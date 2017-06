Adolfo 'Txiki' Muñoz: «En dos años ya no estaré al frente de ELA. Y cuando me vaya, me iré de verdad»

Adolfo 'Txiki' Muñoz (Baños de Ebro, 1959) acaba de ser reeelegido en el 14 Congreso de ELA como secretario general por otros cuatro años. Sin embargo, y tal y como aclara para DV, el emblemático sindicalista abandonará su cargo a mitad de mandato. Hasta entonces, apostará por la política y la lucha contra la precariedad.

-'Txiki' Muñoz y ELA son casi lo mismo, ¿no?

-Yo pongo voz a una reflexión compartida, y mi equipo es la bomba. Esto es muy importante.

«Preparan una estrategia de gatopardismo fiscal, cambiar algunas cosas para que nada cambie»



«Es intolerable que el objetivo de un gobierno sea calzarse a la mayoría representativa sindical»



«El sindicato interviene para que la izquierda política no se vaya a la derecha como en Europa»



«La duración de un conflicto no puede estar sujeta a que la gente no pueda continuar la pelea»

-¿Por qué dice que hoy hay que hacer más política que nunca?

-Nosotros insistimos en que polarizar sobre los problemas sociales no resta. Y el sindicato interviene para que la izquierda política no se nos vaya hacia la derecha, como pasa en toda Europa, donde la socialdemocracia está muerta.

-Yo creía que aquí la izquierda era bien de izquierdas...

-Pero tiene que hacer oposición al neoliberalismo vasco. Nunca la derecha ha sido más hegemónica ni en en Europa se han amortizado tan fácil los proyectos de izquierda. Mire Grecia o Francia. Estamos muy preocupados, el proyecto europeo esta fumigando la izquierda.

-¿Y en Euskadi?

-Hay una gran animadversión a lo que representamos como movimiento social y sindical de contrapoder. Si asumes el techo de gasto, cumples el déficit, pagas religiosamente la deuda y te niegas a una reforma fiscal con el margen que hay, tu política es neoliberal.El PNV necesita aquí al PP y el PP al PNV allí. Hay además un intento, izquierda abertzale incluida, de que cuando se está en las instituciones no se cambie nada. En Nafarroa el cambio se consolidará solo si es social.

-¿Y en Gipuzkoa?

-Bildu en Gipuzkoa hizo algunas cosas y otras, no. ELA valoró muy positivamente su actitud en el conflicto de las residencias. Pero la reforma fiscal fue una caricatura.

-¿De verdad es neoliberal el PNV?

-Es tacherismo puro con un gran aparato propagandístico. Este gobierno no tolera a los que no se subordinan. Y la estatalización de la negociación colectiva se hizo con la abstención del PNV. Pero queremos tener buena relación con todos.

-Pues no deja de repartir estopa...

-Es que es intolebrable que el objetivo de un Gobierno sea calzarse a la mayoría representativa sindical. Tienes que aceptar lo que votan los trabajadores. No discutimos el resultado de las elecciones.

-¿Teme que ese mensaje de política, política canse al trabajador?

-¡Que va! La referencia política de izquierda le da fuerza al militante. No se pueden obviar la precariedad, la destrucción de empleo y su sustitución por miseria. Euskadi no es un oasis.

-¿No se está saliendo de la crisis?

-La recuperación se hace con más desigualdad. Y no lo dice ELA, lo dice Cáritas. La precariedad, muchas veces con cara de mujer, llama a más precariedad.

-Dice usted que las huelgas van a ser imprescindibles. Parecen un fin en sí mismo...

-No. Son un instrumento. Si una persona gana 700 euros por cuarenta horas y toma conciencia, y se organiza, el sindicato además de retórica le ofrece un apoyo. El conflicto se alarga porque la oposición de la otra parte es permanente.

-Y porque les convienen conflictos largos gracias a su caja de resistencia, ¿no es así?

-No, no, no, no. Eso lo desmiento radicalmente. Nuestra gente sufre mucho en la huelga. La gente tiene que luchar, pero también subsistir.

-En el congreso ha pedido a sus compañeros casi que salgan a predicar. ¿Tanto cuesta afiliar?

