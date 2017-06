«Gipuzkoa no ha variado su proyecto inicial, nuestro centro estará dedicado a las pymes»

Gipuzkoa pondrá en marcha en otoño su Centro Avanzado de Ciberseguridad, en paralelo al anunciado por el Gobierno Vasco, que tendrá su sede en Álava. La instalación guipuzcoana responde a la necesidad detectada por la Diputación Foral al inicio de la legislatura de atender a las pequeñas y medianas empresas del territorio que, volcadas como están en la Industria 4.0, han de tener cubierto su desempeño en ese mundo interconectado y expuesto a sucesos como el virus 'Wanna Cry', que en mayo puso en jaque a miles de compañías en todo el mundo. La diputada de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru, alejada de cualquier polémica, repasa para DV el origen, la razón de ser y los entresijos de este proyecto estratégico que tiene, dice, «clara vocación internacional», y que tendrá el foco puesto en las pymes, aprovechando el amplio conocimiento sobre ciberseguridad que ya atesoran algunas empresas guipuzcoanas. La formación de futuros expertos será otro de los grandes pilares del proyecto.

-¿Cómo y por qué surge la idea de levantar en Gipuzkoa un Centro Avanzado de Ciberseguridad?

-Nosotros llevamos trabajando en esto desde el inicio de la legislatura. Desde el primer momento lo vimos necesario al hablar con las empresas y los centros tecnológicos, que nos trasladaban ya su preocupación por la ciberseguridad. Todo, además, en un territorio pionero y en el que hay muchas y muy buenas empresas de este sector. La idea desde el inicio fue dar cobertura a la industria. No tuvimos duda. Cuando hablas de 4.0 o de conectividad entre las máquinas, te das cuenta de que todo está conectado y de que hay un peligro, mayor o menor, de ciberataque. Nuestro tejido productivo tiene que tener garantizado ese plus de competitividad que ofrece la ciberseguridad.

«Trabajamos en esto desde el inicio de la legislatura; lo tuvimos claro al hablar con las empresas»



«No vamos a correr por correr, no tenemos ninguna prisa; lo queremos hacer muy bien»



«Nosotros pretendemos hacer algo muy específico, que es lo que la pyme industrial necesita»

-¿Ese riesgo es igual para todos?

-La verdad es que no. Las mayores, las empresas más grandes del territorio vemos que ya tienen sus propios recursos. Lo que queremos desde la Diputación es dar cobertura a la pequeña y mediana empresa. Sobre todo a la máquina-herramienta, que es la que desde aquel principio nos ha venido trasladando la realidad que supone el 'Machine to machine' en el que trabajan. Piense que cuando nuestras empresas empiezan a hablar, en realidad no hablan sino que ya están en ello, de sensórica, de mantenimiento predictivo, se trata de dervicios de valor añadido en los que el aspecto de la ciberseguridad es absolutamente esencial. Tenemos que ofrecer una garantía total.

-¿Y después? ¿Se acercaron al Gobierno Vasco?

-Con todo lo hecho en casa empezamos a trabajar en el proyecto, y lo compartimos con el Gobierno Vasco. Les dijimos 'nosotros tenemos esta idea'. Era algo de lo que en el marco del Industry 4.0 se hablaba pero no salía demasiado, y dijimos 'nosotros sí estamos en ello'.

-¿Cuál fue el siguiente paso?

-Hablamos con S21sec, ITS o Titanium, las empresas de referencia del territorio que, insisto, por eso creemos que es el lugar ideal para albergar un centro de ciberseguridad, y también con las 'star-up' locales que trabajan en esto. Les planteamos que queríamos crear un pequeño sector de actividad aquí siempre en colaboración con ellas. Pensamos que podíamos especializarnos, crear espacios comunes, hacer un laboratorio de I+D en este segmento y construir algo muy dedicado a la empresa y las pymes. Ellos (las empresas) también lo veían. Seguimos trabajando en ello y pronto tendremos ya el proyecto completo, que tendrá un marcado carácter internacional. Por todo esto es por lo que ofrecíamos, en público y en privado, Gipuzkoa como el lugar ideal.

-¿Qué respuesta les dio el Gobierno Vasco a esa oferta?

