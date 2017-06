«En una sociedad democratica madura las cláusulas suelo no volverían a los tribunales»

No termina de abrirse un nuevo frente para los juzgados y ya asoman nuevos nubarrones en el horizonte. Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), conversa con DV en pleno estallido de la operación de compra del Popular por parte del Santander, que puede llevar también a los tribunales miles de reclamaciones por parte de accionistas que han perdido todo su dinero. Otra vez, un conflicto con entidades bancarias que terminará resolviendo la Justicia. «De eso ya hablaremos», comenta. Lo que nos atañe esta vez es el conflicto de las cláusulas suelo, que acaba de abrir su camino de resolución final -eso parece- en los tribunales. Para ello el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reforzado los juzgados de Primera Instancia de las capitales de provincia para los próximos seis meses. Nadie se atreve a confirmar si ese incremento de personal será suficiente y hay más incognitas que certezas sobre la cifra de casos que pueden llegar. En Euskadi, en los primeros días, parece que la media pronósticada se cumple, pero no hay más certezas. «¿Preocupación? Pues toda», confirma Ibarra.

- ¿Qué balance puede hacer de los primero días de funcionamiento de los juzgados específicos para las cláusulas suelo?

- En los primeros nueve días han ingresado 199 asuntos. 135 en Bilbao, 30 en Vitoria y 34 en Donostia. Si se mantuviera este ritmo ingresarán unos 500 asuntos al mes. Descontando agosto estaríamos en la media.

- ¿Se han habilitado recursos suficientes para responder a esa media?

- Los medios que tenemos asignados los tendríamos garantizados por seis meses y los casos rondarían los 2.500, pero no se sabe a ciencia cierta. Los datos globales se conocen pero son poco indicativos. En España hay seis millones de contratos con garantía hipotecaria. De esos, unos 2,5 millones tienen cláusulas generales del tipo declarado abusivo (cláusulas suelo). Del cauce extrajudicial que habilitó el Gobierno con el Real Decreto del pasado enero y en el que dio cuatro meses para que pudiera haber conciliación y respuesta voluntaria por las entidades bancarias no tenemos resultados oficiales. La comisión parlamentaria que va a controlar este proceso extrajudicial está recién formada. Estamos hablando de una previsión y de un pico de sierra que no sabemos si va a afectar igual en todas las comunidades, pero sí sabemos que en los cuatro meses en los que ha estado vigente este arreglo extrajudicial apenas se habrán resuelto un 20% de los casos.

- Si no estamos equivocados, es la primera vez que se toma una medida preventiva ante la llegada masiva de casos.

- Que yo recuerde es la primera vez que frente a una previsión de un pico de sierra de entrada de asuntos se aprueban unas medidas preventivas. No tenemos mucha experiencia en esta fórmula y lo que sí sabemos es que lo estamos controlando día a día. Conocemos los asuntos que entran en esta materia y tenemos una cita con el Departamento de Trabajo y Justicia el 3 de julio para hacer una primera evaluación, que luego serán mensuales.

- ¿Cuál es la composición de ese refuerzo?

- El CGPJ ejerciendo la competencia que tiene, decidió que en los partidos judiciales de capital de provincia uno de los juzgados de primera instancia recibiría la competencia concentrada desde el 1 de junio hasta el 1 de enero. En Euskadi se identificaron tres juzgados, uno en cada capital de territorio. A esos se les ha atribuido esa competencia de carácter provincial. Ya que a partir del 1 de junio estos juzgados iban a recibir una carga de trabajo que no estaba prevista inicialmente, el CGPJ ofrece la asignación de los jueces en prácticas que en este momento están preparando su última fase de formación. Recibirán su título en junio y estarán en formación hasta noviembre. Además de eso, la comunidad autónoma nos ha aportado la infraestructura física. Ha habilitado también a cinco funcionarios y nos ha comprometido hasta ocho, y el Ministerio de Justicia remitirá a Bilbao un letrado de la administración de Justicia.

- La mayoría de los casos está aún en vía extrajudicial, algunos sin respuesta firme todavía por parte de las entidades bancarias. Aunque la cifra de casos que están llegando en los primeros días a los juzgados de Euskadi sí que parece estar en la media, sabiendo que el grueso de reclamaciones está todavía sin una respuesta de los bancos, ¿se podrían llegar a colapsar los juzgados?

- Lo que he comentado es un balance de la situación. Yo creo que hemos tenido en la CAV dos factores que han facilitado las cosas. El primero, que el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, desde que le comuniqué la situación en febrero, está haciendo previsiones. Todo ello teniendo en cuenta que es muy difícil realizar previsiones preventivas, pero sí que tenemos el compromiso del departamento de que aportará los funcionarios que se consideren necesarios y la infraestructura física. El otro factor es que tenemos la plantilla cubierta casi al 100%. No es lo mismo tener las plantillas con vacantes que casi al completo. Podemos pensar también en un tercer factor que es la baja tasa de litigiosidad en Euskadi. Esos son los mimbres. Podemos garantizar que en los próximos seis meses se podrán tramitar esos asuntos relacionados con cláusulas suelo y nos gustaría pensar, y es nuestro objetivo, que en este tiempo se van a dictar las primeras sentencias, no solo en primera instancia sino también en recursos de apelación en audiencias provinciales.

- ¿Y a partir del próximo 1 de enero?

