El Estado solo ha recuperado 2.686 millones de los 53.553 del rescate bancario

Lo que todo el mundo ya sabia, que se ha dado dinero publico para que un muy reducido grupo de personas salgan de rositas despues de haberse jugado el dinero de los demas.



Y alguien va a pagar por esto? No, claro que no, los bancos se quedan con el dinero publico y el ciudadano corriente es el que paga las facturas.



Esto no es capitalismo. En un sistema capitalista, si uno maneja mal la empresa, esta quiebra, sea un banco o la tienda del barrio. Y si ademas metes la mano, vas a la carcel. Esto se parece mas a un sistema neofeudalista donde los banqueros y altos ejecutivos son la nueva aristocracia que se dedica a exprimir lo maximo posible al ciudadano.