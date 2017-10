Los ayuntamientos de Gipuzkoa reciben más dinero que nunca El diputado general y el de Hacienda pasan por detrás de los junteros de EH Bildu a su entrada en la comisión de ayer. / USOZ Hacienda confirma un Fofim de 485,8 millones para 2018, 100 millones más que en 2013. Los ayuntamientos ya conocen que pueden utilizar libremente los 24,7 millones provisionados estos años por las desavenencias del Cupo ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 14 octubre 2017, 09:16

Los ayuntamientos de Gipuzkoa dispondrán en 2018 de la mayor bolsa de recursos fiscales para diseñar sus presupuestos. En total serán 485,8 millones los que la Hacienda foral pondrá en manos de los 89 consistorios guipuzcoanos para que configuren sus cuentas, 18,2 millones más que en este 2017, lo que supone un incremento del 3,9%, apenas un punto menos que el crecimiento recaudatorio previsto por el fisco para el próximo ejercicio, y que se eleva hasta un 5%, hasta los 4.670 millones.

En definitiva, a cada guipuzcoano le corresponderían algo más de 675 euros, lo que supone 23 euros más que en este curso, en el que también se registró un aumento similar con respecto al precedente. Será, de esta forma, el séptimo año consecutivo en el que el Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM o Fofim) aumente, y quedan ya prácticamente olvidados los 355 millones que se abonaron en 2012 y los 384 de 2013, en pleno recrudecimiento de la crisis y con el endeudamiento de los consistorios marcando máximos. Se podría afirmar que la recuperación ha servido para que los ayuntamientos de Gipuzkoa dispongan de 100 millones más para sus inversiones y gastos.

El monto total del Fofim para el próximo ejercicio fue adelantado ayer por el diputado general, Markel Olano, y el responsable de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, que comparecieron ante las Juntas del territorio para informar sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) del miércoles. Será el próximo lunes cuando el propio Larrañaga traslade a los ayuntamientos, en el marco del Consejo Territorial, la cuantía que le corresponde a cada uno para 2018. En la cita se revisará también la previsión del FFFM de este año, que según ha podido conocer , apenas sufrirá cambios reseñables. Y es que el crecimiento recaudatorio registrado apenas se sitúa dos décimas por encima de la previsión inicial -sin tener en cuenta el efecto de la resolución del Cupo-. Así, se ha pasado de unas expectativas de crecimiento del 4,3%, al 4,5% revisado (hasta los 4.449 millones), de forma que será difícil que eso redunde en un aguinaldo para los ayuntamientos.

«Los resultados son buenos y el acuerdo para la Ley de Aportaciones nos blinda de cara al futuro» Markel Olano | Diputado general de Gipuzkoa

«Sin una reforma ambiciosa, la recaudación se seguirá cargando sobre las espaldas de los trabajadores» Xabier Olano | EH Bildu

«Se confirma que la reforma fiscal de 2014 funciona y la reactivación económica se asienta» Susana García-Chueca | PSE-EE

«Seguimos sin saber a día de hoy la postura que la Diputación tiene sobre la reforma fiscal» Juantxo Iturria | Ahal Dugu-Podemos

«Es negativo que el diputado apele a la visión de país en su postura sobre la Ley de Aportaciones» Juan Carlos Cano | PP

De lo que sí que podrán echar mano es de las cuantías provisionadas para responder a un posible riesgo por las desavenencias del Cupo. Esa cifra reservada para esas posibles contingencias ha quedado descongelada definitivamente tras el CVF en el que el Gobierno Vasco trasladó el efecto del acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico a las instituciones forales y municipales. El Ejecutivo vasco ha reservado 91 millones de euros de las liquidaciones acordadas en el acuerdo con el Gobierno estatal para cubrir las contingencias de los consistorios, de forma que los 24,7 millones que los ayuntamientos guipuzcoanos habían reservado quedarán liberados. Solo el Ayuntamiento de San Sebastián había provisionado más de 6,5 millones para esta cuestión, por lo que el desahogo que supondrá recuperarlo será considerable.

Aportaciones y empresas

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, quiso poner el valor la importancia de que la recaudación fiscal del territorio este año alcance cifras récord. «La cifra es objetiva, ya sabemos que sigue habiendo complicaciones y desigualdades pero la realidad recaudatoria es esa», sostuvo. Olano, como en la comparecencia posterior al CVF, quiso «reconocer la aportación de las empresas en esta recuperación de ingresos», afirmación que puso en cuestión EH Bildu.

Su portavoz, Xabier Olano, manifestó que los ingresos por Sociedades apenas suponen el 6,5% del total recaudado, lo que provoca que «la presión fiscal siga aumentando sobre las personas trabajadoras». El responsable de Hacienda, Jabier Larrañaga, aclaró que la importancia de las empresas no se mide solo por el Impuesto de Sociedades, sino por el empleo que generan y que sirve para incrementar los ingresos por IRPF e IVA. Además subrayó que la competitividad de las empresas locales viene gracias a la reinversión de beneficios, lo que se traduce en deducciones que disminuyen la cuota que las compañías abonan al fisco.

Los representantes forales también hicieron hincapié en el compromiso adquirido de forma unánime por las partes participantes en el CVF para tener dispuesta el próximo ejercicio una nueva Ley de Aportaciones. «Se ha tomado el compromiso de presentar un nuevo proyecto de Ley y, de no haber acuerdo, se tomarán medidas de protección para garantizar la suficiencia financiera de todas las instituciones», remarcó Olano. Así, de no terciar acuerdo en torno a una nueva Ley y en el caso de que alguno de los territorios no alcance a cubrir el 99% de su coeficiente horizontal, se aumentarán los recursos del Fondo General de Ajuste, una petición que hizo expresamente la Diputación de Gipuzkoa después de demorarse los plazos previstos inicialmente. «El acuerdo es muy positivo para Gipuzkoa ya que nos blinda de cara al futuro», aseguró el diputado general.