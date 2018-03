La brecha salarial en Euskadi sube en el salario anual aunque baja por hora Los asistentes a la mesa de la brecha salarial abordan el informe de Emakunde y acudirán a la próxima reunión con propuestas concretas EUROPA PRESS Martes, 20 marzo 2018, 16:08

La brecha salarial entre hombres y mujeres en Euskadi aumentó de un 22,1% en 2009 a un 24,3% en 2015, medida en ganancia media anual, aunque, en cómputo por hora, se redujo del 17,6% al 12,8%, según el informe actualizado que ha realizado Emakunde, y que ha sido presentado este martes en la reunión celebrada por CC.OO., UGT, Gobierno Vasco y Confebask para abordar este problema. Los asistentes se han comprometido a presentar propuestas concretas en este ámbito en el próximo encuentro, previsto para el 19 de abril.

Este encuentro es el segundo que se celebra en el seno del CRL para intentar erradicar la brecha salarial. El sindicato ELA no acudió a la primera reunión y LAB, tras asistir a la primera, ya no ha acudido al segundo encuentro.

A esta segunda reunión ha asistido la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, que ha presentado un informe con datos actualizados sobre la brecha salarial. La información ha sido obtenida de la Encuesta de Estructura Salarial 2015 publicada por el INE en 2017 y los datos se comparan con los de 2009.

La ganancia media anual por persona trabajadora en Euskadi fue de 27.571,31 euros en 2015. Por sexo, ascendió a 31.089 euros para los hombres y a 23.537 euros para las mujeres. Por tanto, existe una brecha salarial de 24,3% (7.552 euros), 2,2 puntos mas que en 2009 (22,1%).

Sin embargo, la ganancia por hora, que, según ha apuntado Landaida, es la que toma como referencia la UE, ha descendido en Euskadi de un 17,6% a un 12,8%. En relación al hecho de que sea 11,5 puntos inferior a la identificada en función de la ganancia media anual, Emakunde lo atribuye a que calcular la brecha salarial por hora permite controlar en mayor medida el efecto del número de horas trabajadas sobre la retribución.

En el caso de la UE, la brecha salarial por hora se situó en 2015, en el conjunto de la UE-28, en el 16,3% y en el 16,8% en la zona euro, por lo que la de Euskadi estaría por debajo y también sería más baja que en el conjunto del Estado español (14,2%).

Según sector de actividad, la mayor brecha salarial se localiza en el sector servicios (23%), seguida del industrial (19,3%), mientras que es menor en Construcción (5%). En el caso del análisis de ganancia por hora, la mayor brecha salarial se da en la Industria (15,8%), seguida de Servicios y Construcción.

Por ocupación, existe una brecha salarial más elevada en las "ocupaciones bajas", con menor cualificación, donde asciende al 41,6%. Por tipo de contrato, el indefinido muestra un mayor porcentaje de brecha salarial (26,2% frente a 8,8% del contrato con duración determinada).

Por otra parte, los rangos de edad que van de 35 a 54 años presentan una brecha salarial superior a la media (0,5 puntos superior en el caso del rango 35 a 44 años y 2,3 puntos de 45 a 54 años).

Por nacionalidad, la brecha salarial de las personas nacidas en España teniendo en cuenta su ganancia media anual es 3,2 puntos menor (24,5%) que la registrada entre las personas nacidas en otros países (27,7%). Por otra parte, las mujeres cobran un 44,11% menos en su pensión de jubilación.

Entre las causas de la brecha salarial, Emakunde cita la inferior valoración social y económica del trabajo realizado por las mujeres; las distintas posiciones de mujeres y hombres en el empleo marcada por las relaciones de género y por "estereotipos y falsas creencias de género"; la falta de corresponsabilidad de los hombres, empresas e instituciones en el cuidado; la exigencia de una dedicación plena a la empresa o factores de tipo personal.

Al término de la reunión, el viceconsejero de Trabajo, Jon Azkue, ha manifestado que lo que falta es un "debate en profundidad" entre los agentes sociales y buscar acuerdos para extender planes de igualdad en todas las empresas, algo demandado por el propio Parlamento. A su juicio, ha sido una reunión positiva y ha valorado que Emakunde haya facilitado datos actualizados que indican que existen "desgraciadamente" dos puntos más de brecha salarial que en 2009, por lo que es necesaria "una respuesta de todos". En este sentido, ha lamentado la decisión de LAB de no asistir a esta cita porque "ni la sociedad, ni las mujeres, ni la lucha por la desigualdad, ni el 8-M merecen esta actitud". "Vino a la primera reunión y esperemos que sea capaz de reflexionar y acudir a las que se van a dar", ha señalado.

Por su parte, el director del departamento Jurídico-Laboral de Confebask, Jon Bilbao, ha calificado de "positiva" la reunión y ha indicado que ha sido de "intenso trabajo", donde Emakunde les ha ayudado a "poner cifras" a la brecha salarial. En este sentido, ha señalado que queda "trabajo por hacer", pero cree que Euskadi "no está mal".

Por último, ha indicado que se esperaban la decisión de LAB de no asistir a la reunión porque "no hizo ninguna aportación seria" en su primer encuentro y "no tenía intención de trabajar en serio".

La responsable del área de la Mujer de CC.OO. Euskadi, Estíbaliz Montero, ha señalado que la reunión, a su juicio, "positiva", ha servido para definir los aspectos en los que se va a incidir y, tras destacar que su sindicato cuenta con propuestas en distintos ámbitos, ha emplazado al resto a presentarlas. Ha manifestado que la ausencia de ELA y LAB lleva a que lo acordado en este foro será un acuerdo no normativo, pero ello "no significa que no vaya a ser un gran acuerdo".

La responsable de Acción Sindical de UGT Euskadi, Maribel Ballesteros, ha indicado que el sindicato acudirá "con propuestas" y trabajará "en positivo" para tratar de llevar medidas a la negociación colectiva y extender los planes de igualdad a todas las empresas, ya que ahora solo aproximadamente 274 tienen obligación de hacerlo. Ballesteros ha explicado que Confebask no ha facilitado datos sobre los planes de igualdad implantados, ya que no hay "obligación" de tener un registro de los mismos, lo que supone un "déficit". Por último, ha señalado que es "llamativa" la decisión de los sindicatos mayoritarios de no acudir a este foro y, a su juicio, es una "dejación clara" por parte de ambos.