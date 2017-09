CAF apuesta por «el crecimiento rentable»

El presidente de CAF, Andés Arizkorreta, protagonizó esta mañana una interesante conferencia en San Sebastián, organizada por Deusto Business Alumni con el apoyo de PwC. El ejecutivo repasó la actualidad de la que es, de largo, la primera empresa industrial de Gipuzkoa y, tras quitar hierro a la alianza anunciada por Siemens y Alstom, que no le quita el sueño, reiteró que la apuesta de la firma de Beasain es seguir con el «crecimiento rentable». Arizkorreta destacó que, sin perder el arraigo, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles es una empresa global, con presencia y filosofía internacionales. De hecho, resaltó, en una cartera de casi 6.000 millones de euros «no hay ningún tren para España».

Arizkorreta repasó el estado del sector. Un negocio, recordó, marcado por «una enorme competencia en precios», y explicó que el tamaño de CAF (alejado de los gigantes pero muy rentable) le hace más ágil. «No todo son contratos de 1.000 trenes», expuso. Eso sí, recordó que la mejora de la eficiencia es un horizonte que no se puede perder nunca. «Hay que hacer mejor las cosas para poder seguir creciendo en el negocio tradicional», aseguró.

A lo largo de su conferencia, que fue prologada por Agustín Garmendia, presidente de DBA, Andrés Arrizkorreta desveló que la empresa que pilota estudia de manera permanente el mercado, por si surgiera la oportunidad de lanzar alguna operación corporativa. También subrayó que el plan estratégico de la ya centenaria CAF pone especial atención a la creación y desarrollo de nuevos negocios (más allá de la mera fabricación de trenes), sobre todo en lo relativo a los servicios ferroviarios o las nuevas tecnologías.

En este sentido, el presidente de CAF incidió en que muchas de sus filiales creadas al albur de esa apuesta por los servicios ya tienen suficiente peso específico y relativamente poca dependencia de la matriz para volar solas.

Arizkorreta no dejó pasar la oportunidad para subrayar de buena parte de la clave del éxito de CAF es su defensa a ultranza de «los valores». Los valores «de siempre», remachó. A los jóvenes aconsejó que «sean normales, tipos con estudios y responsables con ganas de trabajar». Al tiempo, el directivo se refirió a los proveedores vascos del fabricante de trenes; a los que animo de forma vehemente a invertir en innovación, a crecer, a arriesgarse y a seguir al mercado y a las empresas tractoras. «A mí en los últimos 20 años me han apretado mucho, y he hecho, entre los proveedores algunos nos han seguido en ese esfuerzo y otros, no», concluyó.