Loli García (secretaria general de CC OO en Euskadi): «La recuperación económica tiene que notarse en el bolsillo de los trabajadores»

Loli García (Barakaldo, 1968) fue elegida ayer secretaria general de CC OO en Euskadi, una candidatura de consenso auspiciada por Unai Sordo, quien aspira a dirigir la confederación. La línea de actuación prioritaria de García al frente del sindicato será redistribuir la riqueza que se está generando en esta fase de recuperación económica. Con este objetivo los delegados del sindicato pelearán en cada empresa para revertir la precariedad provocada por los años de crisis. «Si se generan conflictos, que se generen», advierte la líder del sindicato en Euskadi.

- Usted ha llegado a la secretaría general como candidata de consenso, ¿cómo lo ha conseguido?

- El mérito es del conjunto de la organización. Cuando se conoció la candidatura de Unai Sordo a la secretaría general de la confederación, él mismo se puso en contacto con todas las organizaciones para ver quién podría ser la persona que le sustituyera. Finalmente, el nombre que suscitó el consenso fue el mío.

«Hay mucho margen para incrementar el impuesto de sociedades sin mermar la competitividad»



«Las subidas salariales deben ser importantes para recuperar el poder adquisitivo»

- ¿Cuáles van a ser las líneas maestras de su acción?

- Queremos trabajar algunos ejes transversales, como el feminismo. Se ha puesto en valor que por primera vez al frente de CC OO-Euskadi esté una mujer. Esto hay que vivirlo con normalidad. La médula del sindicato se ha impregnado de los valores del feminismo. Por tanto, la discriminación de las mujeres en el mundo del trabajo será uno de los ejes de actuación. También la desigualdad. Existe precariedad, pobreza laboral, se condena a los jóvenes a un futuro peor que el de las generaciones anteriores... Los delegados sindicales trabajarán para revertir estas situaciones en las empresas donde se produzcan, sin desterrar la defensa del convenio sectorial como ámbito de garantías.

- ¿CC OO se encamina por tanto a una ofensiva para apretar las tuercas tanto a la patronal como a la Administración?

- Nunca hemos dejado de movilizarnos, pero es verdad que el sindicato se plantea pasar a la ofensiva. Estos últimos años nos hemos estado reorganizando con el objetivo de ser un instrumento más útil para los trabajadores. El escenario al que nos vemos abocados es defender y recuperar derechos en los centros de trabajo. Esto nos va a obligar a estar más a la ofensiva con las patronales y el Gobierno.

- ¿Cuándo se desbloqueará la negociación colectiva? El Acuerdo Interprofesional firmado en enero levantó muchas expectativas que no se están cumpliendo.

- Cuando firmamos el acuerdo intersectorial, éramos conscientes de que era un paso para blindar el ámbito de negociación en Euskadi. También sabíamos que si no hay convenios, el acuerdo de estructura para blindar los que se firmaran aquí carecía de sentido. Nosotros haremos todo el esfuerzo que sea preciso, pero la patronal debe abandonar su visión cortoplacista y darse cuenta de que hay que ir a escenarios de reparto de la riqueza. La recuperación económica tiene que notarse en los trabajadores y eso supone incrementos salariales.

- ¿Cuánto habría que subir los sueldos?

- Depende. No establecemos porcentajes fijos. En unos sectores será necesaria una subida mayor porque las retribuciones son muy bajas. La reforma laboral ha provocado una devaluación salarial importante. En otros sectores, donde las condiciones son mejores, el incremento sería menor. En todo caso, hablamos de subidas importantes, porque es necesario recuperar el poder adquisitivo. Se están dando cifras macroeconómicas al alza y la recuperación se debe reflejar en el bolsillo de los trabajadores que, no nos olvidemos, son los que más han sufrido la crisis con pérdida de empleo, bajadas salariales y empeoramiento de las condiciones laborales. El esfuerzo solo ha recaído en los trabajadores.

- Adegi, el pasado martes, en el Día de la Empresa, señaló que los empresarios están preocupados por un repunte de los salarios y la consiguiente pérdida de competitividad...

