España se moviliza por las mujeres en el 8M 00:57 Varias parlamentarios en la concentración con el resto de compañeros a las puertas del Parlamento. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Una multitudinaria cacerolada a medianoche en la Puerta del Sol inaugura el paro convocado con motivo del Día de la Mujer | El Congreso limita su actividad y celebra un coloquio con mujeres COLPISA / AGENCIAS Madrid Jueves, 8 marzo 2018, 12:36

España está volcada este jueves en el Día Internacional de la Mujer, con una inédita huelga general convocada en defensa de sus derechos y marcada por marchas, piquetes y cancelaciones de trenes.

La cadena SER se despertó con voces exclusivamente masculinas y la presentadora Ana Rosa Quintana no presentó el programa estrella de la cadena de televisión Telecinco que lleva su nombre. Colectivos feministas también han llamado a las mujeres a no consumir o dejar de hacer tareas domésticas. Mientras, los metros de Madrid y Barcelona tenían menos frecuencia, y unos 300 trayectos de tren fueron anulados a causa de la huelga. En los de alta velocidad se garantizará un 72% del servicio. Los servicios de viajeros de Renfe y la navegación aérea que gestiona Aena no registran incidencias transcurridas las primeras 12 horas de la huelga convocada hoy por el Día de la Mujer y se desarrollan acorde con los servicios mínimos decretados por Fomento en estaciones y aeropuertos.

Cacerolada

La movilización comenzó la pasada medianoche con una cacerolada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, donde a mediodía está prevista una concentración.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha afirmado este mañana que la valoración situación general de la jornada del 8M, en la que se han convocado paros, huelga y manifestaciones feministas, es "de normalidad", destacando como únicos incidentes los cuatro contenedores quemados en la Complutense y las tres personas identificadas por hacer pintadas.

Medio centenar de manifestantes han clamado hoy, frente a la convención sectorial del Partido Popular sobre 'Mujer e Igualdad' que se celebra en Logroño, por el "cinismo" del PP en un escrache al inicio de un acto que clausurará la ministra de Igualdad, Dolors Monteserrat.

"Me tocan todos los palos. Soy madre, es el estándar 24 horas dedicada a los demás", dijo Eva Ferrero, una mujer de 48 años y militante del sindicato anarquista CNT, que gana 700 euros al mes como limpiadora a tiempo parcial y debe ocuparse también de su madre y de sus dos hijos estudiantes.

Con estas condiciones económicas se siente "asfixiada", apostilla esta sindicalista, que junto con otros 80 militantes, hombres y mujeres, participó en un piquete informativo en la puerta de la tienda de Primark en la Gran Vía madrileña.

Las reclamaciones feministas también copaban los medios de comunicación españoles con motivo de la huelga convocada por los sindicatos para exigir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Nunca ha habido en España una huelga general por esta causa.

Las movilizaciones son mundiales, con numerosos actos, paros y marchas previstos en América Latina (México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, etc), y en Twitter la etiqueta #DíaDeLaMujer, declinado en varios idiomas, era tendencia. Uno de los datos más repetidos en España es que las mujeres cobran un 14,2% menos que los hombres, una brecha no obstante inferior a la media de la Unión Europea (16,2%), según datos de la agencia europea Eurostat. O la diferencia en la tasa de ocupación, que es del 65% para las mujeres con hijos, 21 puntos menos que para los hombres, según datos oficiales.

A las 12:30 hora local se concentrarán las mujeres periodistas en la cercana plaza de Callao, y a las 19:00 habrá manifestaciones en las principales ciudades españolas, con una nutrida representación de partidos, sindicatos y asociaciones. A las 11.30 estaba convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT hasta las 13.30, mientras que CNT había convocado para todo el día. El segundo período de huelga convocado desde las 16.00 hasta las 18.00.

"El ejemplo de tantas mujeres anónimas ha hecho que yo haya luchado más y haya tirado para adelante", dijo la presidenta de la cámara baja del Parlamento, Ana Pastor, en un mensaje recogido por el canal televisivo La Sexta. "Esto va mucho de educación (...) hay hombres que siguen pensando que la mujer tiende mejor la ropa", enfatizó poco después en declaraciones a la televisión pública la tercera autoridad del Estado español.

La alcaldía de Barcelona, dirigida por la izquierdista Ada Colau, colgó una pancarta violeta con el lema 'El Ayuntamiento de Barcelona apoya la huelga feminista'. En el centro de Madrid, el ayuntamiento, encabezado por otra alcaldesa proguesista, Manuela Carmena, colocó mensajes con lemas como 'Ya es la hora de la igualdad real' o 'Ya es la hora de acabar con la violencia machista'.

Pilar Cazorla, representante de un colectivo de limpiadoras de hoteles conocido como Las Kellys, denunció que éstas ganan entre dos y tres euros por cada habitación y que están sometidas a un fuerte estrés.

La brecha salarial era una de las dominantes del día, y la reclamación tenía eco entre el empresariado. "A igual trabajo en la misma empresa, los salarios tienen que ser iguales, eso es evidente, y quien no haga eso se equivoca, y lo va a pagar", dijo Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios.

La jornada vino precedida de una polémica interna en el Partido Popular. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la presidenta de la región de Madrid, Cristina Cifuentes, dijeron que harían este jueves una "huelga a la japonesa", consistente en trabajar más. Rajoy las desautorizó el martes diciendo que no se reconoce en esa iniciativa.