Botín reclama estabilidad para que los inversores sigan confiando en España Botín, presidenta del Santander y Guibert, rector de Deusto, con alumnos de la Universidad becados por ambas entidades. / F. GÓMEZ La presidenta del Santander precisa que combinarán la banca tradicional con nuevas plataformas

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, considera imprescindible la «estabilidad» para apuntalar el crecimiento económico continuado que experimenta España y para propiciar que los inversores extranjeros sigan confiando en el país como lugar idóneo para realizar inversiones. La presidenta del mayor banco español hizo estas reflexiones en Bilbao -en el marco de una conferencia organizada por Deusto Business Alumni que despertó un gran interés y a la que acudieron más de 600 empresarios, directivos, autoridades, personal académico y estudiantes-, antes de conocerse que finalmente triunfaba la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Botín resaltó la recuperación económica que ha sido capaz de realizar España, a su juicio un hito que se reconoce más en el extranjero. «Lo que España ha hecho es mucho más admirado fuera de España que aquí; llevamos cuatro años de recuperación y creando medio millón de puestos de trabajo», especificó. Y en esta línea, la presidenta del Santander añadió que hasta ahora, cuando viaja, la única pregunta difícil que le toca responder «es el tema de la tasa de desempleo, aunque sabemos que la real no es la estadística y a veces cuesta conseguir personas».

Sin hacer mención alguna a la moción de censura que en ese momento se trataba en el Congreso, pero en un contexto en el que estaba muy presente el descarnado debate en la Carrera de San Jerónimo, la ejecutiva financiera recalcó que «está en nuestras manos tomar las decisiones responsables» y, al mismo tiempo, advirtió que «lo que preocupa es que la incertidumbre se alargue».

Tras aclarar que la inestabilidad no es un fenómeno exclusivo español, sino un problema europeo en el que también preocupa Italia, recordó que en los últimos años «el capital extranjero ha apostado por España muchísimo» y aún sigue invirtiendo. Sin embargo, reconoció que la semana pasada, en los viajes que realizó a Londres y a Bruselas, pudo constatar que «empieza a haber una cierta preocupación de si va a cambiar la tendencia de España».

Ana Botín insistió en que «tenemos una gran oportunidad de que esto siga», para apostillar después que «también hay un riesgo de que esto no siga. Hay mucho crecimiento, pero tiene que llegar a todos; y mientras esto no ocurra habrá riesgo. Hay que reducir la incertidumbre», enfatizó.

Regulación financiera

Al margen de los temas de actualidad, la intervención de la presidenta Botín en el conclave económico bilbaíno se orientó hacia los grandes retos económicos y tecnológicos que tienen las empresas hoy.

Dibujó un escenario mucho más tecnológico y globalizado en el que cambiarán la forma de trabajar y de organizarse las transacciones. Y en este marco identificó como uno de los retos principales del sector financiero el de ser una banca responsable, con ética y buena conducta, ya que tras la última crisis «las empresas, y particularmente los bancos, debemos hacer más para ganarnos y mantener la confianza». El otro gran reto, agregó, es la «transformación digital»; un campo en el que «tenemos que ser capaces de reinventarnos como banco y ayudar a nuestros clientes a entender los nuevos modelos digitales».

Reiteró y recalcó en varias ocasiones que, a pesar de esta digitalización, en el presente y en el futuro el Banco Santander «tendrá sucursales», aunque también conformará una nueva «plataforma global abierta de servicios financieros», con la «estrategia clara» de mantener una «relación cada vez más estrecha» con sus clientes porque «no estar próximos a la gente, es un fatal error».

Tras esta introducción, aprovechó para criticar las disfuncionalidades de los mercados y las diferencias que se plantean en materia de regulación, más laxa para algunos y más intensa para otros, en el que el sector financiero es uno de los más afectados por el factor regulatorio.

Sin citar explícitamente a Amazon, Google o Facebook u otras firmas asiáticas, Ana Botín cuestionó la forma de operar de algunas plataformas, por sus «modelos de negocio cerrados» y «sin transparencia hacia unos usuarios» que hasta hace poco creían que ofrecían servicios gratis, pero que se ha demostrado ya que no es así.

La presidenta del Santander aludió a «las disfuncionalidades más notorias del modelo de negocio de las grandes plataformas globales», algunas de las cuales «solo se podrán solucionar con nuevas reglas». «No tiene sentido alguno que algunas de estas grandes compañías tecnológicas, meramente por no llamarse bancos, no cumplan con las reglas y requerimientos que nos aplican a los que sí lo somos. A igual actividad, igual tratamiento. Porque los riesgos públicos y privados no desaparecen porque cambie el proveedor de los servicios».