Facua denuncia a 13 bancos por dificultar la reclamación por las cláusulas suelo

A solo dos jornadas de que concluya el periodo de gracia concedido por el Gobierno a los bancos para tratar de solucionar por la vía extrajudicial los casos de cláusulas suelo cobradas de forma incorrecta, el panorama sigue apuntando a un aluvión masivo de demandas en los juzgados de primera instancia a partir del jueves. Facua-Consumidores en Acción dibujó ayer con más nitidez el camino a los tribunales de un gran número de casos al elevar al Banco de España y el Ministerio de Economia una denuncia con el nombre de 13 entidades de crédito que están «poniendo trabas a los usuarios a la hora de recepcionarles sus reclamaciones».

La organización, que ha denunciado este tipo de acciones por segunda vez en dos meses, advierte que estos bancos «imponen a los consumidores la realización de una serie de actuaciones que dificultan su derecho a reclamar y que no se encuentran exigidas en la normativa vigente». Facua explica que, en casi todos los casos denunciados, los bancos se niegan a aceptar la tramitación de reclamaciones que no hayan sido redactadas a través de los formularios que ofrecen en sus oficinas. «Así, obligan a los usuarios a acudir a ellas personalmente aunque vivan en localidades donde no cuentan con sucursales o se trate de personas ancianas, enfermas o con discapacidades».

El Real Decreto Ley del 20 de enero, no limita los medios que puede utilizar el consumidor para presentar las reclamaciones, con lo que «al hacerlo, los bancos están vulnerando el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su artículo 21 establece que debe facilitarse la interposición de reclamaciones por escrito a través de dirección postal y por correo electrónico o fax».

El jueves comienza el refuerzo

Facua ha encontrado irregularidades o trabas en la presentación de reclamaciones en 13 entidades: Bankia, Caixabank, Abanca, Banca March, Banco Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Caminos y España Duero. En buena parte de estos casos se llegará al final de los cuatro meses de plazo concedidos por el Gobierno a las entidades con los procedimientos rechazados por defecto de forma, con lo que los bancos podrían ganar más tiempo hasta que los casos pudieran llegar a los tribunales. En Euskadi, la asociación de afectados EKA/AKUV apenas ha recibido una respuesta positiva en menos de una cuarta parte de los procecimientos extrajudiciales abiertos, con lo que la llegada de centenares de demandas por las cláusulas suelo este verano está garantizada.

A partir de este jueves se reforzarán los juzgados de primera instancia de las capitales de provincia españolas para atender expresamente estos casos. En Bilbao, donde se esperan unos 1.250 casos, la actividad arrancará el mismo jueves, mientras que en Donostia (900) y en Vitoria (400), lo hará el 1 de julio, una vez concluya el periodo de formación.