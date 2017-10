«El dinero de los clientes guipuzcoanos de Caixabank y Sabadell está seguro» Sucursal de Caixabank en San Sebastián. / LUSA El profesor de Economía Política de la UPV-EHU Joaquín Arriola lanza un mensaje de tranquilidad y advierte de que ni un cambio de sede ni una declaración de independencia ponen en riesgo los ahorros de los clientes MIKEL MADINABEITIA Jueves, 5 octubre 2017, 19:49

Tranquilidad. El dinero de los clientes de Banco Sabadell y Caixabank está asegurado. Tanto en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas. Por supuesto, también el de los clientes guipuzcoanos de ambas entidades. Haya traslado de sede, como ya ha decidido el Sabadell, o no. Haya declaración de independencia o no. Joaquín Arriola, profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) responde a varias de las cuestiones que se hacen estos días muchos de los clientes de las entidades catalanas, sobre todo este jueves, cuando la decisión del Sabadell de trasladar su sede de Barcelona a Alicante ha disparado las preguntas en las sucursales.

Ahorros de clientes ¿Están seguros en cualquier escenario los ahorros de los clientes guipuzcoanos de Sabadell y Caixabank?

«Totalmente. El dinero de los clientes guipuzcoanos de Caixabank y Sabadell, como el del resto, está seguro porque la garantía última de estos fondos está en el Banco de España y el Banco Central Europeo. Aún en el caso de permanecer con sede en Cataluña, las instituciones catalanas carecen de un organismo equiparable al BCE, por lo que no tienen capacidad para operar en el sistema financiero. El único problema puede venir, como pasó con el Popular, de una retirada de dinero masiva, pero en este caso estaría totalmente injustificada. Esa situación vendría dada por el miedo de la gente ante el ruido que hay, pero no tendría nada que ver con el cambio de sede o una eventual declaración de independencia que no afectaría a los ahorradores. Bajo el paraguas del BCE, los bancos están acogidos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con lo que los ahorros están garantizados hasta 100.000 euros».

«La Generalitat no tiene capacidad para tomar decisiones que perjudiquen al sistema financiero, regulado por el Banco de España y el BCE» joaquín arriola

Declaración de independencia ¿Qué decisiones podría tomar la Generalitat que perjudicasen a los clientes si consuma la declaración de independencia?

«Ninguna. Ninguna desde el momento en que no hay instituciones catalanas oficiales para ello. En Grecia, por ejemplo, había instituciones reconocidas por Europa. También en Argentina había organismos oficiales y reconocidos cuando padecieron su severa crisis. Pero no es el caso de Cataluña. Allí no existe, digamos, un interlocutor institucional al que agarrarse. Por eso digo que por mucha declaración de independencia que se promulgue, no hay realidad más allá. Los bancos seguirán siendo españoles y bajo la regulación del BCE».

Inquietud ¿Por qué entonces el Sabadell ha decidido trasladar su sede y Caixabank lo analiza?

«En muchas ocasiones, por razones políticas se expande un temor infundado. A mi parecer, es lo que está sucediendo estos días. En realidad, los bancos solo temen una cosa, que no es otra que la fuga de la clientela a otras entidades debido a ese miedo. Eso y que el mensaje de boicot se vaya extendiendo por el resto del país. En ese sentido, hay una diferencia importante entre las dos entidades. Caixabank, más enfocada a créditos productivos con las empresas, está menos expuesta a una crisis. Digamos que las empresas necesitan razones de peso para mostrar su nerviosismo, así que Caixabank debería estar más tranquila. En el caso del Banco Sabadell, más relacionado con los créditos de consumo, o sea, de la gente corriente, podría verse más afectado porque el miedo se extiende más rápido en estos sectores. Pero ni los clientes guipuzcoanos ni catalanes con dinero en estos bancos deben estar preocupados, haya cambio de sede o no, o haya declaración de independencia o no».

Cambio de sede ¿Qué efectos fiscales tiene el cambio de sede decidido por Sabadell? ¿Cómo afecta a los clientes?

Empezaremos por los clientes, cuya afección en los depósitos, créditos y cuentas será mínimo. Otra cosa es si hablamos de los cambios fiscales. El Estado tiene cinco soberanías fiscales: Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Navarra y el resto del Estado. Que la sede de un banco cambie de comunidad autónoma no afecta nada al conjunto del país, lo único que provoca es un cambio importante en la comunidad donde se aloja. Hay que tener en cuenta que el impacto de la llegada del Banco Sabadell en el tejido productivo e industrial de Alicante será brutal. Es lo mismo que sucedió en su día en Bizkaia, en este caso como ejemplo negativo, cuando el BBVA se marchó a Madrid. Este movimiento fue el inicio del declive definitivo de la Bolsa de Bilbao. Algo similar puede suceder ahora con la Bolsa de Barcelona.