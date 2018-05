La paz comercial entre EE UU y China redobla la presión sobre la UE, chantajeada por Trump Donald Trump y Angela Merkel, durante la visita de la canciller alemana a Washington en abril. / EFE El 1 de junio entrarán en vigor los aranceles al acero y el aluminio si Washington no acepta la última oferta de los 28, hecha a petición alemana ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Martes, 22 mayo 2018, 06:56

Estados Unidos y China acaban de sellar la paz comercial. Pese a la enorme relevancia del pacto y sus efectos positivos para la estabilidad mundial, en Bruselas, sin embargo, más de uno ha torcido el gesto. Porque si algo provocará la nueva entente Washington-Pekín es redoblar la presión hacia una Unión Europea que sigue en plena refriega con Donald Trump para evitar su particular guerra comercial con la imposición de aranceles al acero y el aluminio comunitarios del 25% y 10%, respectivamente, a partir del 1 de junio. Ya hubo una primera prórroga el 1 de abril, una segunda el 1 de mayo y ahora... ¿Habrá una tercera? En Bruselas, la pregunta siempre encuentra la misma respuesta. El interlocutor se encoge de hombros, suspira y confiesa con desánimo, «ni idea, con Trump nunca se sabe».

La diplomacia de Twitter ha llegado al orden mundial para quedarse y Europa, amante del orden y las buenas formas, sigue sin pillar el punto al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Se pudo ver la semana pasada en Sofía, donde los jefes de Estado y de gobierno debatieron sobre cómo responder a sus continuos desaires. El mensaje lanzado es «de máxima unidad para responder con firmeza y dignidad», pero hay capitales como Berlín que tienen pavor a EE UU y quieren un parche para evitar que lo que ahora se llama acero se llame dentro de unas semana, turismos. París, por contra, quiere rock and roll y dar un puñetazo encima de la mesa.

La tensión es máxima entre ambos bloques. Tanto, que el presidente del Consejo, Donald Tusk, se despachó a gusto durante el encuentro de Bulgaria: «Viendo las últimas decisiones de Trump, alguien podría incluso pensar: '¿Con amigos así quién necesita enemigos?', zanjó tras criticar su dialéctica «caprichosa».

Bruselas está dispuesta` a negociar sobre el sector de la automoción o el gas si la Casa Blanca recula

El mensaje lanzado por la UE es de unidad, pero Alemania se muestra más cauta que Francia

La UE está harta, mucho, pero ha decidido tender la mano a Washington. No se trata de una bandera blanca, pero sí ha puesto sobre la mesa un folio en blanco. «Aquí lo tienes, escribámoslo juntos», resume el nuevo relato comunitario. ¿Aceptará la Casa Blanca? La idea es negociar cambios arancelarios temporales que sean un 'win-win' (ganan todos) a la espera de concretar modificaciones de mayor calado. De hecho, de esto iba el TTIP que la UE estuvo a punto de cerrar con la Administración Obama, pero como todo lo que huele a Obama, Trump se lo cargó a golpe de tuit. Eso sí, los 28 han tendido la mano pero su ofrecimiento no es ni mucho menos gratuito. Hay una condición 'sine qua non'. «No negociaremos con una espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Es una cuestión de dignidad», advirtió el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

Francia quiere mano dura

Esta espada de Damocles es lo que Emmanuel Macron o Charles Michel, el primer ministro belga, han llamado «una pistola en la sien». La espada y la pistola son la metáfora de los aranceles al acero y el aluminio. Ojo, no son una amenaza, son hechos consumados, ya aprobados desde el 1 de abril, pero que se van aplazando mes a mes. No es una negociación al uso, es simplemente un chantaje de manual, de ahí la indignación europea.

Por eso, mientras estos aranceles sigan vigentes, no habrá nada de nada. «Exigimos la exención total», recalcó Juncker en varias ocasiones. Un mensaje también subrayado por Tusk, por el presidente francés, Emmanuel Macron, o por la canciller Angela Merkel. «A pesar de todas las dificultades a las que nos enfrentamos, las relaciones trasatlánticas son y seguirán siendo de suma importancia», dijo.

Si Washington, al final, toma la mano europea, los veintiocho se han comprometido a ofrecer una mayor cooperación en energía, especialmente sobre el gas licuado; mejorar la colaboración entre los reguladores de las dos orillas del Atlántico; reformar la Organización Mundial del Comercio; y «mejorar recíprocamente el acceso al mercado, sobre todo para los productos industriales, incluyendo los coches, así como la liberalización de la licitación pública». «Este lenguaje lo entienden bien en Washington», apostilló Juncker. La obsesión europea de Trump se llama Alemania y si algo entiende Alemania es de hacer coches que vende en EE UU gracias a unas tarifas más baratas que las que pagan los americanos para vender en Europa. Acero por coches, un 'win-win' de libro. ¿Lo aceptará Trump?