Belén Arnedo (Directora de fábrica y diseño de Uzturre): «El mejor premio es que nuestros clientes nos aprecien y valoren»

Uzturre destaca como «una marca puntera» en puericultura. Dispone de todo tipo de textiles para los recién nacidos y para bebés de hasta tres años. Belén Arnedo, directora de Fábrica y Diseño de la empresa, destaca que «todas nuestra fabricación se realiza en nuestras instalaciones de Irura. Aquí se diseña, se corta, se cose, se etiqueta...». «Todo se crea y sale de aquí», resalta.

LA EMPRESA 1928 año de fundación. La empresa cuenta actualmente con una plantilla de 26 personas en sus instalaciones de Irura. Actividad Puericultura. Venta de todo tipo de textiles para casa y el paseo enfocados a niños de hasta tres años. También elaboran minicunas para los recién nacidos.

- ¿Qué consejos daría a unos padres primerizos en cuanto a los accesorios para sus bebés?

- Actualmente, hay muchos artículos para el bebé y para facilitar la vida de los padres. Existen muchas opciones. Dentro de la gama que ofrecemos en Uzturre, hay algunas piezas que son claves. Una de ellas sería la minicuna y otra el saco o la funda para el recién nacido, que se puede utilizar para salir de la clínica. Si se quiere llevar al bebé en coche también hay que contar con un portabebés homologado y con sus cinturones de seguridad. Además, hace falta una manta y una bolsa para la madre para introducir todas las cosas que pueda necesitar para el pequeño, como el biberón, los pañales o la comida. Resulta útil disponer de una muselina para proteger al niño del sol o para arroparle. Tiene muchas funciones y es práctica. A partir de aquí, se puede comprar todo lo que se quiera, como una funda para el chupete para que no se manche o una sombrilla si se va a salir con el niño de paseo en verano.

«Los padres acuden a la tienda teniendo claro qué quieren para sus bebés»

- ¿Sigue predominando la idea de que el niño tiene que ir de azul y la niña de rosa?

- No los colores tradicionales. Ahora están funcionando los azules y rosas empolvados. No obstante, se están poniendo de moda otros colores más neutros, como pueden ser los grises claros o los verdes agua. Para casa gustan muchos los tonos suaves, como el arena.

- ¿Cómo decidirse entre una cuna u otra?

- Los padres de hoy en día acuden a la tienda sabiendo lo que quieren para sus bebés. Se informan mucho en internet. Entran a muchos foros. Preguntan y lo tienen clarísimo. Quieren seguridad, calidad y precio. Dependiendo del presupuesto pueden optar por una cuna balancín para mecer al bebé o por otra más sencilla de tijera con ruedas para poder moverla por toda la casa. Marca mucho el dinero que se quiera uno gastar, pero todas son seguras, por lo menos las nuestras. Ahora, está de moda la cuna con lecho. Permite que resulte como una extensión o saliente a la cama de los padres, aunque con una mínima separación.

- Entonces, los padres se informan mucho sobre lo que quieren para sus bebés.

- Sí. No solo la madre, también el padre. Se preocupan mucho de ello. Se dejan aconsejar por la gente que está a su alrededor y también echan mano de internet. Las madres aprovechan cuando se cogen la baja para informarse. Desde los comercios se están dando cuenta de ello.

- ¿Hay que gastarse mucho dinero para tener bien atendido al bebé?

- Para nada. Hay cosas muy bien de precio, perfectamente homologadas, sencillas y fabricadas con buenos materiales. Aquí vendemos minicunas desde 230 euros. Luego, se puede ir subiendo la gama. También hay gente que quiere cosas muy concretas, y ahí ya el precio se incrementa. Ofrecemos precios competitivos y calidad.

- ¿Cómo se van confeccionando las diferentes colecciones?

- Nuestra inspiración viene a partir de mucha documentación, acudiendo a ferias, observando las tendencias, viendo revistas y fijándonos en los estilos de los padres. La podemos encontrar en un artículo de puericultura, pero también en una prenda que no tenga nada que ver con ello. De todas formas, resulta complicado idear las confecciones. Tenemos un estilo clásico, pero lo vamos actualizando para que no resulte empalagoso. Nuestra gran ventaja es que sabemos lo que quieren nuestros clientes. Sabemos rápidamente si algo va a funcionar o no, gracias a nuestros años de experiencia. Nuestra dificultad se encuentran en crear algo que vaya a funcionar.

- ¿Qué quieren los padres?

- Los padres buscan los artículos de siempre, pero que a la vez resulten diferentes. También, cosas prácticas. Que las puedan lavar y poner directamente a sus bebés. Sin que tengan problemas. Y calidad, algo que encuentran en Uzturre. Nuestros confecciones les pueden durar para todos los hijos, a no ser que más adelante quieran cambiar de estilo.

- ¿Qué líneas de accesorios tienen?

- Disponemos de la línea de casa y la de paseo. Para la calle ofrecemos artículos con colores suaves, pero también otros con tonos más sufridos y oscuros. Sin embargo, para el hogar nos hemos decantado más por los colores suaves y tranquilos que ofrecen un ambiente más relajado para el bebé.

- No venden vía web, ¿a qué se debe?

- Tenemos en España unos 650 puntos de venta. No nos resulta justo comercializar nuestros productos a través de internet, porque estas tiendas nos hacen de escaparate. Los padres van a estos comercios y prueban allí todos los artículos. No vemos lógico que luego compren esos artículos en nuestra web. Este es el motivo por el que hemos decidido no vender vía online, aunque hay clientes que nos lo demandan.

- ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?

- Estudié durante cinco años Decoración, Diseño de Moda y Patronaje en Barcelona. Cuando terminé esta formación me llamaron para dar clases de patronaje, historia de la moda y dibujo en otra escuela de la ciudad condal. De ahí pasé a trabajar en el departamento de diseño de una fábrica puntera de moda de Barcelona. Pero luego quise regresar a San Sebastián y fundé mi propia marca de textiles para bebés. En 2004 me absorbió Uzturre y entré como socia.

- ¿Cuál es la parte de su trabajo que más le gusta?

- Me agrada ir a ferias y ver el resultado positivo de nuestras colecciones. El mejor premio es que nuestros clientes nos aprecien y nos valoren como hasta ahora.

- ¿Y la que menos?

- Hay muchas cosas. La búsqueda de buenas materias primas es complicado. En España contamos con los mejores fabricantes de textiles para bebés. Tenemos que innovar con ellos e indicarles qué queremos nosotros. Todos los días hay dificultades, pero las vamos superando.