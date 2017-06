Saracho se embolsa un millón de euros al mes

Cuando Emilio Saracho se convirtió en presidente del Popular, procedente del banco de inversión JP Morgan, la entidad estaba mal, pero no en quiebra. Cobró cuatro millones de euros solo por fichar, más un sueldo fijo anual de 1,2 millones de euros; en la práctica, casi un millón de euros por cada mes en el cargo. Pero realizó una gestión desatinada y que no hizo mas que hundir la confianza de los clientes y el valor en Bolsa. En su intervención en la Junta de Accionistas, Saracho llegó sin un plan estratégico concreto y dijo que estaba dispuesto a la venta del Popular pero también a la ampliación de capital. Sus declaraciones y las filtraciones agravaron la pérdida de confianza, la fuga de depósitos y el hundimiento bursátil. En la última semana, la cotización había caído un 48%, acentuada por los especuladores, que elevaron sus posiciones cortas (se venden acciones que se han tomado prestadas confiando en que la cotización baje y cuando lo hace se compran los títulos a un precio inferior al que se han vendido para devolvérselos a quien se los había prestado). Hoy, el Popular ya no existe como tal.