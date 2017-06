Los diez coches que más crecen en ventas este año

Las ventas de coches siguen al alza en España. Las matriculaciones han crecido un 11,2% en mayo al situarse en 126.411, aunque con un pero: si se eliminan los vehículos que compran las empresas -las de renting en particular-, la tendencia del mercado es de claro estancamiento, según subraya la patronal Anfac. Los particulares no compran más coches que hace un año y las cifras siguen sin recuperar los niveles anteriores a la crisis, explica sus responsables. De enero a mayo, los compras de los particulares apenas han avanzado un 2,1%.

No obstante, no todas las marcas tienen motivos para quejarse. Hay constructores con fuertes incrementos que llegan al periodo estival con números impresionantes. Tesla vende un 650% más ahora que hace un año; Morgan, un 400%; Infiniti un 140% y Maserati dobla cuota de mercado. Es obvio que los fabricantes de lujo varían mucho en porcentaje porque colocan pocas unidades, pero también hay casas generalistas que escalan con brío. Alfa Romeo crece un 31,9%, Seat un 22,9 y Mercedes y Toyota, por ejemplo, superan el 18%.

Se pueden sacar algunas conclusiones de calado. El 400% que crece Morgan podría ser un poco tramposo. Ha matriculado cinco coches, exactamente cuatro más que en entre enero y mayo de 2016. No así el despegue de Seat, apalancado en su todo camino Ateca, el coche que más crece en ventas en España. La compañía española ha vendido 43.199 unidades, frente a las 35.153 del mismo periodo del pasado ejercicio.

Los diez modelos que más han crecido en ventas este año Seat Ateca. 7.833 unidades. +3.058,5% Alfa Romeo Giulia. 359 unidades. + 1.531% Mercedes SLC. 53 unidades +960% Peugeot ION 17 unidades. +750% Mercedes GLS 40 unidades. +700% Ssangyong XLV 326 unidades. + 515,1% Tesla Model S 71 unidades. + 407% Suzuki SX4 410 unidades +406% BMW i3 184 unidades. + 384% Infiniti Q50 238 unidades. + 344%

Quizá un foto más limpia del momento por el que pasa el marcado nos la dé repasar cuáles son los modelos concretos que más se han vendido en los primeros meses de este año.

El podio lo ocupan el citado Ateca, el Giulia de Alfa Romeo y el SLC de Mercedes. El roadster alemán crece en un 960%. Hasta 53 afortunados han podido estrenar uno de estos descapotables biplaza que llega a los 367 CV. Los algo más de 46.000 euros que cuesta tampoco son excesivos para una bala que acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos. Aunque seamos sinceros, 46.000 euros es el precio del acceso a gama, un precioso deportivo -exteriormente muy parecido a su hermano más potente- de 184 CV. El biturbo AMG 43 ya es otra cosa y cuesta algo más de 67.000 euros.

Sin embargo, son el Ateca y el Giulia los que mayor aceleración han mostrado en los mostradores de matriculación. El SUV de Seat ve aumentar un 3.058,5% sus ventas. La principal razón es que salió al mercado en junio de 2016, por lo que la estadística refleja la variación respecto a la preventa del modelo. La más importante, en cualquier caso, es que el hermano español del Tiguan ha resultado todo un éxito de ventas. Este año se han estrenado ya 7.833 Atecas. Los poco más de 17.000 euros que cuesta el modelo de acceso a gama tiene gran culpa de ello. Es el primer todoterreno urbano que sale de la factoría catalana y la marca ha echado el resto en él.

Alfa Romeo Giulia.