-Nosotros no hemos cambiado. Gipuzkoa se mantiene firme, no ha variado su proyecto inicial. Yo creo que la idea del Gobierno estaba más centrada en las infraestructuras críticas de Euskadi, y ahí lo veíamos como complementario. Ahí cada uno ha seguido su propio modelo y hemos llegado hasta aquí.

-¿Pero cómo pueden anunciarse dos centros dedicados a la ciberseguridad en un país de poco más de dos millones de habitantes?

-Insisto. Cada uno ha seguido su modelo, y que cada cual saque sus conclusiones. Si va a haber dos centros es por que no se ha llegado a un entendimiento hasta ahora. ¿Que luego puede haber una complementariedad? Pues bueno, ya veremos...

-¿Pero su intención es colaborar?

-En lo que podamos, sí.Habrá que ver qué ofrecen y en qué nos especializamos cada uno. Por supuesto que nosotros estamos por colaborar y ser complementarios.

-¿Todo esto ha generado mala relación entre ustedes?

-No. Ellos han anunciado que su centro estará en Miñano, y nosotros seguimos con nuestro planteamiento, que siempre ha sido contar con agentes internacionales, de ayudar a las pymes desde nuestras propias empresas y del talento, que es algo muy importante.

-¿Cómo será ese aspecto formativo del Centro Avanzado de Ciberseguridad de Gipuzkoa?

-En ese contacto permanente con las empresas ha surgido en innumerables ocasiones la necesidad de ir formando a la gente. Hablamos de perfiles profesionales que van a ser necesarios. Y ahí vamos a estar. El Gobierno entiendo yo que es más Seguridad, Ertzaintza, cibercrimen, infraestructuras... Son servicios más estándar, mientras lo nuestro es más a medida de nuestra pequeña y mediana empresa industrial.

-El Ejecutivo también habla de industria...

-Sí, pero creo que los servicios que pueden ofrecer en ese aspecto son muy estándar. Nosotros pretendemos atender algo muy específico que la pyme industrial necesita.

-Pensarán, es de suponer, en atender a las empresas guipuzcoanas y no guipuzcoanas. ¿No?

-Claro. Vascas y de donde sea. Hay todo un mundo por desarrollar. Hablamos siempre de trabajar con nuestras empresas, pero tenemos una clara vocación internacional. Ya estamos trabajando en distintos protocolos y acuerdos en ese sentido.

-¿En qué estadio se encuentra ese centro guipuzcoano?

-No vamos a correr por correr. No tenemos ninguna prisa. Lo que tengo claro es que lo queremos hacer muy bien. Seguiremos trabajando duro y hablando con mucha gente. Creo que a finales de julio o principios de septiembre tendremos todo el proyecto cerrado. Eso comporta la arquitectura, los protocolos, los convenios con los agentes internacionales con los que estamos hablando, el presupuesto, el perfil del personal necesario... con todo. El arranque será en otoño.

-Usted habló en su día de un presupuesto de medio millón de euros para este centro. ¿Sigue pensando en esa cantidad?

-No. Subirá seguro. Esa cantidad era para la puesta en marcha, pero en esto cuando te pones a trabajar surgen oportunidades y el presupuesto aumenta. Piense que también queremos crear un laboratorio de I+D en ciberseguridad, por ejemplo. Al final, como cuando desarrollas un 'software', tienen que participar varias empresas para, al final, tener un producto que llevar al mercado. Ahí es donde el centro conecta con el ámbito del emprendimiento; queremos que ese conocimiento tenga su desarrollo vía 'start-up'.

-El centro del Gobierno Vasco aspira a estar conectado a la red CERT de instalaciones públicas y privadas de respuesta a las emergencias. ¿Y el guipuzcoano?

-Eso es como un estándar. Hay más redes e igual a nosotros nos pueden interesar esas otras.

-¿Cómo quieren desarrollar el aspecto de la formación?

-Por una parte estamos ya poniendo en marcha un módulo con la formación profesional dual en el Instituto Zubiri-Manteo en colaboración con la viceconsejería de FP. Y luego estamos viendo, junto a las empresas y los centros tecnológicos, qué aspectos concretos son demandados por el mercado y cómo podemos trabajarlos. Esto último lo veremos en ese proyecto final del que le hablaba. Uno de los desafíos que queremos abordar es tanto la generación como la atracción de talento. También queremos sensibilizar a las empresas del territorio en la necesidad de avanzar en este ámbito.