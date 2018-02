500dik gora enpresak hartuko dute parte Intergune+ topagunean 2016ko edizioko argazkian, Tapia sailburua kanpo sareko agendeekin. Otsailaren 19 eta 20an egingo dira Barakaldoko BECen Eusko Jaurlaritzak nazioartekotzearen inguruan antolatutako saioak Domingo, 18 febrero 2018, 10:59

Otsailaren 19 eta 20an 500dik gora enpresak hartuko dute parte Eusko Jaurlaritzak Nazioartekotzearekin daukan Intergune+ hitzorduan. Barakaldoko BECen egiteko den ekitaldi horretan, 20tik gora hitzaldi emango dira 40 hizlariren ekarpenekin, 40 enpresa eta instituzioren standak jarriko dira ikusgai eta 600dik gora bilera egingo dira enpresarien eta SPRIren Kanpo Sareak-Euskadiko Nazioartekotze Agentziak 70etik gora bulegotan dituen ordezkarien artean.

SPRIk ohar baten bidez adierazi duenez, "Intergune+ topagune bihurtu da; topagune bat, non euskal enpresek informazio baliagarria jaso dezaketen nazioartekotze-zerbitzuen arloko eskaintzari, Europako politikei, herrialde gorakorrei eta atzerrian izan ditzaketen enpresa-aukerei buruz. Ekonomi Garapen eta Azpiegitura Sailak antolatzen du Foroa, SPRI Taldearen barruan dagoen Euskadiko Nazioartekotze Agentzia sortu berriaren bitartez".

Ekonomi Garapen eta Azpiegitura sailburu Arantxa Tapiak irekiko du ekitaldia otsailaren 19an, eta gero 'Nazioartekotze esperientziak tamainaren arabera' solasaldia hasiko da, non lau enpresa elkartuko baitira (Ega Master, Inkoa, Lantek eta Irizar) atzerrira irteteak dituen erronkak komentatzeko.

Ondoren, aurten bertan abiarazitako Euskadiko Nazioartekotze Agentzia (Basque Trade and Investment) berriaren zerbitzu eskaintza aurkeztuko da. Agentzia horren eta Basque Country Lizitazioak plataformaren programak azalduko dira. Orobat azalduko da SPRIren Invest in the Basque Country unitateak -inbertsioak Euskadira erakartzeko ardura duenak-eskaintzen duen zerbitzua, eta nolako laguntza eskaintzen duen SPRIren Kluster estrategiak nazioartekotze prozesurako.

Arratsaldean, solasaldi bat egingo da jardunbide egokiei buruz, eta, zehazkiago esanda, beren merkatu-nitxoetan lider globalak diren euskal enpresetako jardunbide egokiei buruz. Tamaina eta baliabideak oso garrantzitsuak dira mundu mailan lehiatzeko, baina badira Euskadin dozenaka euskal enpresa askoz arerio handiagoen aurka lehiatzen direnak eta lider izatera iritsi direnak beren merkatu nitxoetan. Saio honetan hizpide hartuko dira nazioarteko merkatu nitxoetako lider diren enpresen ezaugarriak eta jokabideak, eta parte hartuko dute Bart Kamp-ek, Orkestra-Lehiakortasunaren Euskal Institutuko Nazioartekotze Gaien koordinatzaileak, eta Pedro Garciandiak, Indar Electric enpresako Negozio Garapeneko zuzendariak.

Biharamunean, otsailaren 20an, jardunaldi tematikoak egingo dira areto desberdinetan, eta jardunaldi horietan aztergai izango da Alemania, Italia, Ekialde Urruna, Erresuma Batua, Argentina edota Maroko bezalako herrialdeetako nazioartekotze prozesua.

Jardunaldi tematiko horiekin batera enpresariek banan-banako bilerak egingo dituzte SPRIren Kanpo Sareak-Euskadiko Nazioartekotze Agentziak munduan barrena dituen delegatu eta ordezkariekin, eta lan-bilera horietan erantzunak eta aholkuak emango zaizkie beren intereseko herrialde edo eremu geografikoko merkatu, negozio eta ezaugarriei buruz dituzten kezka eta galderentzat.