Un espíritu parecido al que alumbra al Giulia. No es un secreto que a Alfa Romeo no le iba demasiado bien en los últimos años. Al estiloso italiano le costaba seducir al mercado. Y con la compra de la americana Chrysler por parte de su matriz Fiat las cosas se pusieron duras. Vender o ser vendido parecía la única opción para la planta de Turín. Por suerte para ellos, Giulia ha enamorado a los amantes de la conducción deportiva. Y seguramente no ha sido suerte. El Giulia es lo que en 'términos técnicos' se denomina un pepino. Es una berlina, sí, pero es un juguete. El puesto de conducción bajo, una dirección rápida y precisa, un manejo muy ágil y las llantas de 18 pulgadas hacen que el italiano se comporte bastante mejor que sus competidores de gama alta del sur de Alemania. De enero a mayo sus ventas han crecido un 1.531%. Y eso que no es un coche para todos los púbicos. Sus puntos fuertes son también, para aquellos a los que no les gusta conducir, un freno. Obliga a esforzase para domarlo. 359 personas han decidido, en cualquier caso, estrenar uno en lo que va de año.

El cuarto vehículo que más crece en ventas es el Peugeot ION. El utilitario 100% eléctrico de la marca del león no es nada barato, pero ha visto dispararse su oferta un 750%. La lógica apunta a que las flotas institucionales de movilidad sostenible tienen algo que ver en esto. Eso y que el año pasado se vendió solo uno en España, de enero a mayo.

Peugeot ION.

El quinto en el ranking es otro Mercedes. La estrella siempre brilla y las matriculaciones del GLS aumentan un 700%. De 6 a 40 unidades vendidas. Pueden parecer pocas, pero el SUV de los de Sttutgart es alta gama. Muy alta. Para entendernos, es una versión todo camino de la Clase S. Desde 89.000 euros se puede estrenar un GLS normalito (258 CV). Las motorizaciones siguen hasta los 455CV. El precio sube en consonancia, claro está. El equipamiento también, aunque en este apartado es difícil encontrar el techo. Mercedes siempre tiene más. Ah, a los que les quedan cortos los 455 CV para un monstruo de dos toneladas y media siempre pueden saltar a la versión AMG. Una cuadra de 585 potros bajo el capó por unos módicos 160.000 euros.

Si no quiere gastar tanto, pero busca coche grande, el Ssangyong XLV está disponible desde 19.000 euros y tiene todavía más maletero que el Mercedes. Hasta 700 litros en el SUV que ocupa sexto puesto entre los que más crecen en ventas. Del rinoceronte coreano se han vendido 326 unidades, un 515,1% más. No hace falta explicar que el XLV se parece más a un C4 que al GLS.

Mercedes GLS.

Le siguen en la clasificación, casi empatados, el Tesla Model S y el Suzuki SX4. Crecen un 407% y un 406% respectivamente. Es todo lo que tienen en común estos dos modelos. El tecnológico y eléctrico superdeportivo de California sube porque antes no había producción disponible para España. La versión moderna del Vitara, por su parte, lo hace apoyado por su estilo urbano y sus buenas prestaciones a precio razonable. De todos modos, el veterano Vitara sigue siendo el Suzuki más popular en España. 1.637 unidades del rocoso todoterreno han salido a las carreteras en lo que va de 2017, un 10% más. No será bonito, pero es eterno.

La lista de los 10 coches que más crecen en ventas este 2017 la cierran el BMW i3 (más 384%) y el Infiniti Q50 (más 344,1%) De cerca les sigue el Porsche 488 Spyder (más 300%). El eléctrico muniqués va conquistando su mercado. Es un coche diferente, pensado como solución de movilidad del futuro, con el handicap de un precio elevado, como corresponde a su calidad y acabado. Eso sí, una vez que se prueba uno es difícil que no se quiera comprarlo. Es posible que no se pueda comprarlo, pero el deseo se enciende al ver un automóvil pensado de otra manera.

El Q50, por su parte, es una berliga premium que llega para competir con el Audi 4, la serie 3 de BMW o la clase C de Mercedes. La marca de lujo de Nissan presenta un coche de excelente factura y prestaciones, que ha ganado su cuota de mercado por derecho. Lo lanzaron en 2013. Nadie puede aducir que su crecimiento está en que no existía hace 12 meses. Con una gama de motores y acabados muy variada -de 170 a 364 CV y precios entre 30.000 y 60.000 euros-, el cuatro puertas japonés crece mes a mes. Solo en mayo se han vendido 75 unidades, un 1150% más que el mayo anterior. Se ve que los 238 conductores que han estrenado uno este 2017 tenían razones de sobra para elegirlo.