'Txiki' Muñoz aboga por más sindicato y más acción política que nunca

«Más sindicato que nunca y con más perspectiva política que nunca». Esta frase pronunciada ayer por el secretario general de ELA, Adolfo 'Txiki' Muñoz, resume el camino que pretende recorrer la primera central de Euskadi en los próximos cuatro años, ahondando en la estrategia que ha llevado a cabo en su anterior mandato, marcada por la autonomía financiera y política y por ejercer un sindicalismo de contrapoder. Aunque en esta nueva andadura, la central nacionalista quiere caminar acompañada de la mano de LAB, «desplegando en toda su intensidad un potencial que permita incidir en el ámbito laboral, social y político».

Estos fueron dos de los principales ejes del Informe de Gestión de la actual ejecutiva que presentó 'Txiki' Muñoz en la primera jornada del XIV Congreso de la central. Un cónclave que se celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao -concluye hoy- bajo el lema 'Indarberritzen' (Reforzandose) ante 736 delegados.

En un tono muy medido, el actual secretario general, que volverá a ser reelegido hoy, no escatimó, sin embargo, numerosos dardos contra el ámbito político -especialmente el Gobierno Vasco y el PNV-, la patronal, pero también contra CC OO y UGT, aunque no los mencionó expresamente. Así, indicó que en un contexto marcado por el neoliberalismo, los ajustes y recortes, la precariedad y la miseria laboral, hay dos modelos a la hora de afrontar esta situación: «El de quienes deciden dejarse llevar y los que optan por resistir construyendo referencias alternativas. Nosotros resistimos, mientras otros en la política y en el sindicalismo se dejan llevar».

«Lo único bilateral entre Madrid y Gasteiz es la aplicación de las políticas de ajuste»



«La alianza con LAB sería toda una catarsis con efectos laborales, sociales y políticos»

Txiki Muñoz acusó al Gobierno Vasco de alinearse con la patronal, de hacer seguidismo a las políticas del Ejecutivo central y también de «tener un plan contra el movimiento sindical, para debilitarlo, llevando a cabo prácticas thatcherianas». Añadió que «les estorba todo lo organizado que no controlan y que no acepta relaciones clientelares», remarcó.

Incidió en que con ELA no hay relaciones clientelares. «Haremos acuerdos parciales con contenidos, pero no dejaremos de hacer crítica social». Una frase que levantó los primeros aplausos de los delegados. Y a partir de ahí, esgrimió la legitimidad del sindicato a incidir en la política en respuesta a quienes critican dicha vertiente e incluso piden a la central que se presente a las elecciones. Pero indicó que «ELA va a seguir ejerciendo su función socio-política. Que no les quepa ninguna duda. Políticamente nos quieren debilitar y políticamente, desde el sindicato, vamos a actuar».

Tras señalar que la fiscalidad vasca la decide la patronal y que las diputaciones «son reinos de taifas que defienden los intereses de los empresarios, lo que supone todo un escándalo», añadió que no existe política socialdemócrata. «Eso es puro y duro neoliberalismo».

Precariedad

La lucha contra la precariedad laboral centró también una parte del discurso. Aseguró que lo que hoy en día se extiende «es miseria» y que el sindicato quiere organizar una «lucha feroz» contra la precariedad. En este sentido, puso como ejemplo a las trabajadoras de Residencias de Bizkaia, que llevan ya 200 días de huelga. Tuvo el gesto con ellas al recordar que se había puesto la chapa que están esgrimiendo en sus movilizaciones, lo que fue contestado por otro fuerte aplauso de los delegados, entre los que se encontraban algunas trabajadoras del sector con sus camisetas verdes.

El máximo responsable de la central volvió a arremeter contra el Gobierno Vasco por su defensa de un pacto bilateral con el Estado. Al respecto, señaló que lo «único bilateral entre Madrid y Gasteiz es la aplicación de las políticas de ajuste estructural ocultando los graves retrocesos sociales para pensionistas, desempleados...». Tras acusar al PNV de apoyar a «uno de los partidos más corruptos de Europa», añadió que el Estado aplica un proceso involutivo en materia de autogobierno y que la referencia de la bilateralidad «solo se sostiene si se renuncia a la posición política por parte vasca, como sucedió con las políticas de empleo».

Finalmente, 'Txiki' Muñoz abogó por que el sindicalismo desarrolle todo su potencial en lo laboral, social y político y para ello defendió la necesidad de «desplegar en toda su intensidad» una alianza con LAB, que supondría toda una «catarsis». «Queremos una alianza que defienda intereses de clase y que apueste por un proceso soberanista donde el modelo de sociedad sea un elemento central». Indicó que todavía quedan algunos obstáculos para plasmar dicha alianza. Así, aseguró que «debemos estar juntos en las huelgas y tener instrumentos similares para no competir en el modelo de intervención laboral».