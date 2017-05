En perfecta sintonía con la Diputación en materia fiscal

Las empresas de Gipuzkoa tienen claro su parecer sobre la reforma fiscal que preparan para este año las diputaciones vascas y sobre la que parece no haber demasiada sincronía, al menos en los mensajes, entre el Gobierno Vasco -que parece apostar por un cambio profundo, como defiende el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que busca recursos para sostener las políticas sociales- y los ejecutivos forales, que abogan por que las novedades no pasen de meros retoques.

Adegi advirtió ayer de que sea lo que sea que resulte de la reflexión abierta, el resultado práctico no debe ser nunca un lastre para el tejido productivo vasco. Respecto a la postura de la Diputación de Gipuzkoa, Pello Guibelalde aseguró que el gabinete de Markel Olano está perfectamente «alineado» con la patronal. «No hay semana que la Diputación no se defina y recuerde su plan de favorecer la economía, la industria y el crecimiento empresarial de Gipuzkoa, y con ello, el empleo y la riqueza del país». «Y nosotros, a su vez, estamos totalmente en línea con la Diputación», añadió.

«Nuestra exigencia es que la fiscalidad sea siempre una palanca para ganar crecimiento y competitividad tanto para las empresas como para el propio territorio», resaltó Pello Guibelalde, quien subrayó que los impuestos «no pueden ser un coste que termine recortando la esa competitividad».

El presidente de Adegi, al igual que el director general, José Miguel Ayerza, insistieron en que son las empresas las que generan actividad, empleo, riqueza y, por tanto, recaudación fiscal.

En este sentido, Guibelalde fue algo más tajante y explicó que «si no controlamos los costes será que no hemos aprendido nada de la crisis; no seremos competitivos y cerraremos nuestras empresas». «No hablo de fiscalidad ni de salarios, hablo de costes», afirmó.

Ayerza apuntó otra visión sobre el asunto al recordar que estos días cuando se habla de la reforma fiscal se pone el foco en el Impuesto de Sociedades, «que es un tributo no sobre el empresario, sino sobre toda la empresa». «Si subimos ese coste ponemos en peligro la competitividad de las compañías, con todo lo que ello conlleva», advirtió. «No sabemos cómo será la reforma, pero lo único que decimos es que los impuestos no perjudiquen la competitividad y la posibilidad de crear puestos de trabajo», zanjó.

Sea como fuere, la fiscalidad empresarial ocupa el puesto número ocho en la lista de las preocupaciones confesadas por los empresarios de Gipuzkoa en la Encuesta Salarial elaborada por Adegi. Por delante se sitúan cuestiones como el descenso de la rentabilidad (aunque este asunto les quita el sueño bastante menos que hace un año), los costes salariales, la debilidad de la economía española, la dificultad para contratar personal cualificado o el precio de las materias primas.