Un encuentro de alto voltaje

Con puntualidad británica, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, llegó a la Cámara de Comercio de Gipuzkoa dispuesto a poner algo de luz sobre cuestiones espinosas -la energética-, agradecidas -la turística- e imprevisibles -las nuevas tecnologías-. Eran las 8.30 de una mañana lluviosa, pero eso no significaba el presagio de un mal día, como más tarde se vio. Como dijo el ministro, que llueva no es malo desde el punto de vista de la energía. «Cada vez que hay un chubasco baja un 10% el precio del 'pool'», constató. En cuanto al turismo, las borrascas quizá incomoden a quienes vienen atraídos por el sol, pero no a un tipo de visitantes que buscan más que arena y que son los que el Gobierno intenta atraer en estos nuevos tiempos que corren porque «el sol y la playa se venden solos».

De todo ello habló Álvaro Nadal, al que se le notó cómodo ante una nutrida representación de empresarios y políticos que acudieron al V Foro Empresarial de Gipuzkoa, promovido por EL DIARIO VASCO, Laboral Kutxa y EY, la antigua Ernst & Young. Durante su intervención, el ministro fue didáctico y no eludió entrar en detalles. Lo había anunciado desde el principio: «Agradezco que al Gobierno se nos dé tiempo para podernos explicar».

Universidad y deporte

Tras la intervención del ministro, la sala de la Cámara de Comercio denominada Plaza de Gipuzkoa se transformó en un foro de encuentros e intercambio de ideas. Nadal había hablado poco antes, al referirse a la agenda digital, de la importancia de contar con unas redes modernas y rápidas para afrontar los retos de la revolución tecnológica. Pero había recordado que no basta con una buena infraestructura. A la fibra óptica hay que dotarla de contenido y en ello están buena parte de los asistentes al foro de ayer.

Revolución tecnológica

«Es nuestra generación la que tiene la responsabilidad de hacerlo bien ante el reto de la revolución tecnológica», había afirmado el ministro ante los empresarios que le escuchaban. Era un idioma que entendía bien su auditorio, que hace décadas se subió al tren de la innovación y las nuevas tecnologías.

Un auditorio amplio al que se sumaron el presidente del Grupo Mondragón Iñigo Ucin; el director general de Orona, Xabier Mutuberria; el presidente de Eroski, Agustín Markaide; y su homólogo en Euskaltel, Alberto García Erauskin. Y como siempre que se habla de innovación, también se hallaba cerca Iñaki San Sebastián, director general del centro tecnológico Tecnalia, que trabaja para impulsar la I+D+i en las empresas vascas.

