El 'bitcoin', desbocado, llega hasta los 15.000 dólares La divisa virtual acelera la revalorización que venía registrando en las últimas semanas tras haber logrado duplicar su valor en solo un mes J. M. C. MADRID. Viernes, 8 diciembre 2017, 08:32

No hay ningún otro activo en el mercado que haya conseguido unas cotas tan elevadas en tan poco tiempo y aunque parece que no vaya a tener fin su alza, el 'bitcoin', la moneda virtual que está enriqueciendo a unos cuantos especuladores pero que puede hacer estragos en poco tiempo, alcanzó ayer un valor máximo histórico de 15.000 dólares. Lo relevante no es esta referencia en sí, sino el camino que ha dibujado la criptomoneda hasta llegar a esa cota.

A principios de año, el 'bictoin' se intercambiaba en las plataformas de internet creadas al efecto -no existe ninguna referencia oficial sobre su cotización, lo que aporta una dosis más de peligrosidad al sistema- a poco más de 1.000 euros. Desde entonces, el incremento del valor ha sido del 1.500%. Pero lo más relevante es que, en los dos últimos meses, a medida que transcurrían los días, la revalorización se plasmaba a pasos agigantados. A finales de noviembre superó la barrera de los 11.000 dólares. Pero en apenas siete días, los que mediaron hasta el 7 de diciembre, llegó a sobrepasar los 14.000. Y ayer mismo, en una sola jornada, ascendía a los 15.000. Es decir, si en nueve meses ha subido un 1.100%; en una semana lo ha hecho un 27%; y en una sola jornada otro 7%.

Estos fuertes incrementos alimentan la posibilidad de que explote una burbuja que se ha ido gestando cada vez más rápido con el paso no ya de los meses o de las semanas, sino de los días e incluso las horas. A pesar de los llamativos cantos de sirena que se pueden desprender de este mercado, al que puede acceder cualquier ciudadano desde su dispositivo, los expertos alertan continuamente sobre los efectos nefastos que conlleva este complejo mercado.