Confebask retoma la polémica salarial con el consejero Miércoles, 21 marzo 2018, 09:15

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, protagonizó ayer el tira y afloja que, a cuenta de la oportunidad o no de aprovechar la bonanza económica para subir los salarios en Euskadi, mantiene con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu. El representante de los empresarios admitió que no le «sienta bien» que Azpiazu emplace a sus asociados a elevar unas remuneraciones que «ya están subiendo». Además, rechazó la exigencia de subidas de sueldos «generalizadas» porque «hay empresas que lo están pasando mal». En una entrevista radiofónica, Larrañaga se mostró convencido de que «hay subida salarial en Euskadi» y, en este sentido, aludió a la firma de dos convenios en Bizkaia, que afectan a más de 40.000 trabajadores, «con subidas importantes de salarios». Según defendió -en un claro envite al responsable de Hacienda-, una «subida generalizada de salarios» se podría materializar «con una reducción de impuestos». «A lo mejor, los salarios que recibiría la gente serían mayores. Entiendo las necesidades de recaudación que también tenga el Gobierno Vasco», apuntó. Larrañaga aseguró que «no todas las empresas están en condiciones de subir lo mismo», y que hay algunas que no pueden «subir nada» porque, insistió, no se puede pedir a las empresas con problemas que, «encima, hagan un esfuerzo adicional». «Hay empresas que lo están pasando mal en determinados sectores, no podemos decir que el de la Construcción lo esté pasando bien. Hay mucho menos trabajo de lo que había», zanjó.