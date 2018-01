El déficit de trabajadores en Euskadi superará con creces las 100.000 personas en diez años Estudio. Los responsables de PwC en Euskadi junto a las consejeras San José (Trabajo y Justicia) y Tapia (Desarrollo Económico), ayer en el Museo Guggenheim. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ PwC alerta del «grave problema» demográfico en una consulta realizada a empresarios vascos. El documento aboga por superar «la pared» de ELA y LAB con «interlocución directa entre trabajadores y empresas, por encima de la negociación sindical» JULIO DÍAZ DE ALDA BILBAO. Martes, 30 enero 2018, 17:56

Euskadi envejece sin remedio y a un ritmo vertiginoso, y eso supone un «grave problema» en términos económicos para el país. Así lo destacaron ayer en Bilbao los responsables de PricewaterhouseCoopers en la presentación de un profuso estudio -basado en las aportaciones de un grupo de trabajo conformado por consejeros delegados y presidentes de las principales empresas vascas y en un cuestionario a un amplio grupo de directivos- titulado 'Temas candentes de la economía vasca; la visión de los empresarios'. El trabajo, que repasa multitud de aspectos clave y pone en valor la estabilidad de Euskadi como catalizador de una economía sólida como pocas, aporta algunas reflexiones sobre, digamos, los 'deberes' a realizar (siempre desde esa particular visión empresarial) o los retos presentes y futuros. Y lanza más de un mensaje a navegantes, alguno de ellos bien afilado, como varios dirigidos a los sindicatos nacionalistas o, incluso, a las administraciones públicas.

El presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, acompañado del responsable de la consultora en el País Vasco y Navarra, Ricardo Celada, presentó el documento en una jornada celebrada en el museo Guggenheim a la que asistieron las consejeras de Desarrollo Económico y Justicia y Trabajo, Arantxa Tapia y María Jesús San José. Sánchez aseguró que Euskadi se percibe como un país «que hace bien las cosas» y que cuenta con una economía que, desde el resto de España, se observa «con admiración». Al desgranar el estudio, Celada explicó que los consultados entienden que el problema más acuciante al que se enfrenta la economía vasca, dada la dicultad para resolverlo, es el de la pirámide poblacional.

El informe subraya que en Euskadi «la tasa de envejecimiento es casi el doble del índice de juventud», lo que «revela un problema que irá a más al ser una variable modificable solo a largo plazo». En pocos años, añade, «faltará personal en la industria de Euskadi». Para el periodo 2010-2020, explica el trabajo, las proyecciones pasan por un descenso de la población en edad laboral de 122.251 personas, lo que supondrá un recorte del 8,58%. Por si fuera poco problema, esa fotografía protagonizada por un colectivo de jóvenes que merma mientras aumenta el de los mayores es exactamente la contraria a la que se da en el conjunto de España.

¿Serían los inmigrantes la solución? Los empresarios consultados creen que sí, «siempre que (quienes lleguen a Euskadi) tengan formación». Junto a esto, los directivos reclaman facilidades a las administracciones para poder atraer a los mejores si es que esos perfiles no están en casa: «No parece razonable que, por exigencias administrativas, resulte complicado contratar a un ingeniero chino especializado en algo para lo que los técnicos de aquí no están capacitados».

Al tiempo, el informe resalta el «problema de retención de talento de los trabajadores más cualificados». «Es necesario crear un nuevo ecosistema competitivo capaz de captar a aquellas personas que siendo originarias de nuestro país se han ido al extranjero», apunta. A juicio de los consultados, las ayudas por tener hijos no son la solución puesto que -afirman los encuestados- «las familias no van a acrecer si no hay empleos estables y bien retribuidos». «Con sueldos de 800 euros no es que los jóvenes no quieran formar su familia, es que no quieren irse de casa de sus padres», han llegado a afirmar los autores.

En esa tesitura, el documento reconoce que se necesitan profesionales en sectores tecnológicos que permitan ofrecer empleo estable y bien remunerado. «Las políticas públicas deben articular medidas para acompañar ese cambio de tendencia», dice.

Capacidad negociadora

El repaso de PwC a los handicap que afronta la economía vasca hace especial hicapié en lo que los empresarios definen como «la pared» que levantan ELA y LAB, que con su apuesta por la confrontación «coartan las posibilidades de acuerdo con las empresas y limitan su capacidad de actuación». «Es difícil que se abran nuevas fábricas en Euskadi si no se da solución al tema», asegura el trabajo, que añade que «se puede asumir que los salarios deben ser mayores porque el nivel de vida también lo es, pero eso tendría que conllevar un mayor y mejor entendimiento entre las direcciones de las empresas y los trabajadores».

«La estabilidad política e institucional, el mejor escenario para consolidar despegue económico» PAÍS VASCO

«La recepción de inmigrantes será positiva siempre que éstos cuenten con formación» DEMOGRAFÍA

«La FP vasca es un referente; sin embargo, el sistema universitario no tiene la calidad requerida» FORMACIÓN DUAL

«La fuerte presión sindical hace que los convenios, al agotar su vigencia sin renovarse, decaigan» CONVENIOS

«Hay que transmitir que en los proyectos empresariales el fracaso es normal y se puede volver a empezar» EMPRENDEDORES

«El entramado institucional y político es complicado e impide avanzar de forma armonizada a veces» FISCALIDAD

«Los empresarios de las pymes rechazan crecer porque les supone infinidad de gestiones» TAMAÑO EMPRESARIAL

Nótese que el documento dice «los trabajadores» y no los sindicatos. Y es que, explica, «la estrategia de confrontación laboral va contra las personas que trabajan en Euskadi, porque les impide tener convenios colectivos». En opinión de las empresas consultadas, «el sindicalismo trabaja por su supervivencia con una mirada de las cosas que remite al pasado, agudizando los conflictos».

«Inevitablemente, el punto final de esa postura es que la gente vaya evolucionando a prescindir del sindicato», añade el informe. Y sentencia: «En este escenario, el empresariado vasco cree que existen mecanismos de gestión de personas que no pasan por la negociación con los sindicatos». Y aún más, explica que «hay que superar esta situación con una interlocución permanente y directa entre trabajadores y empresarios, por encima de la negociación sindical». «De esta manera -concluye-, los sindicatos seguirían formalmente en la empresa pero perderían su capacidad negociadora».

Los empresarios consultados, que defienden el Concierto Económico y abogan por hacer «pedagogía» del mismo para evitar «presiones no deseadas» así como por «actualizarlo», llaman a revisar en profundidad el modelo fiscal vasco (incluso después de la reforma recientemente pactada por PNV, PSE y PP) para, principalmente, rebajar el tipo nominal del Impuesto de Sociedades y eliminar el de Patrimonio.

Además, creen que, de alguna manera, la política devora el necesario análisis de este asunto: «No hay un auténtico debate sobre política fiscal; en el Consejo Vasco de Finanzas, órgano de marcado carácter político, raramente se tratan temas tributarios, pues en el mismo se residencian cuestiones financieras».

Junto al aplauso cerrado a la estabilidad institucional vasca y a la cercanía de las administraciones, el trabajo deja entrever que Euskadi sufre un cierto exceso de arquitectura orgánica y de falta de coordinación, lo que supone un problema. «En un territorio de apenas 2,2 millones de habitantes conviven un Gobierno, tres diputaciones y 251 ayuntamientos», resalta.

Al hablar de la formación de los jóvenes, los empresarios celebran la FP dual, como solución parcial a la falta de profesionales, y piden a la universidad que mejore su «calidad».