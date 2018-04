El diálogo social vasco salta por los aires García, Artolazabal, Uriarte, San José, Larrañaga, Tapia y Arza, en el último encuentro de la Mesa de Diálogo Social, en julio del año pasado. / BLANCA CASTILLO CC OO abandona la mesa por la «desleal» actuación del Ejecutivo y Confebask, y UGT lo valora. El detonante ha sido el Acuerdo Marco de colaboración por el empleo y la cualificación en Euskadi presentado por el Gobierno Vasco y la patronal el pasado lunes PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 21 abril 2018, 13:36

Costó ponerla en marcha por la férrea oposición de los sindicatos nacionalistas, pero finalmente echó a andar en diciembre de 2014, a mitad de la primera legislatura de Iñigo Urkullu, que hizo bandera de esta cuestión. Hablamos de la Mesa de Diálogo Social. Cuatro años más tarde y tras diversos vaivenes, incluído un abandono temporal de CC OO, la central liderada por Loli García decidió ayer dejar definitivamente dicho foro y también el de la brecha salarial constituído este año. El detonante ha sido el Acuerdo Marco de colaboración por el empleo y la cualificación en euskadi 2018-2020 presentado este lunes con toda pompa por el Gobierno Vasco y Confebask.

CC OO consideró ayer que ambos foros «han quedado dinamitados por la desleal actuación del Ejecutivo vasco y la patronal al firmar dicho acuerdo al margen de las mesas de Diálogo Social y de la Brecha Salarial». En una comparecencia extraordinaria, la secretaria general de la central afirmó que se trata de un hecho de «extrema gravedad». «El Gobierno Vasco ha roto el ya precario equilibrio entre patronales y sindicatos en la negociación colectiva». Una cuestión, indicó, que no van a permitir.

Loli García se motró muy dura con el Ejecutivo vasco, al que acusó, «con el lehendakari Iñigo Urkullu al frente» de haber roto el marco de diálago social abierto en 2014 en Euskadi. Para la secretaria general de CC OO de Euskadi, el acuerdo presentado el lunes «marca un antes y un después» en las relaciones de la central con el Ejecutivo de Vitoria y con la patronal vasca.

«El diálogo ha quedado dinamitado por la desleal actuación de Lakua y de Confebask» CC OO

«Se nos ha obviado cuando hay temas que tienen que trasladarse a ámbitos tripartitos» UGT

«Es incomprensible; ante las discrepancias la solución no puede ser abandonar» Gobierno Vasco

«No compartimos los motivos; es un acuerdo compatible con el Diálogo Social» Confebask

«La Mesa nació muerta y hoy ha sido enterrada. Ya no necesitan sindicatos dóciles» LAB

García exigió «respeto» por parte del Gobierno Vasco y de Confebask para su organización sindical que, recordó, tiene 50.000 afiliados y 4.000 delegados. Tras proclamar su apuesta por el diálogo social, anunció que pese al abandono de dichas mesas va a pelear para que la situación vuelva a su camino, «que tiene que volver», remarcó, es decir, «a un ámbito de diálogo social concertado».

En la misma comparecencia, la secretaria de Acción Sindical de la central vasca, Mari Cruz Vicente, ahondó en los argumentos esgrimidos por la máxima dirigente. El acuerdo, indicó, deja en manos de la patronal lo relativo a la formación de los trabajadores y de los parados y solo tiene en cuenta las necesidades formativas de las empresas». Vicente criticó además que el pacto propicia la contratación en precario de los jóvenes al retomar el sistema de becas, lo que supone «proporcionar trabajadores gratis de forma permanente a las empresas». Con ello consideró que han triunfado en el Gobierno Vasco y en la patronal las propuestas «más viscerales contra el diálogo social, encabezadas por la consejería de Empleo y Adegi».

Finalmente, la responsable de Acción Sindical indicó que también abandonan la mesa sobre la brecha salarial porque en el acuerdo de colaboración entre Gobierno y patronales se plantea negociar «en exclusiva entre ellos esta cuestión». Al respecto, añadió que van a solicitar reuniones con todos los grupos políticos del Parlamento Vasco para exponerles su posición y sus propuestas.

El enfado también se extiende a UGT, que valorará el próximo lunes en la reunión de su Comisión Ejecutiva el abandono de las mesas, una decisión que dará a conocer el martes. Con todo, su secretario general, Raúl Arza, indicó ayer a DV que pese a que la mesa de diálogo social llevaba casi un año sin reunirse formalmente -desde el verano pasado-, algunas cuestiones se estaban tratando en otros foros, como la forma jurídica que iba a adoptar el órgano permanente y que se estaba analizando en el CRL. Asimismo, señaló que las necesidad formativas de los trabajadores se estaban abordando con el Departamento de Empleo.

Arza coincidió en que el acuerdo entre el Gobierno Vasco y Confebask implica una «deslealtad» respecto a los sindicatos que están en la mesa de Diálogo Social, «más cuando algunas cuestiones que se incluyen en dicho pacto deberán trasladarse a Lanbide para su desarrollo», un órgano tripartito en el que están también los sindicatos. «Pero se nos ha obviado en dicho pacto».