- Al primer objetivo estamos en disposición de darle una respuesta satisfactoria. A partir de ahí empiezan todos los problemas. ¿Qué pasará el 1 de enero? Pues en este momento no tenemos ninguna previsión por parte del Ministerio de Justicia, ni del Departamento de Trabajo y Justicia ni del CGPJ. El factor más importante para el 1 de enero es el soporte del refuerzo, ya que los jueces en prácticas a partir del primer día de 2018 optarán por el destino que ellos elijan y desconocemos qué pasará con los casos que estén en trámite en esa fecha. Yo quiero pensar que se aportarán los medios necesarios, pero ya en febrero se pensó que en los presupuestos debería preverse el aumento en 200 plazas en plantilla judicial y finalmente no ha sido así y no se superarán los 100 nuevos jueces y fiscales. El gobierno no ha querido contemplar este eventual pico de sierra. Por tanto, preocupación, toda.

- Una preocupación que comparten los afectados, los jueces decanos, la Abogacía Española... todos anticipan un colapso.

- En estos momentos tenemos capacidad de tramitación de estos asuntos y un refuerzo judicial que en los próximos seis meses nos permite abordarlos. Ahí la crítica que se puede hacer es que siempre queremos hacer que los problemas de demanda de la justicia se cubran a coste cero. No se ha aumentado la plantilla en ninguna plaza por esta razón. Entonces nos vamos a servir de una situación que no es la más indicada, y es que los jueces que tendrían que estar dedicados a su formación en este semestre, además de eso van a tener que atender -junto con otros jueces titulares- a este pico de sierra.

- ¿Ha habido algún otro caso en el que les haya correspondido a los jueces en prácticas una labor de esta índole? ¿Es correcto hacerlo?

- Es la primera vez que sucede en la historia de la judicatura. Correcto es en la medida en que se les ha habilitado para ello y en estos momentos son los jueces predeterminados.

- Pero, no me negará que chirría que a una persona en prácticas se le encomiende una responsabilidad o un tema tan sensible como éste en su periodo formativo. En ninguna otra profesión se consideraría responsable esta decisión.

- ¿Estos jueces están preparados para ello? Yo creo que los cinco jueces que han venido a Euskadi, seguro que sí, ya que están tutorizados por magistrados titulares muy buenos. Ahora, ¿es lo que ellos podrían esperar en la última fase de su formación antes de entrar en la carrera judicial? Pues, sinceramente no. Eso no es lo que esperaban. Estamos formando parte de un fenómeno que creo que lo ha subrayado bien en la pregunta y yo ya lo hice en el discurso de apertura del año judicial. Es el fenómeno de la precarización. Se va a abordar este pico de sierra y aumento de demanda de la administración de justicia con jueces en prácticas a quienes de esta manera se les precariza. Van a sacrificar su formación, incluidos también los términos económicos.

- Aunque no se ha prestado excesiva atención a ello, los nuevos juzgados no solo deberán solucionar cuestiones sobre cláusulas suelo, sino también sobre gastos de hipoteca, vencimiento anticipado... ¿y eso se ha contabilizado?

- No se ha contabilizado. Si la casuística se multiplicara yo creo que se deberían adoptar otro tipo de medidas.

- Da la sensación que desde que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciara en contra de las cláusulas suelo todas las decisiones y medidas tomadas han sido parches y ninguna parece obligar a los bancos -salvo que se recurra a la justicia- a devolver las cuantías cobradas de más. ¿Lo ve así? ¿Cree que es un error?

- Pues sí. En términos jurídicos ya está interpretado el derecho de la UE, por tanto ya ha habido un recorrido desde los juzgados de lo mercantil hasta el TJUE, pasando por audiencias provinciales y el Supremo. A partir de ahí, ¿se necesita someter esto a una administración de justicia? Probablemente en una sociedad democráticamente madura, no. Pero no nos corresponde a los jueces hacer ese tipo de valoración. Nosotros entramos cuando la autonomía de las partes no es capaz de resolver un conflicto. Se podría hacer de otra manera, se podrían buscar soluciones que no fueran jurídicas. El Gobierno estableció la fórmula extrajudicial el 20 de enero, pero las entidades bancarias no han sido capaces de dar una respuesta eficaz.

- Viendo que existe un mandato comunitario ¿Es lícito lo que están haciendo los bancos?

- Debo contestar en dos planos. Desde el plano de la legalidad debería decir que está dentro de lo lícito el que no se satisfaga la demanda. Y por otro lado, donde creo que lo quiere colocar con la pregunta, es el de la moralidad pública. No quiero hacer afirmaciones conclusivas pero los datos son claros. En junio del 2012, cuando la crisis era evidente, se puso sobre la mesa el rescate bancario y 100.000 millones de euros para las entidades. Ahora sería esperable que en términos de ética, las entidades bancarias pusieran de su parte para que el Estado y los ciudadanos no tengan que gastarse más dinero de lo estrictamente necesario en recuperar lo que los bancos han percibido por estas cláusulas que no establecieron con transparencia material.

- Tenemos también muy presente la batalla jurídica contra el IRPH. ¿Se presentará en breve una nueva complicación para los tribunales? ¿En este tema cuál está siendo la respuesta de los bancos?

- Yo creo que cada vez más nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo. Algunos de los problemas de la globalización al final se proyectan como 'glocalizados', como describía Zygmunt Bauman. Problemas globalizados que se proyectan sobre entornos locales. Y es en esos entornos locales donde hay que encontrar la salida en términos articulares.