«ETA sí ha bajado la persiana; no han podido con nosotros»

El presidente de Adegi se felicita por el final de ETA, y recuerda que las empresas resistieron firmes su acoso.

-Hace unos días conocíamos el verdadero fin de ETA. ¿Ha sido el final que le hubiera gustado?

-No.

-¿Por qué?

-Ha llegado tarde, y que no vuelva a ocurrir. Mi presidencia ha sido la primera en Adegi en la que ETA ha sido historia, ya había dejado la violencia. Pero no se me olvida que mientras nosotros levantábamos las persianas de nuestros negocios y nuestras fábricas, ellos nos estaban matando, asesinando, extorsionando... Muchísimos muertos, incluido el presidente de la patronal, no nos olvidemos de Joxe Mari (Korta). Pero también le digo, nosotros seguimos aquí levantando la persiana todos los días, y ellos sí la han bajado para siempre. ¿Que quiere decir eso? Pues que no han podido con nosotros. Aunque faltan muchos. Con ETA no hemos aprendido nada. A veces me pregunto ¿qué hubiera sido de nuestra querida Euskadi sin terrorismo?

-¿En esos días de Kambo y durante la escenificación del final de la banda terrorista se acordó usted de alguien en concreto?

-(Silencio)... Sí. De un gerente y dueño de una compañía en la que trabajé. ¡Mucho!

-Cambiemos de tercio. La falta de talento en Euskadi es una de las principales preocupaciones de las empresas. ¿Cómo afrontarlo?

-Yo no voy a impedir que nadie estudie filología sueca pero, chico, tienes todos los boletos de ir al paro. Hemos hecho un estudio en Confebask muy completo y ya sabemos lo que hace falta. Nos estamos jugando el país, ¡eh! Es serio. Y no es problema sólo de Euskadi. Tenemos que echar el resto todos, las empresas, los aitas, la FP, la Universidad...

-¿Trabajan en Adegi en la búsqueda de gente de fuera?

-Esto va a llegar. No sé cuando. Estamos viendo qué podemos hacer. Nos invitaron a una feria de empleo en Burgos y fuimos. Allí cogimos 102 currículums. Iremos donde nos inviten.

-¿Qué hará a partir del día 30?

-No lo sé, pero no voy a quedarme parado en casa.