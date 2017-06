El BCE justifica la toma del Popular: «El dinero estaba huyendo»

Comenzó el turno de preguntas y la palabra Popular saltó como un resorte. No era para menos. 24 horas antes, el BCE había decidido que la sexta entidad española fuese intervenida y vendida por un simbólico euro al Santander. Todos esperaban las palabras de Mario Draghi, pero el italiano, más allá de «apreciar la oportunidad de la intervención» y advertir de que no pueden hablar de casos concretos, entonó el ‘paso palabra’ y delegó en el vicepresidente, Vitor Constancio. «No hubo que analizar la solvencia, el dinero estaba huyendo», zanjó el portugués al recordar que se limitaron a seguir las reglas. Fue lo que los anglosajones llaman un ‘bank run’, un pánico bancario. No había liquidez.

La decapitación del Popular eclipsó el protagonismo mediático de una reunión del Consejo de Gobierno dominada, de nuevo, por el runrún sobre el inicio del fin de los estímulos. ¿Ha llegado el momento de la retirada gradual, de ese proceso llamado ‘tapering’? Sí, no y todo lo contrario. El Draghi más gallego compareció ayer desde Tallin (Estonia) para no cerrar ninguna puerta y garantizarse suficiente margen de actuación.

No hubo grandes decisiones, pero sí sustanciales matices que en una entidad tan encorsetada y puntillosa como el BCE son algo más que simples detalles. En lo relativo a los tipos de interés y por primera vez en mucho tiempo, la coletilla «o en niveles inferiores» desapareció del comunicado oficial sobre las decisiones adoptadas. Fueron sólo cuatro palabras que evidencian que ya se ha llegado a un punto de inflexión. No habrá más bajadas de tipos. De momento, el general se mantiene en el histórico 0% y la facilidad de depósito penalizada al -0,4%.

Mala previsión de inflación

Pero que los tipos, a priori, no vayan a bajar más no significa que los estímulos deban desaparecer. «Las compras netas continuarán al actual ritmo de 60.000 millones de euros mensuales hasta el final de diciembre de 2017 o hasta una fecha posterior si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con nuestro objetivo», reza el comunicado. Es decir, que esté por debajo pero muy cerca del 2%. Y aquí, ojo, las noticias no son alentadoras.

Ayer, de hecho, se actualizaron las proyecciones macroeconómicas en lo referido tanto al crecimiento como a la inflación. En el primer caso, sigue el optimismo al revisarse al alza la previsión de 2017, 2018 y 2019. Poco, sólo una décima, per lo importante es la tendencia. Será del 1,8%, el 1,7% y el 1,6% del PIB, respectivamente. Por contra, el pesimismo se ha adueñado de la evolución de los precios. Ahora en el 1,5% (1,7), el 1,3% (1,6) y el 1,6% (1,7) en el periodo 2017-2019. Sí, aún muy lejos del 2%. Parece que queda Draghi para rato.