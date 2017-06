La amnistía fiscal de 2012 no llegó a aplicarse en Euskadi

La ‘amnistía fiscal’ de 2012 que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, aunque sin efectos prácticos sobre los contribuyentes que se acogieron a ella, no se aplicó en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava porque las diputaciones forales decidieron no trasladar aquella regulación a la normativa fiscal vasca. Pese a ello, en ese momento y también en los años anteriores las haciendas forales habían admitido regularizaciones de dinero depositado en entidades financieras extranjeras, en condiciones muy ventajosas. En Euskadi, los contribuyentes que afloraron ese dinero oculto consiguieron regularizar la situación mediante el pago de impuestos sobre una pequeña parte: tan sólo sobre los rendimientos generados por ese dinero en los últimos cuatro años y no por la totalidad de los fondos.