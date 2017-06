El ministro alerta del riesgo de que el país pierda el tren de la digitalización

La digitalización lo impregna todo, desde los usos cotidianos hasta la producción industrial, pasando por la sanidad, el turismo o la enseñanza. El país o la empresa que no se enganchen a esta transformación lo tienen crudo. Así lo aseguró ayer el ministro Álvaro Nadal, cuya supercartera incluye la denominada Agenda Digital.

Nadal advirtió del riesgo de que España pierda una vez más el tren de la tecnología. No fue capaz de subirse a tiempo a las anteriores revoluciones industriales y ahora puede ver pasar de nuevo esta oportunidad, máxime cuando Europa tampoco tiene las velas a favor del viento. «Estamos en un continente -alertó el ministro- que está perdiendo el paso, al contrario que en anteriores revoluciones, en las que fue protagonista. En la actualidad, cada vez hay menos empresas que sean agentes principales en la transformación digital». Nadal recordó que hace algunos años Europa contaba con fabricantes de terminales punteros, «pero ahora están pasando graves dificultades. Las grandes empresas surgidas del mundo digital, como Amazon, Google o Faceboock, no han nacido aquí. Los europeos no estamos bien situados en el mercado global de gran consumo».

En el caso de España, Nadal señaló la existencia de fortalezas que se deben potenciar. Este es el caso de las redes. «España no está mal y Euskadi no digamos. En esta comunidad autónoma el grado de cobertura en alta velocidad -por encima de 100 megas- es del 90%. En España se alcanza el 70%, el tercer país del mundo con tasa más alta después de Corea y Japón». «De vez en cuando hacemos las cosas bien en este país. Además -destacó el ministro-, el coste de conexión a la red de un hogar en España se sitúa entre los 100 y 120 euros, cuando en Alemania llega a 800. Este hecho hay que aprovecharlo».

El titular de Energía subrayó la necesidad de potenciar la industria digital existente y al mismo tiempo crear otras nuevas. «Tenemos empresas consolidadas, con plantillas de hasta 500 trabajadores. Sorprenden por la calidad del servicio que ofrecen. Queremos utilizar la demanda de digitalización que se está produciendo en los servicios públicos como un cable inductor para la creación de un tejido empresarial digital». Nadal puso como ejemplo el sector sanitario. «La sanidad española es de las más digitalizadas del mundo. Este hecho ha permitido la creación de un clúster de empresas tecnológicas que están exportando esta digitalización de la sanidad al resto del mundo, especialmente a Latinoamérica. Por esta razón el Gobierno ha realizado el planteamiento de la tarjeta social -contendrá toda la información relativa a las prestaciones de carácter público que reciba su titular- que también sirve para crear una tecnología específica». Nadal indicó que de estos desarrollos «no va salir el próximo Google, pero gracias a su inserción digital contamos con las mejores empresas del mundo en gestión de servicios públicos».

Otra de las fortalezas de España, indicó el ministro, es el castellano. «Es el segundo idioma del mundo, algunos dicen que el primero como lengua materna. Estamos invirtiendo mucho en I+D en el campo de la inteligencia artificial relacionado con el idioma. Las máquinas empiezan a hablar y tenemos que disponer de la tecnología suficiente para que lo hagan en castellano».

El ministro señaló que la condición indispensable para que el tren no pase de largo es contar con «gente en punta». Nadal afirmó que los planes de formación deben incorporar estas tecnologías «de verdad». Señaló que no basta con un «cursillo pagado por la empresa o la administración. La sociedad se tiene que concienciar, la gente debe dedicar parte de su tiempo libre para incorporarse al mundo digital. Como país -subrayó el ministro- nos jugamos muchísimo. Una cosa es hablar y otra trabajar duro, no nos vayamos a separar otra vez del avance tecnológico».

Industria 4.0

En este sentido destacó que la digitalización «permea la economía, como se ve en conceptos como la Industria 4.0 o el internet de las cosas. Cualquier sector es suceptible de una mejora en este campo. Hace poco visité una planta de producción de aceite en Andújar. Allí todo lo hacían los robots. La compañía llegó a tener cincuenta trabajadores. Ahora solo hay tres empleados. Dos saben de estas máquinas y el tercero de aceite».

Nadal reconoció que la extensión de internet conlleva una serie de retos en el terreno de la regulación de los derechos individuales, el tráfico mercantil y la normativa fiscal. Respecto a esta última, explicó que está pensada para un mundo analógico. «La directiva del IVA dice que el hecho imponible se devenga con la entrega física del bien. ¿Cómo se aplica esto en la red? ¿Cuando sale de Hong Kong? ¿Cuando llega a tu ordenador? ¿Y todo eso en pocos segundos? Estos temas hay que armonizarlos a nivel europeo».