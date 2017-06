«Tenemos una deuda histórica con la equidad de género»

El secretario general de ELA explica que la central quiere remover todos los obstáculos, conscientes o inconscientes, en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. También advierte que su formación no puede competir con LAB en la forma de lucha.

¿Reconoce usted un cierto déficit en la política de género en ELA?

Sí. El movimiento sindical tiene una deuda histórica con la equidad de género; ha sido patriarcal y nos ha afectado. Hemos hecho un diagnóstico y queremos ganar en coherencia. Tenemos que remover todos los obstáculos, conscientes o no, que impidan esa equidad. A veces convocas una asamblea y no piensas en si las mujeres pueden ir.

En su ejecutiva, de doce personas, hay cuatro mujeres...

Y en el 97 éramos 36 hombres en el comité nacional. Con el tiempo, las mujeres de ELA han de tener opción de desempeñar cualquier responsabilidad.

¿Cuánto han de subir los sueldos en Euskadi?

El IPC más el incremento de productividad, lo que permite participar en las ganancias. En algunas empresas estamos firmando subidas del 10% o del 15%. De eso estamos hablando. De la devaluación salarial solo vemos la punta del iceberg.

Hablemos de la alianza con LAB. ¿Puede hacer un esfuerzo de concreción y decirme de qué hablamos y de qué no hablamos?

Estamos hablando de una convicción, que en nuestro sindicato no se discute, que es que si fuéramos capaces de desplegar un trabajo en común tendría efectos diferentes y positivos en lo laboral, en lo social y en lo político dentro de esa lectura conjunta de un proyecto soberanista.

¿Dónde están los escollos?

Los problemas han estado, y eso es pasado reciente y no deberían estar nunca más, en relación a la interpelación a la política. Lo digo por lo vivido en Gipuzkoa, donde no podíamos interpelar a la Diputación en el tema fiscal. En Nafarroa, con un cuatripartido, ELA y LAB estamos hoy juntos y muy bien. Hay que fijarse en los contenidos, no en las siglas.

¿Alguna arista más?

El problema lo tenemos en si tiene que haber huelgas o no, que por otra parte son síntoma de funcionamiento democrático. ¿Por qué no están en residencias de Bizkaia, que reúne precariedad, mucho trabajo, cara de mujer y subcontratación? En el pasado los desencuentros en negociación colectiva han impedido que despleguemos una agenda conjunta completa. La negociación colectiva se tiene que resolver. No esperamos que la precariedad se resuelva en un acuerdo político, no quieren resolverlo, es su opción. La nuestra es la lucha sindical, y la duración del conflicto no puede estar sujeta a que la gente no pueda continuar la pelea. No podemos competir en la manera de intervenir. Ante el bloqueo de la patronal, juntos podemos hacer más.

¿Confía en resolver esto en los dos años que le quedan en ELA?

No lo sé. Vamos a poner todo de nuestra parte.