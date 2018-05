La economía de Gipuzkoa creció un 3,4% en el primer trimestre de 2018 Supone el mayor repunte desde 2015 y se sitúa tres décimas por encima de la media vasca (3,1%) ALEXIS ALGABA Viernes, 25 mayo 2018, 11:28

El gran ritmo de crecimiento con el que concluyó 2017 también se ha contagiado al arranque de este año. Todos los indicadores avanzaban que el primer trimestre de 2018 había sido mejor de lo esperado para la economía vasca, tanto es así que el propio consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, revisó al alza las previsiones de crecimiento para el conjunto de 2018 y las situó en el 2,6%. Hoy ha sido el turno de comprobar si el dato del PIB avanzado por el Eustat hace un mes se cumplía, y la estadística no ha fallado. El PIB vasco avanzó un 3,1% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del pasado año. Sin embargo, hasta ahora no conocíamos el detalle ni la evolución por territorios y ahí, Gipuzkoa ha mostrado un repunte mayor que sus vecinos.

Según muestra el informe de las Cuentas Trimestrales del Eustat, el PIB guipuzcoano avanzó un 3,4% en el primer trimestre del año, lo que supone el mayor avance interanual desde el tercer trimestre de 2015. Sin visos de desaceleración, podríamos añadir. Además, en el último ejercicio, Gipuzkoa solo encadena trimestres con mejores cifras que el anterior en lo que se refiere a su economía. Si registró en el primer trimestre de 2017 un avance interanual del 2,5%, el siguiente sumó uno dos décimas mayor (2,7%). El siguiente fue del 2,8% y cerró 2018 con un repunte del 3,2%.

Esos registros sitúan a Gipuzkoa como el territorio con mejor evolución en el inicio de 2018, por delante de Álava (3,3%) y Bizkaia (2,9%). El conjunto de Euskadi suma, como hemos mencionado, un avance del 3,1%. Si nos fijamos a la evolución intertrimestral, el avance fue del 0,8%, una décima superior a la del trimestre precedente.

Por componentes

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento interanual del PIB vasco del primer trimestre de 2018 se basa en la positiva evolución de todos los sectores de actividad, a excepción del sector primario (-5,6%). La Industria registra un crecimiento igual al del trimestre precedente (3,7%) y los Servicios contabilizan una tasa interanual superior a la del cuarto trimestre de 2017 (3,1%), con evoluciones en los tres subsectores iguales o superiores a las del trimestre anterior. La Construcción obtiene un crecimiento interanual inferior a los dos trimestres precedentes (2,7%).

Desde el lado de la demanda, es destacable la solidez que un trimestre más presenta la demanda interna, que crece a una tasa del 3%, si bien este dato supone una décima menos que la tasa anual del cuarto trimestre de 2017. La evolución de sus dos componentes (gasto en consumo final y formación bruta de capital) es en ambos casos positiva, con una formación bruta de capital que crece un 3,7%, mientras que el gasto en consumo final crece un 2,8%.

El gasto en consumo final de los hogares (consumo privado) acentúa ligeramente su perfil de crecimiento en relación al último trimestre de 2017. El crecimiento en este trimestre se ha situado en el 2,9%, una décima más que el trimestre precedente.

20.000 empleos más que hace un año

En relación a los niveles de empleo (medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), destaca el crecimiento global en el nivel de empleo cifrado en un 2,2%, en tasa interanual (más de 20.000 empleos más que hace un año). Esta tasa interanual supone crecer un 0,5% respecto al cuarto trimestre de 2017 (4.600 puestos más).

La evolución del nivel de empleo, en relación al mismo trimestre del año anterior, ha sido positiva en todas las ramas de actividad, excepto en el sector primario, que registra una tasa negativa del 0,4%. Destaca el dato del sector Construcción, con un crecimiento del 2,9%, por encima de las tasas registradas a lo largo de todo el 2017. El sector Servicios mantiene el ritmo de creación de empleo de trimestres anteriores, con un crecimiento del 2,3%, una décima por encima del trimestre anterior. Por último, la Industria también mantiene el tono positivo, con un crecimiento del 1,6%, similar al del cuarto trimestre.

En tasa intertrimestral, el sector primario, la industria y los servicios registran tasas positivas, del 0,2, 0,3 y 0,7% r