El comité de Edesa Industrial pide a Fagor que «ceda la marca a nuevos proyectos industriales» Los trabajadores de Edesa explican su posición en Arrasate. / MORQUECHO Los trabajadores denuncian que el grupo CNA pretende «evitar que se pueda poner en marcha otra actividad» en la planta arrasatearra ALEXIS ALGABA Viernes, 19 enero 2018, 15:04

El comité de empresa de Edesa Industrial y Geyser Gastech (antigua Fagor Electrodomésticos) ha denunciado este viernes que el grupo catalán CNA, propietario de compañía, pretende "evitar que en la que era Fagor Electrodomésticos se pueda poner en marcha un nuevo proyecto industrial". Además, ha pedido que Fagor S.Coop -la cooperativa de cooperativas de la Corporación Mondragón- "ceda el uso de la marca, con las condiciones que vea necesarias para garantizar su buen uso, a proyectos industriales que generan empleo y riqueza en Euskal Herria".

Representantes sindicales y trabajadores de Edesa Industrial y Geyser Gastech han realizado estas declaraciones en una rueda de prensa esta mañana en Arrasate, tras la que han celebrado una concentración en la plaza Seber Altube del municipio guipuzcoano. En la misma han recordado que el presidente de CNA, Jorge Parladé, "parece haber abandonado el proyecto industrial para Edesa". "A pesar de que no hemos sido oficialmente notificados, nos han dicho que van a presentar la extinción de todos los contratos de trabajo menos los de unas diez personas que realizan labores comerciales. En consecuencia, se procederá a liquidar Geyser Gastech", han lamentado.

La compañía catalana, que se hizo en 2014 con las cenizas de Fagor Electrodomésticos en su proceso de liquidación, retiró el pasado 8 de enero su última propuesta de continuidad de algún tipo de actividad productiva en Edesa Industrial y Geyser, en concurso de acreedores desde el pasado verano. La firma de Parladé presentó una propuesta anticipada de convenio. En ella y de la mano de la polaca Amica anunciaba empleo para hasta 160 personas. Sin embargo, el argumento de la retirada de la posibilidad del uso de la marca Fagor por parte de la cooperativa a CNA por "reiterados incumplimientos", fue esgrimido por la firma catalana para retirar el proyecto y anunciar la renuncia a reiniciar cualquier nuevo proyecto industrial en Arrasate.

Diez personas

El ERE de extinción de CNA, en principio, dejaría a un colectivo de 12 o 13 personas en la plantilla destinada "a la parte comercial, logística y administrativa". Pero el comité cree que tras ese planteamiento subyace la verdadera intención de la firma catalana. "¿Cómo se entiende que queden diez personas trabajando para otras sociedades del Grupo CNA sin dirección, sin producción, sin servicios administrativos?", se han preguntado. "Pues es sencillo de explicar, lo que pretenden es evitar que en la que era Fagor Electrodomésticos se pueda poner en marcha un nuevo proyecto industrial, evitar que una empresa pueda hacerse con los bienes de Fagor para poner en marcha una actividad que genere empleo en la comarca", han resaltado.

En esa línea, han criticado la "mala fe" de la actual propiedad y han recordado que, en vísperas del concurso, como ya avanzó DV la pasada semana, "se traspasó la marca Edesa a una filial china de CNA Group llamada Asian Trade Appliances". "En cambio, ha judicializado la utilización de la marca Fagor, recurriendo la decisión de Fagor S.Coop. de quitarle el uso de la marca", han apuntado, al tiempo que han subrayado que "Fagor es lo que es gracias al trabajo de miles de personas y no podemos consentir que ese valor se pierda".

"El peor de los escenarios"

Los trabajadores han exigido al Administrador Concursal y al Gobierno Vasco que "no dejen caer este proyecto, que asuman su papel en esta grave situación" porque, según han afirmado, "despedir a toda la plantilla y aceptar un convenio que no genere empleo supone de facto evitar crear empleo". "Cuando se presentó el proyecto basado en Amica, fue aplaudido, aún sabiendo que no tenía base. Aún estamos a tiempo de generar un proyecto, generar empleo", han asegurado.

La propia consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha reconocido esta mañana en una entrevista en Radio Euskadi que Edesa Industrial se encuentra en el "peor de los escenarios" que se manejaban el pasado año. Tapia ha reconocido que el objetivo debe ser "analizar junto con Corporación Mondragon -propietario de la marca Fagor- si es posible activarla y salvar un mínimo de empleos".