«Un acuerdo para sumar»

El Gobierno Vasco lamentó «profundamente» la decisión de CC OO, que calificó de «incomprensible porque el acuerdo marco es abierto y persigue dar mejor respuesta a las necesidades de empleo que van a plantear las empresas hasta 2020».

La mesa del diálogo social en el tiempo 4 de diciembre de 2014 Arranca la Mesa de Diálogo Social con la participación del Gobierno Vasco, Confebask, CC OO y UGT. ELA y LAB renuncian a participar al considerar que no tienen ningún margen de maniobra ante políticas que ya están decididas. El foro tripartito echa a andar seis años después del anterior, constituído en el mandato de Patxi López. CC OO y UGT esperan lograr en un mes un plan de choque sobre el empleo y políticas sociales. Las relaciones laborales y la negociación colectiva quedarían para una segunda fase. La pretendida ilegalización de ELA y LAB a instancias de Confebask eleva aún más la tensión entre las centrales nacionalistas y la patronal vasca. 29 de enero de 2015 El Diálogo Social da sus primeros frutos. Los participantes aprueban una declaración conjunta de apoyo a la RGI. Asimismo, encargan al CRL que realice un diagnóstico de la situación del mercado laboral, de la negociación colectiva y de la competitividad de las empresas. Respecto al fomento del empleo, tratarán de impulsar el empleo verde, la rehabilitación de viviendas, la contratación entre los jóvenes y el contrato de relevo. 21 de noviembre de 2015 CC OO amaga con dejar la mesa si no se aborda un «Diálogo Social con mayúsculas». Reclama un papel activo en la puesta en marcha de políticas de empleo y de reactivación. La central advirtió desde el inicio que el foro debía tener contenidos. 18 de marzo de 2016 CC OO abandona temporalmente la mesa por falta de avances en el contrato de relevo y en el impulso del empleo en la construcción. El detonante fue una reunión del Consejo de Lanbide. CC OO critica el bloqueo para poner en marcha las fórmulas acordadas previamente sobre el contrato de relevo. UGT también se muestra crítico aunque opta por seguir. 22 de julio de 2016 Los componentes de la mesa alcanzan un acuerdo para impulsar los convenios vascos, sin renunciar a los de eficacia limitada como último recurso, lo que fue fuertemente criticado por ELA y LAB al entender que no respetaba a las mayorías sindicales. 22 de junio de 2017 La consejera de Trabajo anuncia la creación de un órgano permanente para institucionalizar el Diálogo Social. 24 de junio de 2017. CC OO exige convocar de inmediato la Mesa de Diálogo Social. Critica al Gobierno Vasco por no tener en cuenta dicho foro para poner en marcha diversos planes el Plan de Empleo, la reforma de la RGI o el Plan de Industrialización 2017-2020. 18 de julio de 2017 El Gobierno Vasco presenta las líneas básicas del órgano permanente. CC OO se muestra crítico con el Ejecutivo vasco por el papel jugado en los últimos meses. Advierte de que solo participará si se incluyen contenidos en la Mesa».

El Ejecutivo vasco mostró la disposición de los firmantes a trasladar a la Mesa de Diálogo Social su contenido para su contraste y seguimiento. A través de una nota, añadió que no se trata de un acuerdo para restar sino para sumar a favor del empleo e indicó que es posible que en el futuro se sumen iniciativas e integrantes como otras instituciones y entidades sociales.

La consejera de Trabajo del Gobierno Vasco, María Jesús San José, que no estuvo presente en la firma del acuerdo entre el Ejecutivo y Confebask, pidió a CC OO que vuelva al Diálogo Social porque «ante las discrepancias, la solución no puede ser abandonar». Su partido, el PSE-EE, también defendió el traslado de los contenidos del acuerdo a la Mesa de Diálogo Social para «no separarlos del marco de concertación y no dejar fuera del mismo a una parte de la representación sindical».

Confebask se mostró, por su parte, «sorprendida» por la decisión de CC OO. Apuntó que «no entiende ni comparte» la acusación de «deslealtad cuando el acuerdo no establece ningún veto a la participación de todos los agentes sociales y además está abierto a ello». Para la patronal, se trata de un pacto perfectamente compatible con el diálogo social y considera que levantarse de esos foros «no aporta absolutamente nada a la solución de los grandes retos que tenemos que afrontar entre todos». Tras añadir que refuerza su compromiso con la interlocución social en todos los ámbitos que sea necesario, Confebask manifestó su voluntad de permanencia en la Mesa de Diálogo Social y en la de la Brecha Salarial.

Por su parte, LAB señaló que la Mesa de Diálogo Social «nació muerta y hoy ha sido enterrada». La central abertzale indicó que CC OO y UGT «se ofrecieron para atacar a la mayoría sindical vasca y así fueron utilizados para ello», en referencia al acuerdo sobre negociación colectiva alcanzado en julio de 2016 y en el que los participantes del foro decidieron impulsar los convenios vascos, sin renunciar a los de eficacia limitada para tratar de desbloquear la negociación colectiva. Un pacto que fue fuertemente criticado por LAB y ELA, al considerar que no respetaba a la mayoría sindical. La central abertzale afirmó ayer que «parece que el Gobierno Vasco y Confebask ya no necesitan sindicatos dóciles».