Otzarreta abre en Euskadi la senda del 'Erasmus' de los trabajadores

La Unión Europea ha puesto en marcha MobiliseSME, una especie de 'Erasmus de los trabajadores' con el objetivo de repetir en el marco de los profesionales el éxito que ha tenido el conocido programa de estudiantes universitarios. En España, el plan está siendo coordinado por Adegi. Se encuentra todavía en fase piloto y en Euskadi la primera empresa inmersa en el programa es la zarauztarra Otzarreta, especializada en el diseño gráfico en su más amplia acepción: fotografía, imprenta, grafismo, páginas web y multimedia. Otras seis se han inscrito, pero todavía no han iniciado los intercambios.

MobiliseSME subvenciona el desplazamiento de trabajadores en periodos que varían entre las dos semanas y los dos meses. Los empleados siguen recibiendo los salarios de sus empresas de origen y la UE aporta una ayuda en concepto de transporte y manutención. El objetivo es la formación de los profesionales, en ningún caso se trata de sustituir trabajadores. El contacto entre empresas se realiza mediante una plataforma creada al efecto en internet.

Gráficas Otzarreta ha abierto la senda en Euskadi. Un trabajador de la empresa (Gabriel Alonso) ha estado quince días en la compañía alemana Rittweger+Team, con sedes en las localidades de Érfurt y Suhl (Turingia), y una profesional de esa empresa (Elisa Kirbst) se encuentra ahora en Zarautz. Próximamente, otro empleado de Otzarreta (Ricardo Gil) se desplazará a Alemania y en fecha posterior se recibirá en Zarautz a un segundo profesional de Rittweger+Team.

Este periódico se reunió en Otzarreta con los tres profesionales citados y con Imanol Gesalaga, CEO de la firma, para recabar su opinión sobre el programa europeo. Gesalaga explica que MobiliseSME le ha venido como anillo al dedo a la empresa zarauztarra. «Nosotros llevábamos tiempo intentado contactar con alguna compañía alemana, porque tenemos clientes allí. Queríamos conocer otras experiencias de trabajo y metodologías. Justo en ese momento nos llegó la propuesta de Adegi. Nos encajaba perfectamente y decidimos aprovecharla».

Gesalaga explica que en su caso la iniciativa busca dos objetivos. «Por un lado, aprender de lo que hacen otros y, además, es un incentivo para nuestros profesionales, tanto a nivel personal como profesional. Todavía es pronto para hacer un balance, pero de entrada la experiencia está resultado enriquecedora».

¿Y qué opinan los trabajadores viajeros? «Positiva al 100%», contestan tanto Elsa Kirbst como Gabriel Alonso. La joven profesional alemana, que en 2015 consiguió el primer premio Reddot Award de diseño industrial, confiesa que al principio «me llamaba mucho la atención el ruido de las voces, me molestaba que se trabajara con ese volumen, pero a la postre me parece que tiene su parte buena porque la comunicación es inmediata y de esta manera todo el mundo está informado». Desde el punto de vista del aprendizaje, explica que la experiencia le está sirviendo para ampliar su campo de visión. «Aquí se trabaja en todas direcciones. No solo se diseña, también se produce. Me ha llamado la atención que se trabaja con mucho mimo y fineza. El detalle se tiene muy en cuenta, sobre todo, en el área de comunicación, como la fotografía en 3D, las páginas web...»

Pero, claro, no todo está siendo meter horas delante de la pantalla. Elisa confiesa que en los dos fines de semana que lleva en Zarautz ha exprimido el tiempo para visitar Hondarribia, Orio, el flich de Zumaia, el Guggenheim y, cómo no, ha recorrido la Parte Vieja de Donostia comiendo pintxos. «Me encanta la gastronomía y el paisaje. Además, la gente me está tratando muy bien. Así que, positivo al 100%».

Aprender

Gabriel Alonso, director de Arte de Otzarreta, también guarda una experiencia satisfactoria de su estancia en Érfurt. Le llamó la atención, aunque en sentido contrario a Elisa, «el ruido, es decir, el poco ruido que hay en la empresa. Allí no se oye ni una palabra...». Gabriel, un joven en extremo afable, no tuvo problemas de integración. «He trabajado con ellos dentro de sus equipos como si fuera uno más. Aprendes de otras personas, ves cómo piensan y actúan... Valoran en nosotros la creatividad, mientras que ellos nos llevan ventaja en labores como el planteamiento de los trabajos, cómo explicarlos, cómo hacer los 'briefing'... Creo que somos complementarios y quizá nos podamos reforzar».

Ricardo Gil en breve plazo hará las maletas para ir a Érfurt. El director de Marketing y Comunicación, además de delegado en Alemania y Austria, ya estuvo en Rittweger+Team para realizar los primeros contactos, pero no ha trabajado en el seno de la compañía. Es el más veterano de los tres viajeros, igualando en entusiasmo a Elisa y a Gabriel. «En este tipo de intercambios vas a aprender, seguro. Es una cuestión de mentalidad. Hay que estar abierto, una filosofía que no la tienen todas las empresas».

Ricardo asegura que las dos firmas se complementan. «Nosotros contamos con fortalezas de las que ellos carecen y viceversa». Por eso, añade, «cuando acabe el intercambio, no será el punto final. Se mantendrá la relación y veremos si es posible llegar a otro tipo de acuerdos». Imanol Gesalaga corrobora esta previsión. «Ahora estamos en la fase de conocernos, pero exploraremos si es posible profundizar en la relación. A ellos les interesa nuestra creatividad aplicada a la producción y a nosotros su parte organizativa y también conocer mejor a los clientes alemanes, así que hay campo para la colaboración».

¿Alguna pega al 'Erasmus de los trabajadores'? Los cuatro interlocutores coinciden: «Se necesita más tiempo». Es decir, les ha sabido a poco, así que el menú -profesional, no el de los pintxos- no les ha saciado.