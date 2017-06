El PNV confía en que la UE y Competencia den luz verde a la rebaja eléctrica en Euskadi

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) lanzó ayer un mensaje de «absoluta tranquilidad» al conjunto de la industria de Euskadi después de que el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, encendiera la víspera algunas alarmas al afirmar -en el V Foro Empresarial de Gipuzkoa- que su departamento pelearía «a la bayoneta» con Bruselas para que la rebaja de peajes eléctricos (la parte de la factura que fija la administración central) en el País Vasco (acordada por los jeltzales y el Partido Popular como parte del pacto para aprobar los Presupuestos) fuera una realidad el próximo ejercicio.

Nadal explicó que ese compromiso rubricado entre el PNV y el PP (dentro de un marco de entendimiento mucho más amplio y que incluye también la resolución del conflicto del Cupo) requería del visto bueno tanto de la Comisión Europea -encargada de eliminar cualquier sospecha de ayuda de Estado- como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha de velar por un normal funcionamiento del sistema eléctrico, sin ventajas o desventajas para nadie. Nadal, es cierto, pintó el asunto un tanto oscuro al declarar que existía una «enorme dificultad» y ciertos «celos competenciales» que se deberían sortear «complicaban la decidión».

Ninguna sorpresa

Pues bien, fuentes del Euskadi Buru Batzar (EBB) -conocedoras de primera mano de la negociación con el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy- aclararon ayer a DV que ni el placet de la Comisión Europea ni el de la CNMC suponen problema alguno. «Conocíamos ambos requerimientos, no es un problema sobrevenido o algo que nos haya cogido por sorpresa», zanjaron.

Las claves PERMISOS El PNV afirma que ya era conocida la necesidad de que el cambio fuera visado por Europa y la CNMC MINISTRO Nadal aseguró que pelearía «a la bayoneta» con Bruselas para sacar adelante el pacto

Los medios jeltzales subrayaron que la reforma de los peajes acordada con los populares «no afecta, ni mucho menos, solo a Euskadi, ya que se trata de un cambio de tarifas en el conjunto del Estado con lo que no se puede hablar de ayudas ilegales». No le falta razón al PNV pues, en puridad, lo cambios acordados beneficiarán a empresas de seis comunidades autómomas.

«Es una reforma tarifaria normal y punto, no es que Bruselas se tenga que pronunciar sobre las tarifas que pagan las empresas; no va a haber problema», insistieron desde el PNV. Lo cierto es que la Comisión Europea y Competencia ya han mostrado anteriormente sus dudas sobre el hecho de que parte de la tarifa la fije el Ejecutivo y no una autoridad independiente y también sobre ciertas excepcionalidades que afectaron en su día a las firmas industriales conectadas a esa red que es tan habitual en Euskadi y tan excepcional en el resto de España.

Es por esto que Nadal, a la hora de advertir de los eventuales contratiempos, asegurara que, a su juicio, este asunto se trata exclusivamente de «política industrial», mientras las autoridades concernidas lo ven más como «una cuestión técnica», reconoció. En cualquier caso, el ministro -que aprovechó para lanzar un pequeño dardo a las distribuidoras, a las que acusó de no invertir lo suficiente para modernizar las redes en Euskadi- quiso también subrayar su absoluta disposición a pelear por obtener los permisos que sean necesarios.

El acuerdo entre jeltzales y populares, que requiere de fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y que comportará ahorros próximos a los 50 millones de euros ala industria vasca, supone en la práctica un cambio de tarifas. Muchas empresas de Euskadi están conectadas a una red -es cierto, un tanto antigua y casi exclusiva de la comunidad autómoma- de entre 30 y 36 Kilovoltios (Kv). Esas compañías pagan hoy una tarifa denominada 6.1 B. Pues bien, el acuerdo les trasladará a la tarifa 6.2, bastante más barata.