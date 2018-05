La Construcción de Gipuzkoa se asoma a la huelga ante la falta de avances en la negociación Los sindicatos lanzan un ultimátum a Adegi-Ascongi para que presente una propuesta «convincente» el próximo miércoles PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 11 mayo 2018, 07:53

Las principales obras públicas de Gipuzkoa -Anoeta, Txomin e Incineradora- podrían verse afectadas este mes por una huelga que ya preparan los sindicatos y que tan solo podría desactivarla un «cambio de actitud drástico» de Adegi-Ascongi -única patronal que está en la mesa-.

Ayer tuvo lugar la quinta reunión de la mesa negociadora y el desencanto por la parte sindical fue total, ya que esperaban que la patronal presentara por escrito una propuesta de negociación. Pero no fue así, según indican las centrales, a pesar de que ya habían advertido a Adegi-Ascongi de que no darían por válido ningún planteamiento verbal. Además, tanto ELA como LAB, sindicatos que tienen el 59,6% y el 25,27% de representación, respectivamente, explicaron que incluso verbalmente la patronal no presentó ninguna propuesta concreta.

Los datos 5.000 trabajadores Son los empleados de la construcción de Gipuzkoa a los que les afecta el convenio. El sector ocupa en total a unas 15.000 personas, la mayoría de fuera. 16 de mayo Es la próxima reunión de la mesa negociadora, que puede ser determinante.

Sin embargo, esta última aseguró que existe una propuesta y que está recogida en el acta de la reunión. Además, indicó que «las negociaciones siguen adelante, que hay voluntad de acordar y de actualizar el convenio».

Según las centrales, Adegi-Ascongi planteó una fórmula de actualizar los salarios de los años atrasados -el convenio está sin actualizar desde 2009-, pero sin fijar subidas concretas. «También reconoció que se están produciendo incumplimientos del convenio provincial en las principales obras públicas del territorio y mostró su voluntad de buscar fórmulas para que se aplique, pero sin especificar cuáles», remarcaron ELA y LAB.

La central mayoritaria calificó de «vergonzoso e inaceptable» que Adegi siga sin concretar propuesta alguna que facilite acercar posturas en aras a un posible acuerdo. Es más, ELA indicó que la «absoluta pasividad e inacción demostrada por dicha patronal sobre los continuos incumplimientos laborales y fraudulentos en muchas obras se están viendo reflejados con su actitud en la mesa negociadora».

ELA añadió que ante ello, «seguimos más fuertes que nunca con nuestras intenciones de ir a la huelga si no se llega a un acuerdo en el mes de mayo». De hecho, los delegados de la central del sector aprobaron el pasado lunes realizar paros si no se atisba un cambio de actitud de la patronal. Y teniendo en cuenta que la convocatoria de huelga tiene que realizarse al menos con 10 días de antelación, la próxima reunión, prevista para el día 16, puede ser determinante. Es más, ELA señaló que ya lleva semanas trabajando el escenario de la huelga, ya que ésta no se improvisa, y que están preparados para convocarla en cualquier momento, ya que cuentan con el respaldo de gran parte de los trabajadores del sector.

LAB también se mueve en un escenario similar. Indicó que «si Adegi no cambia de postura 180 grados la próxima semana llamaremos a la huelga». La central abertzale criticó la actitud «prepotente de la patronal, que intentó condicionar la presentación de su propuesta a la retirada de los planteamientos sindicales». Las centrales reclaman básicamente recuperar el poder adquisitivo perdido en los años atrasados, cláusulas antirreforma y que impidan la inaplicación del convenio, así como garantías de que se cumplirá el pacto en todas las obras.

ELA ha presentado diversas denuncias ante Inspección de Trabajo por incumplimientos en las obras de Anoeta, que han derivado en actuaciones de dicho organismo contra varias subcontratas. Su responsable sindical, Igor San José, comparecerá el día 17 ante el Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu para explicar «una realidad que es continua», remarca.