millones de euros. Y que la compras de empresas se hacen cuando se puede, no cuando se quiere. Junto a esto dedicamos muchísimo dinero a renovar las aplicaciones y la plataforma tecnológica. La moderación ha sido por el menor componente inorgánico. Por que no hay pájaros volando a los que cazar. Lo que no cae es la inversión en innovación, que ronda cada año los 15 millones.

-Corríjame si me equivoco, pero me da la sensación de que la propia Orona y usted son dos 'rara avis' dentro del Grupo Mondragón.

-Soy consciente de que habrá muchas versiones de Orona y de mí mismo. Mondragón es un movimiento asociativo de múltiples y diferentes experiencias cooperativas. Yo reconozco que Orona es singular. Es singular en nuestra forma de armarnos, de rearmarnos, de reflexionar, participar, de implicar... Pero ni mejor ni peor que las demás.

-Yo no he dicho eso.

-No, no, no. Lo que quiero decir es que no es lo mismo una experiencia cooperativa del AltoDeba, que de Vitoria o del entorno del Urumea.

-¿Tan diferentes somos en una distancia de sesenta kilómetros?

-Sí. El trabajo lo desarrolla cada persona en su puesto de trabajo. Eso es hacer cooperativa. Además, nosotros somos más servicios y no tanto industria. Si miras a la Corporación, la heterogeneidad es un valor altamente positivo, un precioso mosaico de diferentes. Yo estoy convencido de que la diversidad es una fuerza centrípeta.

-¿Es usted un verso libre?

-No. Yo me siendo muy orgullo de mi contribución personal, conceptual, intelectual, profesional al movimiento asociativo, al que soy muy fiel. Le he dedicado muchas horas. Yo no puedo hablar de tornos o de plásticos, cada cual puede hablar de su empresa. Yo le pongo muchas ganas para que esta experiencia se recree en Europa en el futuro.

-Sí, pero usted, en realidad Orona, crece en Europa mediante la compra de empresas que son sociedades mercantiles y no cooperativas.

-Ahí sí que puedo ser una 'rara avis'. Yo estoy firmemente convencido de que sin violar los principios básicos somos capaces de extender, de desarrollar una experiencia cooperativa en Europa.

-¿Habla de convertir en cooperativas esas empresas que van comprando por Europa?

-No. Me refiero a que esta experiencia Orona, actualizada, es capaz de seguir siendo dueña de su futuro. La otra alternativa es pensar que una cooperativa de 8.000 personas no es posible, no es gobernable y, entonces me quedo donde estoy. Y no.

-¿Entonces?

-Pues usando herramientas y nuevos tipos y arquitecturas de organización en una estructura de 2.000 socios y 6.000 no socios y facturando 1.400 millones -que alguien perderá parte de su pastel- como quinto operador en Europa. Estamos ya viendo cómo sería ese traje que nos va a hacer falta. La cuestión es creérselo y explicárselo bien a tu gente. Esto ya lo sabe Mondragón.

-¿Y dónde está el límite?

-Una persona, un voto y el capital subordinado al trabajo. Si violo eso, yo mismo lo dejo. Piense que los que fundaron esto no lo hicieron para estar solo en Hernani.

-Usted sonó en su día como posible presidente de Mondragón...

-Yo soy muy activo y muy fiel a la experiencia cooperativa. Si eres así es verdad que puedes tener una posición más visible que otros. Yo estoy orgulloso de poder dirigir Orona. Siempre he tenido muy claro que mi papel y mi mejor contribución ha estado aquí. Ni he aspirado ni me he sentido defraudado.

-Formó parte del consejo rector que, por unanimidad, decidió no dar más dinero a Fagor Electrodomésticos. ¿Cómo fue aquello?

-Primero, yo no soy el de la pancarta (en alusión a quienes usan su imagen, junto a la de otros, y le sitúan como culpable del derrumbe de la cooperativa). No me reconozco ahí. Efectivamente, aquel 14 de octubre tuve un papel y una opinión. Creo que mi contribución y mi decisión fueron acertadas y que el tiempo me ha dado la razón. Con todos los socios del Grupo en la cabeza creí que Fagor Electrodomésticos no tenía futuro. A mi no me toca rectificar.