-Está costando mucho. Hace falta que el militante se implique en problemas propios y ajenos, y en este mundo individualista... Me quedo con que el congreso ha sido una explosión de alegría. Me hubiera encantado que hubieran entrado 8.000 personas en el Euskalduna para que se dieran cuenta de que esa identidad estigmatizada, caricaturizada, de lo que representan el sindicalismo y ELA en particular tiene una realidad muy distinta.

-¿Se siente usted caricaturizado?

-Hay un intento de estigmatizar. Por ejemplo, cuando el lehendakari dice que somos maximalistas. Que nos digan qué esfuerzo han hecho para atraer a esta organización con un mínimo de contenido. ¡Nada! ¿Es maximalimo pedir la presión fiscal media europea? Maximalismo es tener todo y pedir más.

-A lo mejor es por su vehemencia...

-Hace veinte años, cosas que hoy defendemos no se discutían. Como que el capital tiene que pagar impuestos. Y ahora hay una patronal que, como dice Zubiri, paga entre poco y nada en Sociedades. Y no hay líderes políticos que vayan a saco contra esto. Se nos dice que no podemos hablar de fiscalidad, que montemos un partido. Por eso tenemos que ser más políticos que nunca.

-¿Les cuesta llegar a los jóvenes?

-Cuesta porque la estrategia neoliberal afecta a la educación. Tienes que ser emprendedor y no mirar alrededor. Pero no creo que sea más difícil que cuando se puso en marcha ELA a la salida de la clandestinidad.

-Un poco exagerada la comparación, ¿no le parece?

-El militante no puede abandonar nunca el proselitismo. El sindicato está haciendo un plan para abordar una situación inédita. No hay pautas.

-Parece la patronal cuando dice que la incertidumbre ha venido para quedarse...

-Eso lo han creado ellos. El sistema está tan descontrolado que las pautas con las que el sindicalismo lograba resultados hace diez años no valen. Hoy está más cerca una tercera reforma laboral y de pensiones que la vuelta atrás. Iríamos a un sistema norteamericano, en el que los ámbitos no sindicalizados no tendrían negociación colectiva.

-¿Qué tesis cree que ganará en la reforma fiscal, la de Pedro Azpiazu o la de las diputaciones?

-Creo que están preparando una estrategia de gatopardismo fiscal. Cambiar algunas cosas para que todo siga igual. Gana quien decide la fiscalidad en este país, que es la patronal. No conozco la propuesta de Azpiazu.

-¿Coincide con él en que no se puede recortar más el gasto?

-Creo que hay que revertir lo que se ha hecho. Los que defienden que la fiscalidad ha de ser atractiva al empresario deben saber que Sociedades no afecta a la competitividad. Es un impuesto sobre el beneficio.

-Alguien podría replicarle que si se gana menos se invertirá menos y se contratará menos...

-O se especulará menos. ¿Y quien dice que la inversión pública no es generadora de empleo? El empleo lo crea la actividad económica.

-¿Qué impuestos hay que subir?

-El tipo nominal de Sociedades. Y retirar un montón de deducciones. No se entiende que una empresa que ha tenido años de pérdidas pueda compensarlas después. Azpiazu tiene razón, pero no sé dónde va a llegar. Somos el único país de Europa en el que las decisiones sobre los ingresos no las toma quien tiene la mayor responsabilidad del gasto.

-Eso que dice suena a revolución en la arquitectura institucional.

-Hablo de los reinos de Taifas. Basta que bloquees una diputación para que no haya acuerdo. El debate fiscal ha de hacerse en el Parlamento.

-¿Propone detraer capacidad legislativa fiscal de las diputaciones para llevarla al Parlamento?

-Creo que con la normativa actual esto es posible. Hay autores que dicen que el Parlamento puede decidir. Y lo que ELA plantea es que debe. El responsable del mayor gasto social en el país no debe renunciar a decidir la legislación de los ingresos.

El diputado de Hacienda de Gipuzkoa dice que sobre los impuestos no hay que hacer ruido. Y el de Bizkaia va a Londres a ofrecer atractivo fiscal para las empresas. Hay que hacer ruido. Echamos en falta que la izquierda tome la fiscalidad como elemento central del debate sobre el modelo social.

-Dos no discuten si uno no quiere. Pero tampoco negociarán si uno no está siquiera en la mesa. Y ustedes se han ido del CES, del CRL, de Hobetuz y de Osalan..

