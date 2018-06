Cebek da por finiquitado el foro tripartito Sábado, 9 junio 2018, 10:26

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, dio ayer por concluida la Mesa del Diálogo Social por considerar que «está tocada» y, aunque CC OO y UGT regresaran, es preciso «oxigenarla y dotarla de contenido». Además, calificó de «incomprensible y ridícula» la denuncia ante los tribunales presentada por CC OO tras la firma del Acuerdo por el Empleo entre Gobierno Vasco y las patronales, y apuntó que el sindicato «quiere estar más en la foto que otra cosa». En una entrevista radiofónica, Garcinuño afirmó que no merece la pena seguir adelante con la Mesa. «Realmente, actualmente no. No existen las condiciones de confianza suficientes para que el foro siga abierto», remarcó.