- Es el discurso habitual, pero es falso. La recuperación económica se está centrando en un incremento de los beneficios empresariales que no revierte en los trabajadores. La patronal está en una situación muy cómoda, porque se apoya en las reformas laborales de 2010 y 2012. Nosotros defendemos que a las empresas les vaya bien, son el sustento de miles y miles de trabajadores, pero seguir con la cantinela de la competitividad cuando aumentan los beneficios sin que haya un reparto equitativo de esta riqueza no es de recibo. Además, la patronal debe admitir que más del 60% de la producción está relacionada con el consumo interno. Este no mejorará si los salarios no suben.

- ¿El Impuesto de Sociedades debería incrementarse?

- Se debe acometer una reforma fiscal en condiciones. Vivimos en un país con una enorme capacidad para regular los impuestos, pero el Parlamento Vasco carece de competencia legislativa en este tema. Es una sinrazón. Hay que ir a un sistema fiscal más redistributivo, que pague más quien más gane, por un principio de solidaridad. El Impuesto de Sociedades recae sobre el beneficio, no sobre los ingresos de una empresa. Hay mucho margen para incrementarlo sin mermar la competitividad.

- Uno de los problemas de los sindicatos es la baja afiliación. Imagine que yo soy un parado o un joven ajeno al mundo sindical. ¿Cómo me convencería para que me sindicara?

- Los sindicatos perdieron afiliación en los años de crisis. Nosotros estamos en la senda de la recuperación. ¿Cómo convencer a un joven en situación precaria sobre la necesidad de afiliarse? Todos debemos tener claro que los derechos no los regala nadie, hay que pelearlos y conquistarlos día a día. Esto solo se puede hacer de forma organizada. Las políticas neoliberales buscan la individualización, de aquí que los ciudadanos deben darse cuenta de que nuestra fuerza es ir juntos. CC OO pretende organizar a los trabajadores para ganar derechos y mejores condiciones laborales.

- La precariedad laboral es un hecho, ser milieurista es casi un privilegio y la reforma laboral sigue vigente pese a un Gobierno en minoría y lastrado por la corrupción... ¿Esta realidad no refleja un fracaso de los sindicatos?

- No, porque hemos seguido peleando. Es verdad que ha habido un recorte brutal de los derechos laborales y en los servicios públicos. También se ha desarrolldo una campaña de desprestigio hacia los sindicatos, acusándonos de estar anclados en el siglo pasado, que no teníamos razón de ser. No es cierto, las mejoras logradas en la negociación colectiva solo han sido posibles gracias a que estos años los sindicatos hemos peleado con uñas y dientes. Seguiremos trabajando para revertir esta situación y, si no podemos hacerlo en el ámbito sectorial, iremos empresa a empresa. Si genera conflictos, que los genere.

- ¿No tiene la impresión de que el neoliberalismo les está ganando el partido?

- La historia demuestra que las épocas de crisis no son propicias para que los trabajadores avancen en sus derechos. Ahora, cuando se está registrando una recuperación económica, es el momento de dar más fuerza a nuestro discurso, pero es una pelea diaria. La lógica neoliberal está instalada en todo el mundo, pero no han ganado la partida, ni mucho menos, aunque tenemos mucho trabajo por delante.

- La división sindical no ayuda y la distancia entre CC OO y UGT por un lado, y ELA y LAB por otro, cada vez es mayor. ¿Le preocupa perder espacio?

- Sí, pero creemos que queda mucho recorrido. Estamos ganando representatividad y la diferencia con LAB es de un delegado. Apostamos por recuperar la segunda plaza. No obstante, entiendo que la desunión desanime. Otros tendrán que dar explicaciones de sus estrategias sindicales o políticas y de por qué no somos capaces de mostrarnos juntos detrás de una pancarta cuando, por ejemplo, se produce la muerte de un trabajador.

- ¿Qué opina de las medidas propuestas por el Gobierno Vasco para limitar el cobro de la RGI a solo una por hogar y desvincularla del SMI?

- Una barbaridad. El Gobierno Vasco no puede obviar que la ley en la que se sustenta la RGI surge de una iniciativa legislativa popular. Es un despropósito que en una fase de recuperación económica y en un momento en el que el Gobierno Vasco está vendiendo un panorama esplendoroso en Euskadi, se quiera recortar una renta que solo pretende unas condiciones dignas para las personas que han perdido el empleo. El fraude es mínimo y en ocasiones ni siquiera es eso, sino pagos indebidos de la propia Administración. El fraude no puede ser la excusa para un recorte brutal de la RGI.