-Los que están, dicen que ahí no hay nada. El Gobierno Vasco dijo en septiembre de 2014 que los sindicatos tenían que validar las políticas que se hacen por cobrar subvenciones.

-Podían renunciar a ese dinero, apenas es un 5% de sus recursos, y ser completamente libres...

-Si hay que revisar las subvenciones, que se revisen las de todos. Probablemente irán todos a la quiebra antes que ELA. Nosotros no hemos estado en consejos de administración, en la formación o en cooperativas de vivienda.

-Pero, ¿y la falta de negociación? El Gobierno Vasco acaba de reabrir la mesa de negociación de enero.

-Ahí no hay nada. No nos vamos a hacer una foto en medio de políticas neoliberales y antisociales salvajes para dar la impresión de que hay consenso social. Los aliados de Urkullu en la mesa de Diálogo Social estatalizan la negociación colectiva para bajar salarios hasta el 50%. La institucionalización que propone el Gobierno se plantea para financiar con dinero público a quiénes acuden.

-¿Le preocupa el auge de la Nueva Cultura de Empresa?

-Nos preocupan las estrategias que tienen por objeto debilitar el moviento sindical, que es lo que busca la Nueva Cultura de Empresa.

-¿Va ser la empresa el gran campo de batalla laboral? ¿Qué va a pasar con convenios sectoriales como el del metal de Gipuzkoa?

-Estamos en una transición. El sindicalismo tiene que consolidar base en empresas y sectores. No es verdad que no queramos convenios de sector. En el metal, como en todos, planteamos mejora de poder adquisitivo, actualización con el IPC, ningún retroceso, ultraactividad y garantías de aplicación.

Jarrones chinos

-Acaba de ser reeelegido por cuatro años, pero tiene usted 58 años y el reglamento de ELA señala que los cargos no pueden superar los 59, aunque se puede pedir una prórroga. ¿Se ha solicitado ya?

-Sí, se aprobó el pasado 26 octubre. Nosotros tenemos la salida de los cargos del comité nacional -los 12 de federaciones, los 12 de comarcas y los 12 del comité ejecutivo- a los 59 años, aunque se puede solicitar una prórroga excepcional y justificada al consejo nacional, conformado por 196 personas. Ese es mi caso. Porque yo me voy a ir. Me voy a ir a los 60 años.

-¿...?

-En menos de dos años ya no estaré al frente de ELA. Ya está hablado y es conocido en la organización. El 23 de mayo de 2019 (su sesenta cumpleaños) ya no seré secretario general. Utilizaré un año de prórroga.

-Pero se quedará a mitad de mandato. ¿A qué responde esto?

-Esto responde a una inicitiva del comité nacional.

-Usted fue el relevo natural de José Elorrieta. ¿Su caso será similar?

-Lo que tenga que venir también será así. Lo que tengo claro es que en ELA ni hay improvisación ni hay interinidad en un tema esencial como el relevo generacional. Y aquí los que se van, se van, no son jarrones chinos. Yo tampoco lo seré. Le agradezco mucho a Elorrieta lo que hizo antes y también después del relevo, que no ha estado. Así pasará cuando yo me vaya. No estaré.

-¿Le puedo preguntar si le gustaría que le sucediera una mujer?

-Me puede preguntar lo que quiera. Yo he sido responsable de servicios públicos en Gasteiz, donde fui también responsable comarcal. Luego, secretario general del metal, responsable de negociación colectiva confederal, secretario general adjunto y secretario general.

-¿Y que hará después?

-Lo que me diga el sindicato hasta que me enganche al contrato de relevo; pero no estorbar.

-¿A lo mejor le apetece pasar a la política? A la otra política...

-Yo no he encontrado mejor forma de hacer política que dedicarme a lo que me he dedicado. El movimiento sindical es un agente sociopolítico de primera magnitud. No hay que presentarse a las elecciones. Y no quiero menospreciar a nadie. Lo que pasa es que ahora hay un corrimiento de posiciones muy de derechas que te dicen que no puedes hablar de política. La crisis del movimiento sindical será mayor en la medida en que renuncie a tener perspectiva política. Y lo dice una organización que no acepta ningún grado de subordinación.