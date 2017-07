«No dudo de que colaboraremos con el centro de ciberseguridad de Gipuzkoa»

La consejera augura un buen entendimiento entre los dos futuros centros de ciberseguridad del País Vasco.

-Habla de coordinación, pero ¿cómo es posible que en un país como Euskadi vaya a haber dos centros de ciberseguridad? El del Gobierno y el de la Diputación de Gipuzkoa, que defiende que su territorio tiene empresas y 'start-ups' de reconocido prestigio internacional en este ámbito.

-Estoy plenamente de acuerdo. Empresas y 'start-ups' de reconocido prestigio las podemos encontrar en cualquiera de los territorios. El Ejecutivo quiere un centro homologado y conectado internacionalmente, que trabaje de la mano de la Ertzaintza, vele por la parte pública y que camine con el sector privado que ya tenemos y lo haga crecer.

-¿Pero no es un ejemplo de descoordinación administrativa?

-Creo que lo ha dicho la propia diputada (Ainhoa Aizpuru). Puede haber una serie de actuaciones que nosotros no estemos trabajando y la Diputación tenga en consideración y que podamos trabajar de forma conjunta. No me cabe la menor duda de que vamos a tener que hacerlo así. No preveo otra situación. Si vamos a trabajar y a colaborar con organismos internacionales, cómo no con lo que exista en Euskadi, públicos y privados. Nuestro objetivo es hacer crecer el sector para ser una referencia en Europa. En este país nos caracterizamos por discutir algunas cosas, pero también por trabajar juntos.

-El ministro Nadal se esmeró hace poco en San Sebastián en dejar claro que la rebaja de los peajes eléctricos, pactada entre el PNV y el PP, no está hecha. Que lo tienen que aprobar Bruselas y Competencia. ¿Teme que esto se tuerza?

-Sabemos que necesitamos ese visto bueno. Todas nuestras herramientas son analizadas por Bruselas. Si se hace suficientemente bien, pues no habrá excusa para echarlo atrás.

-¿Tiene usted claro por donde va a ir la reforma fiscal vasca?

-No me toca a mí adelantar nada. Trabajamos en una fiscalidad suficiente que al mismo tiempo garantice la competitividad de las empresas y del país en su conjunto.

-Camina usted por la bisectriz...

-Hay que escucharle y atender muy bien al consejero de Hacienda, por que a veces nos quedamos con la cuarta parte de lo que dice. Él esta plenamente convencido de que el país tiene que ser competitivo con una fiscalidad moderna y que garantice el bienestar social.